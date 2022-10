In seinem abendlichen Video listet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj alle Gespräche auf, die er mit internationalen Partnern wegen der Raketenangriffe am Montag geführt hat. Er habe mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Polens Staatschef Andrzej Duda und UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesprochen. Weitere Gespräche gab es mit den Regierungschefs Justin Trudeau (Kanada), Mark Rutte (Niederlande) und Liz Truss (Großbritannien) und Joe Biden (USA). Durch die russischen Angriffe auf viele ukrainische Großstädte sind nach Angaben des Innenministeriums 14 Menschen getötet und knapp 100 verletzt worden.

+++ 00:48 "Das wahre Gesicht des Terrorstaates": Ukraine brandmarkt Russland +++

Bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zur Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland brandmarkt die Ukraine Russland als "Terrorstaat". Der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Serhij Kyslyzja, sagt in New York, die ganze Welt habe "wieder einmal das wahre Gesicht eines Terrorstaates gesehen, der unser Volk tötet". Er betont: "Das absichtliche Zielen auf Zivilisten durch den Abschuss von Raketen ist ein Kriegsverbrechen."

+++ 23:49 Russland überstimmt: Kein geheimes Votum in UN-Vollversammlung +++

Russland scheitert mit dem Versuch, eine Abstimmung in der UN-Vollversammlung über seine Referenden in der Ukraine geheim abhalten zu lassen. Das Gremium votiert mit 107 Stimmen dafür, die für Mittwoch erwartete Abstimmung öffentlich zu vollziehen. Dagegen stimmen 13 Staaten, 39 enthalten sich der Stimme und die übrigen Länder votierten nicht. Die Resolution soll Russlands "illegale, sogenannte Referenden" verurteilen wie auch die "versuchte illegale Annexion" der vier zugehörigen ukrainischen Regionen. Russland hat argumentiert, wegen westlichen Drucks sei eine geheime Abstimmung notwendig, da es sonst "sehr schwierig werden könnte, wenn die Positionen öffentlich dargelegt werden".

+++ 22:50 Annexion von Kaliningrad: Demo vor der russischen Botschaft in Prag +++

Rund 200 Menschen nehmen in Prag an einer satirischen Kundgebung vor der russischen Botschaft. Sie fordern vorgeblich die Angliederung der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad an Tschechien, wie die Agentur CTK berichtete. "Wir alle wissen, wie ein Referendum darüber ausgehen würde", sagt demnach einer der Organisatoren. Die Aktion nimmt Bezug auf eine Satire, die unter dem Motto "Kaliningrad gehört zu Tschechien" seit Tagen in den sozialen Medien umhergeht. Entsprechende Beiträge wurden tausendfach geteilt. Realer Hintergrund ist, dass Russland vier ukrainische Verwaltungsregionen für sich beansprucht und dies mit Waffengewalt durchzusetzen versucht.

+++ 22:11 USA versprechen Ukraine Luftabwehrsysteme +++

US-Präsident Joe Biden verspricht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Militärhilfe "einschließlich fortschrittlicher Luftabwehrsysteme". Biden habe Selenskyj bei einem Telefonat zugesichert, "die Ukraine weiterhin mit allem zu versorgen, was sie für ihre Verteidigung benötigt", erklärt das Weiße Haus in Washington. Der US-Präsident habe Selenskyj außerdem sein Beileid nach den massiven russischen Luftangriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte ausgesprochen.

