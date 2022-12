+++ 01:03 Russland will Gaslieferungen über Jamal-Pipeline wieder aufnehmen +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 01:03 Russland will Gaslieferungen über Jamal-Pipeline wieder aufnehmen +++

Die Regierung in Moskau sei bereit, die Gaslieferungen durch Polen nach Europa über die Jamal-Europa-Pipeline wieder aufzunehmen, sagt der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Russland gehe davon aus, bis Ende 2022 21 Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Europa geliefert zu haben. Hintergrund des Stopps waren russischen Sanktionen gegen das Unternehmen, dem der polnische Abschnitt der Pipeline gehört.

+++ 23:34 Medwedew: Nur Atomwaffen halten Westen von Kriegsbeteiligung ab +++

Nur Russlands Atommacht hält nach den Worten des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew den Westen von einer Kriegserklärung gegen Russland ab. "Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält, ist die Einsicht, dass Russland sich von den Grundsätzen der staatlichen Politik ... der nuklearen Abschreckung leiten lassen wird. Und im Falle einer realen Bedrohung wird es danach handeln", schreibt Medwedew in einem 4500 Wörter langen Artikel im russischen Amtsblatt "Rossijskaja". Der Westen schwanke zwischen dem "brennenden Wunsch, Russland so weit wie möglich zu demütigen, zu beleidigen, zu zerstückeln und zu vernichten, und dem Wunsch, eine nukleare Apokalypse zu vermeiden". Experten zufolge verfügt Russland mit fast 6000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt.

+++ 22:15 Ukraine meldet russische Angriffe auf 65 Siedlungen +++

Laut dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat Russland am ersten Weihnachtstag 65 Siedlungen in der Ukraine angegriffen. Demnach sollen die russischen Truppen alleine im Gebiet Charkiw rund 25 Ortschaften beschossen haben. Das berichtet "The Kyiv Independent".

+++ 21:32 Schmyhal: Ukraine bekommt 1,5 Milliarden Dollar Energiehilfe +++

Die internationale Unterstützung für den ukrainischen Energiesektor beläuft sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, sagte der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal. Das berichtet "The Kyiv Independent". Er fügt hinzu, dass bereits 200 Lastwagen mit Ausrüstung zur Reparatur der beschädigten Infrastruktur in der Ukraine eingetroffen sind. Zudem meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass Großbritannien der Ukraine über 900 Generatoren zur Verfügung gestellt hat.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.