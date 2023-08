Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow sieht den russischen Präsidenten Putin durch den Flugzeugabsturz des Wagner-Jets politisch geschwächt. Resnikow erinnert in einem Interview mit "Bild", "Welt" und "Politico" daran, dass es zwischen Putin und der Wagner-Gruppe ein Abkommen nach dem Marsch auf Moskau vor zwei Monaten gab, das mit dem Tod der Führungsriege der Söldner gebrochen worden sei. Für die Gegenoffensive der Ukraine spiele das weitere Schicksal der Wagner-Gruppe keine Rolle mehr. "Es gibt keine Wagner-Gruppe mehr, wie man sie als ernsthafte Streitmacht vor einem Jahr sehen konnte. Sie ist kaputt."

+++ 00:07 Resnikow: Berlin wird uns bald Taurus liefern +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow äußert sich zuversichtlich zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern durch Deutschland. "Ich bin wirklich optimistisch und sehe in der Zukunft, dass wir auch Taurus aus Deutschland bekommen werden", sagt Resnikow in einem gemeinsamen Interview mit "Bild", "Welt" und "Politico". Einen Termin nennt Resnikow zwar nicht, sagt aber, er glaube nicht, dass es noch "ein ganzes Jahr" dauern werde, bis die Marschflugkörper der ukrainischen Armee zur Verfügung stehen. Deutschland sei ein ernsthafter Partner der Ukraine in diesem Krieg und habe bereits viele hochmoderne Waffensysteme wie Leopard-Kampfpanzer, die Panzerhaubitze 2000 sowie Marder und Gepard geliefert.

+++ 22:59 Video zeigt zerstörten Friedhof von Wagner-Söldnern +++

Zwei Tage nachdem die gesamte Führungsriege der Söldnergruppe Wagner bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, gibt es Hinweise auf weitere Versuche der Auslöschung der Truppe. Ein Anhänger der Söldnergruppe Wagner behauptet etwa, auf einem Friedhof in Russland seien Gräber von Söldnersoldaten "zerstört" worden. Ein auf russischen Telegram-Kanälen verbreitetes Video zeigt, wie der Mann auf einem Friedhof steht und sagt: "Alles wurde abgerissen". Der Mann, der ein T-Shirt der Söldnergruppe trägt, fügt hinzu: "Das ist Blasphemie. Menschen sind für Russland gestorben und sie haben alle ihre Gräber dem Erdboden gleichgemacht.“

+++ 21:52 Selenskyj hofft auf baldigen F-16-Einsatz +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt zur Eile für einen Einsatz von F-16-Kampfjets gegen die Angreifer. "Unser Ziel ist, näher an den Zeitpunkt zu kommen, an dem die F-16 uns helfen werden, die russischen Terroristen fernzuhalten. So schnell wie möglich", schreibt er auf dem früher als Twitter bekannten Portal. In seiner abendlichen Videobotschaft sagt er, nach der angekündigten Lieferung der Kampfflugzeuge durch die Niederlande und Dänemark würden die bei seinen jüngsten Besuchen in den Ländern getroffenen Vereinbarungen umgesetzt. Auch Norwegen hatte F-16 angekündigt. Insgesamt geht es um Dutzende Flugzeuge. Der genaue Lieferzeitpunkt ist nicht klar. Am Donnerstag hatte Selenskyj mit US-Präsident Joe Biden über die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gesprochen.

+++ 21:33 Ukraine: Russland bereitet neue Offensive vor +++

Die russische Armee zieht nach Darstellung der ukrainischen Armee Truppen für eine neue Offensive zusammen. "Nach einem Monat heftiger Kämpfe und erheblicher Verluste in Richtung Kupjansk und Lymansk gruppiert der Feind seine Kräfte und Mittel neu und verlegt gleichzeitig die neu gebildeten Brigaden und Divisionen aus dem Territorium der Russischen Föderation", schreibt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, im Telegram-Kanal des ukrainischen Verteidigungsministeriums. "Das Hauptziel dieser Maßnahmen besteht darin, das Kampfpotential zu erhöhen und aktive Offensivoperationen wieder aufzunehmen." Die Ukraine müsse "umgehend alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Verteidigung an den bedrohten Linien zu stärken und nach Möglichkeit vorzurücken".

