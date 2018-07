Politik

Liveticker zum Unionsstreit: +++ 01:08 Seehofer macht politische Zukunft von Einlenken der CDU abhängig +++

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer macht seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig. Das erfährt die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der CSU-Vorstandssitzung in München. An diesem Montag will die CSU demnach ein Spitzengespräch mit der CDU führen, danach will sich Seehofer entscheiden, ob er seinen Rücktritt anbietet.

Die Sitzung der CSU ist derweil beendet. Mitglieder des Parteivorstands und der Landesgruppe verlassen schweigend die Parteizentrale, umringt von ratlosen Journalisten und Kameras. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt: "Es gibt gleich ein Statement von Horst Seehofer."

+++ 01:00 CSU-Vorstand tagt wieder - vorerst keine Seehofer-PK +++

Die CSU setzt ihre Beratungen über das weitere Vorgehen in der unionsinternen Krise in München fort. Eine (schon mehrfach verschobene) Pressekonferenz mit Parteichef Seehofer werde es damit zunächst nicht geben, teilt die Partei mit.

Das geschah am Sonntag im Unionsstreit

Quelle: n-tv.de