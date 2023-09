Wegen Sicherheitsbedenken angesichts des Krieges im Nachbarland Ukraine will das NATO-Land Polen seinen Verteidigungsetat erheblich aufstocken. Im kommenden Jahr werde Warschau "137 Milliarden Zloty (rund 30,6 Milliarden Euro) und damit mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben", sagt Präsident Andrzej Duda laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Das ist ein Anstieg gegenüber den bereits in diesem Jahr eingeplanten vier Prozent und weitaus mehr als die von den NATO-Partnern vereinbarten zwei Prozent.

+++ 00:40 Selenskyj verspricht Soldaten neue Ausrüstung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sichert nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zu. "Es wird neue Lieferungen geben", sagt Selenskyj in seiner am Abend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Dabei berichtet er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden.

+++ 23:50 Ukrainischer Grenzschutz hinderte 20.000 Männer an der Flucht +++

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten hat der ukrainische Grenzschutz über 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht gehindert. "Insgesamt haben die Grenzer seit dem 24. Februar vorigen Jahres etwa 14.600 Personen festgenommen, die illegal die Ukraine verlassen wollten", sagt Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko im Nachrichtenfernsehen. Zusätzlich seien rund 6200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt worden. Der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge sind in den 27 EU-Staaten und Norwegen, Schweiz und Liechtenstein allerdings mehr als 650.000 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren als Flüchtlinge registriert.

+++ 23:05 Gipfel ohne Xi und Putin: USA unterstreichen Bedeutung von G20-Treffen +++

Die US-Regierung hebt vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Indien die Bedeutung dieser Treffen hervor. Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe wichtiger Wirtschaftsnationen (G20) in Neu Delhi kämen "alle großen Volkswirtschaften der Welt zusammen, um globale Probleme zu lösen", sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Washington. Dabei würden Resultate geliefert. Es sei in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je, dass es ein funktionierendes Arbeitsforum mit den größten Volkswirtschaften der Welt gebe, um bedeutende Ergebnisse zu erzielen. Dem diesjährigen Treffen, auf dem der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch eine wichtige Rolle spielen wird, bleiben allerdings Chinas Staatschef Xi und Kremlchef Putin fern.

+++ 22:05 CNN: Russische Streitkräfte bespannen Kampfflugzeuge mit Autoreifen +++

Die russischen Streitkräfte haben laut dem US-Sender CNN damit begonnen, einige ihrer Kampfflugzeuge mit Autoreifen zu bespannen, was nach Ansicht von Experten ein Versuch sein könnte, sie vor ukrainischen Drohnenangriffen zu schützen. Satellitenbilder von Maxar zeigen demnach den Luftwaffenstützpunkt Engels tief im Inneren Russlands, wo auf dem Rumpf von zwei strategischen Tu-95-Bombern Autoreifen liegen. CNN konnte laut eigenen Angaben nicht unabhängig überprüfen, was der Grund dafür ist. Laut Experten könnte es sich aber um einen "plumpen Versuch" handeln, nicht nur eine weitere Schutzschicht gegen ukrainische Drohnen hinzuzufügen, sondern auch die Auffindbarkeit der Flugzeuge sichtbar zu verringern, insbesondere bei Nacht.

