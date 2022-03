Die ukrainische Spionageabwehr hat nach eigenen Angaben ein mögliches Attentat auf Präsident Wolodymyr Selenskyj verhindert. Eine Gruppe von russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtet die Agentur Unian. Zum Auftrag der etwa 25 Männer hätte neben dem Anschlag auf Selenskyj in Kiew auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten im Regierungsviertel sowie in anderen Landesteilen der Ukraine gehört. Sie wollten sich als Angehörige der Territorialeinheiten der Ukraine ausgeben und auf diese Weise nach Kiew gelangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 00:33 Biden: Russland zieht Einsatz chemischer Kampfstoffe in Betracht +++

US-Präsident Joe Biden erneuert Vorwürfe, Russland erwäge den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Russland beharre auf dem erfundenen Vorwurf, die Ukraine verfüge über biologische und chemische Waffen. Das sei ein klares Zeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin selbst den Einsatz solcher Waffen in Betracht ziehe. Putin stehe mit dem Rücken zur Wand und beschuldige die Ukraine mit unwahren Unterstellungen. "Sie haben gerade die Hyperschall-Rakete gestartet, weil es das Einzige ist, was sie mit absoluter Sicherheit durchbringen können", so Biden. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, bestätigt den Einsatz der "Kischal"-Rakete nicht direkt: "Wir haben die Behauptung der Russen gesehen, dass sie eine Hyperschallrakete benutzen. Wir sind nicht in der Lage, diese Behauptung zu widerlegen, aber wir sind auch nicht in der Lage, sie unabhängig zu verifizieren".

+++ 23:58 Ukraine wirft russischer Armee Verschleppung von drei Israelis vor +++

In der von der russischen Armee besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine sind nach Angaben der Regierung in Kiew drei israelische Staatsbürger entführt worden. Auf Facebook schreibt die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk, es handle sich um einen israelischen "Verleger" sowie um dessen Frau und Tochter. Russische Soldaten hatten am 11. März Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow entführt. Fünf Tage später kam der Politiker wieder frei - nach Angaben Kiews im Austausch für neun von der ukrainischen Armee gefangen genommene russische Soldaten.

+++ 23:31 Russland sperrt Euronews-Website +++

Die russische Medienaufsichtsbehörde sperrt den Zugang zur Website des europäischen Senders Euronews. Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft habe die Behörde Roskomnadsor auch das russischsprachige Angebot des Senders blockiert, berichten russische Nachrichtenagenturen. Seit dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine haben die russischen Behörden den Zugang zu Online-Medien massiv eingeschränkt. Gesperrt wurde unter anderem die Website der BBC. Am Montag verbot ein Gericht auch noch Facebook und Instagram.

+++ 23:14 Selenskyj: Ukraine wird keine russischen Ultimaten erfüllen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilt Ultimaten aus Russland eine grundsätzliche Absage. "Die Ukraine kann keine Ultimaten der Russischen Föderation erfüllen", sagt er im Fernsehen. "Man muss uns alle vernichten. Dann wird ihr Ultimatum automatisch erfüllt." Russland hatte am Sonntag die ukrainischen Truppen in der belagerten Hafenstadt Mariupol aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. Eine solche Kapitulation lehnte die ukrainische Führung kategorisch ab.

+++ 22:48 Polens Zentralbank bietet Ukraine bis zu einer Milliarde Dollar +++

Die polnische Nationalbank (NBP) bietet der Zentralbank der Ukraine Unterstützung im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar an. Diese Summe werde den Ukrainern im Rahmen eines Devisentauschgeschäfts (Swaplinie) zur Verfügung gestellt, teilt die NBP mit. Als Gegenleistung akzeptiere die NBP ukrainische Hrywnja. Mit dem Angebot berücksichtige die polnische Notenbank die außergewöhnliche Situation aufgrund der russischen Aggression gegen die Ukraine, die sich auch negativ auf die Stabilität des Finanzsystems in Polen auswirken könne.

+++ 22:25 Lindner: Einigung auf Energiepreis-Entlastung diese Woche +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner geht davon aus, dass sich die Koalition diese Woche auf Entlastungen für die Bürger angesichts der hohen Energiepreise einigt. "Ja, das ist sehr realistisch", sagt der FDP-Vorsitzende in der ARD-Sendung "Hart aber fair". Wichtig sei eine schnelle Umsetzung. Dem komme auch sein Vorschlag eines Tankrabatts entgegen, der direkt vom unverändert gültigen Spritpreis abgezogen würde. "Ich bin für diesen Rabatt, weil er im Zweifel ohne Gesetzgebung direkt (vom Kabinett) entschieden werden kann, weil der Preis an der Zapfsäule gleichbleibt", sagt Lindner. "Mit mir wäre auch zu sprechen über eine steuerliche Maßnahme - die braucht allerdings mehr Zeit, die braucht Gesetzgebung."

+++ 22:04 Botschafter Melnyk wütet: "Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen" +++

Nach dem russischen Angriff auf ein Einkaufszentrum und mehrere Gebäude in Kiew, bei dem mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sind, äußert sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, mit drastischen Worten. Auf Twitter schreibt er, dass sein Bezirk in Kiew von dem Raketenbeschuss betroffen gewesen sei: "Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen." Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung sagt der Diplomat: "Hier wohnen wir. Daher traf dieser mörderische Raketenangriff auch meine Familie mitten ins Herz." Und weiter: "Wir sind echt wütend!"

