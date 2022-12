Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, bekräftigt die Forderungen seines Landes nach weiterer Unterstützung. "Der Frieden fällt nicht vom Himmel. Er muss erkämpft werden. Und das machen wir Ukrainer stellvertretend für alle Europäer", sagt Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zur Frage einer Friedenslösung verweist er auf den Zehn-Schritte-Plan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zu dieser "Friedensformel" gehören neben dem kompletten Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet die Freilassung aller Kriegsgefangenen, ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der Kreml lehnt dies ab.

+++ 22:58 Selenskyj an Ukrainer: "Unterstützt euch gegenseitig" +++

In einer ungewöhnlich unpolitischen Videobotschaft appelliert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Menschlichkeit und Gefühle seiner Mitbürger. "Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt", so der Staatschef. "Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Nächsten freundliche Worte zu sagen." Er rief die Ukrainer auf, sich in Notlagen gegenseitig zu helfen. "Wenn Sie wissen, dass jemand einen Sohn oder eine Tochter aus dem Krieg erwartet, passen Sie bitte auf: Sagen Sie Hallo, hören Sie zu, helfen Sie", sagt Selenslyj. "Umarmen Sie Ihre Familie öfter." Auch nette Worte zu Kollegen oder Freunden seien angebracht. "Bedanke dich öfter bei deinen Eltern, freue dich öfter mit Kindern." Wichtig sei auch, den Kontakt zu Freunden und Angehörigen nicht zu verlieren.

+++ 22:05 London bestätigt Lieferung von Hubschraubern +++

Großbritannien wird der Ukraine ausgemusterte Hubschrauber vom Typ Sea King überlassen. Das gibt das Verteidigungsministerium in London bekannt. Bereits am 23. November hatte die BBC über die geplante Lieferung berichtet. Sowohl bei der britischen Luftwaffe als auch bei der Marine waren Sea Kings seit 1970 im Einsatz, aber 2018 außer Dienst gestellt. Die Mehrzweckhubschrauber können für die U-Boot-Abwehr und für Such- und Rettungsmissionen genutzt werden.

+++ 21:15 Ukraine: Fast 900 Raketen und Drohnen abgeschossen +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit September 850 russische Raketen und Drohnen abgeschossen. Das teilt Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, mit. Demnach hat die Flugabwehr des Landes 420 Raketen und 430 iranische Kamikaze-Drohnen vom Himmel geholt.

+++ 19:44 Lawrow erwartet Angriff auf ukrainische Nachschubrouten +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet nach eigenem Bekunden eine baldige Unterbrechung der Nachschubwege für Waffen und Munition für die ukrainische Armee aus dem Ausland. "Wir beobachten, dass die Ukraine immer mehr und immer bessere westliche Waffen erhält", sagt Lawrow während eines Interviews im russischen Fernsehen. Daher gebe es unter Militärexperten Forderungen, diese Lieferwege zu unterbrechen. Dabei werde an "Eisenbahnstrecken, Brücken und Tunnel" gedacht, sagt Lawrow. "Ich gehe davon aus, dass sie professionelle Entscheidungen darüber treffen, wie man diese Lieferungen erschwert oder im Idealfall ganz stoppt."





