Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagt in einer Pressekonferenz, es sei eine Enttäuschung, dass die Gesetzgeber der Vereinigten Staaten keine Resolution verabschiedet haben, die Mittel für die Ukraine vorsieht. "Es ist zwingend notwendig, dass der Kongress Maßnahmen ergreift", sagt Miller.

+++ 23:41 Selenskyj: EU-Beitritt der Ukraine nur noch eine Frage der Zeit +++

Nach dem Besuch der EU-Außenminister in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich in Bezug auf eine baldige EU-Mitgliedschaft seines Landes gezeigt. "Wir alle wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine ein Mitglied der EU wird", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dann fügte er mit Blick auf den Besuch der Diplomaten aus den 27 EU-Staaten hinzu: "Also hat das Treffen eigentlich schon in der EU stattgefunden."

+++ 21:59 Russischer Beschuss auf Cherson: Mindestens zwei Tote, zehn Verletzte +++

Bei russischem Beschuss auf die südukrainische Stadt Cherson sind Behördenangaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, schreibt in seinem Telegram-Kanal, dass sich unter den zehn Verletzten auch zwei Kinder seien. Weiter heißt es, der Beschuss hätte Wohngebiete, Einkaufsläden und medizinische Infrastruktur getroffen. Unter den Getöteten sei ein Polizist.

+++ 21:18 Ukraine: Russen scheitern mit Rückeroberungsversuch bei Bachmut +++

Die russischen Truppen haben es nach Angaben aus Kiew nicht geschafft, kürzlich verlorene Stellungen bei Andrijiwka in der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut, wieder einzunehmen. Dies schreibt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Demnach habe Russland zahlreiche Angriffe dort in der Nähe von Klischtschijiwka und Olexandro-Schultyne ausgeführt. Mehr als 20 Dörfer seien unter Artilleriefeuer gekommen.





