Der palästinensische Hamas-Chef Ismail Haniyeh und der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian beraten über die israelischen Vergeltungsschläge im Gazastreifen. Sie hätten darüber gesprochen, wie die "brutalen Verbrechen" Israels in dem belagerten palästinensischen Küstenstreifen gestoppt werden könnten, heißt es in einer offiziellen Erklärung.

00:28 Medien: Israel greift Süd-Libanon an +++

Israelische Kampfflugzeuge haben einen Luftangriff auf den südlichen Stadtrand von Aitaroun im Südlibanon geflogen. Das berichtet das libanesische Staatsmedium NNA. Die "Times of Israel" berichtet unter Berufung auf die israelischen Streitkräfte, dass bei dem Luftschlag zwei Hisbollah-Zellen ausgeschaltet wurden, die zuvor Israel angegriffen hatten.

+++ 23:14 Biden spricht mit Verbündeten über Israel und Hamas +++

US-Präsident Joe Biden hat mit den wichtigsten europäischen Verbündeten telefoniert, um sich über das weitere Vorgehen im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas-Organisation abzusprechen. Das teilt das Weiße Haus mit. Biden hatte am Sonntag zuvor mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefoniert. An dem Gespräch nahmen die Staats- und Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland teil.

+++ 22:04 UN-Hilfswerk: Insgesamt 29 Mitarbeiter im Gazastreifen getötet +++

Seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel sind im Gazastreifen 29 Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge getötet worden. Die meisten von ihnen seien Lehrer gewesen, teilt das UNRWA im Onlinedienst X, früher Twitter, mit. "Wir sind schockiert und trauern", so das Hilfswerk. Das UNRWA betont, ihm werde in drei Tagen der Treibstoff ausgehen. "Ohne Treibstoff gibt es kein Wasser, keine funktionierenden Krankenhäuser und keine Bäckereien." Dies werde "die Kinder, Frauen und Menschen im Gazastreifen weiterhin strangulieren".

+++ 21:21 Mehr als 200.000 Israelis haben ihr Zuhause verlassen +++

Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben nach israelischen Angaben schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen in Israel ihr Zuhause verlassen. "Stand heute Morgen haben mehr als 200.000 Israelis ihre Häuser zurückgelassen, um sich vor den Raketen der Hisbollah und der Hamas in Sicherheit zu bringen", sagt Regierungssprecher Eylon Levy. Die Hälfte davon seien aus mindestens 105 Gemeinden in der Nähe der Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon. Sie seien von der Regierung aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. "Die andere Hälfte verließ die frontnahen Gebiete aus eigenem Entschluss", sagt Levy. In Israel leben rund zehn Millionen Menschen.

+++ 20:52 Blinken fürchtet Attacken auf US-Einrichtungen - Personal aus Bagdad abgezogen +++

US-Außenminister Antony Blinken befürchtet im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg Angriffe auf US-Einrichtungen und US-Personal. "Wir sind besorgt über die Möglichkeit, dass Verbündete des Irans ihre Angriffe gegen unser eigenes Personal, unsere eigenen Leute verstärken", sagt er im Fernsehsender CBS News. "Wir gehen davon aus, dass es die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation gibt." Das Außenministerium in Washington gibt zudem bekannt, dass aus der irakischen Hauptstadt Bagdad alles nicht unbedingt notwendige Botschaftspersonal und dessen Familienangehörige abgezogen werde. Dies geschehe "wegen zunehmender Sicherheitsdrohungen gegen US-Personal und US-Einrichtungen". Auch das Personal des Konsulats in der von Kurden kontrollierten irakischen Stadt Erbil werde weitestgehend abgezogen.

+++ 20:29 Israels Verteidigungsminister rechnet mit bis zu drei Monate andauernder Bodenoffensive +++

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Jo'aw Gallant wird Israels bevorstehende Bodenoffensive im Gazastreifen bis zu drei Monate dauern. Es werde die letzte israelische Bodenoffensive dort sein, falls es gelingen sollte, die Terrorgruppe Hamas auszuschalten, so Gallant. "Dies muss das letzte Manöver im Gazastreifen sein, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es danach keine Hamas mehr geben wird. Es wird einen Monat dauern, zwei Monate, drei, aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben", sagt Gallant in der Kommandozentrale der israelischen Luftwaffe in Tel Aviv. "Bevor der Feind auf die Panzer- und Infanterietruppen trifft, wird er auf die Bomben der Luftwaffe treffen", fügt er hinzu.

+++ 20:00 Israelischer Soldat stirbt bei Hamas-Attacke mit Panzerabwehrlenkrakete +++

Durch einen Angriff der radikalislamischen Hamas sind ein israelischer Soldat getötet sowie drei weitere verletzt worden, teilt der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, mit. Die Hamas hat die Soldaten demnach morgens angegriffen, als sie eine Operation an der Grenze zum Gazastreifen durchführten. Die Operation war Teil der Suche nach den Leichen vermisster Israelis und der Räumung des Gebiets für die bevorstehende israelische Bodenoffensive. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten die palästinensischen Terroristen eine Panzerabwehrlenkrakete auf einen Panzer und ein Fahrzeug auf der westlichen Seite des Grenzzauns nahe des Kibbuz Kissufim. Die Hamas übernahm die Verantwortung für den Angriff. Die israelische Armee schoss anschließend mit einem ihrer Panzer auf die Terroristen.

