Der Deutsche Lehrerverband fordert mehr Unterstützung für Schulen bei der Integration geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher. "Die Politik droht das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren", warnt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Wir brauchen dringend zusätzliche Unterstützung für Schulen, die besonders viele geflüchtete Schüler aufgenommen haben - sonst droht die Integration zu scheitern." Die große Mehrheit der Bundesländer lasse die Schulen bei der Bewältigung dieser Aufgaben weitgehend im Stich. Nach Erhebungen der Kultusministerkonferenz werden aktuell etwa 205.000 Schüler aus der Ukraine unterrichtet. "Wenn man davon ausgeht, dass ein zusätzlicher Schüler etwa 7000 bis 10.000 Euro an zusätzlichem Aufwand in Personal- und Sachkosten erfordert, hätten die Länder bis zu zwei Milliarden Euro in die Integration ukrainischer Schulkinder stecken müssen", sagt Meidinger.

+++ 23:45 Selenskyjs Oster-Botschaft: "Wir bringen die Niederlage des Bösen näher" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert zu Ostern die Hoffnung, dass es in einem Jahr in der Ukraine Frieden gibt. In seiner am Abend verbreiteten Videobotschaft zeigt sich Selenskyj zuversichtlich, dass die Gebete um Frieden gehört würden. Jeder christliche Feiertag lehre sein Land, dass das Böse besiegt werden könne. "Wir bringen die Niederlage des Bösen näher." Selenskyj beklagt, dass Russland den Palmsonntag - an dem viele orthodoxe Christen der Einzug Jesu in Jerusalem feiern - mit neuen Raketenschlägen gegen die Ukraine begangen habe. In der Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine schlägt nach Angaben des Präsidenten eine Rakete in einem Wohnhaus ein. Ein Mann und ein elf Jahres altes Mädchen seien dabei ums Leben gekommen. "So verbringt ein Terrorstaat den Palmsonntag", sagt Selenskyj.

+++ 22:20 Macron sieht Zeit für Verhandlungen noch nicht gekommen +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht noch keinen Raum für Verhandlungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. "Die Ukrainer leisten Widerstand und wir helfen ihnen", sagt er der französischen Zeitung "Les Échos" nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Zeit für Verhandlungen sei noch nicht gekommen, auch wenn diese vorbereitet werden und die Weichen gestellt werden müssten. "Ich denke, China macht die gleiche Feststellung wie wir, nämlich dass die Zeit heute militärisch ist. "

+++ 21:54 Russland soll bei Awdijiwka und Marjinka schwere Verluste erleiden +++

An der Frontlinie im Osten der Ukraine soll Russland schwere Verluste erleiden. Bei den Kämpfen um Awdijiwka und Marjinka verliere die russische Armee jeden Tag ungefähr zwei Kompanien, behauptet Oleksii Dmytrashkovskyi, Sprecher der Einsatzgruppe Tavria des ukrainischen Militärs, wie die ukrainische Online-Zeitung "Ukrainska Pravda" berichtet. Laut Dmytrashkovskyi sagten russische Gefangene, ihre Vorgesetzten hätten sie ohne jede Vorbereitung in den Kampf geschickt. Diese seien "nicht nüchtern genug". Auch seien Soldaten mitten in der Nacht aufgeweckt und unter Androhung von Waffengewalt zum Sturm auf die gegnerischen Stellungen geschickt worden.

+++ 21:30 NGO: Russe wollte angeblich für Ukraine kämpfen und wird zwangseingewiesen +++

Die russische Nichtregierungsorganisation OVD-Info berichtet über den Fall des Russen Sergey Kolin. Dieser sei vor einem Jahr festgenommen worden. Die Bürgerrechtsorganisation schreibt, das Bezirksgericht in der zentralrussischen Stadt Twer habe Kolin nun für unzurechnungsfähig erklärt. Er sei in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen worden. Den Angaben zufolge wurde ihm von den Ermittlern vorgeworfen, er habe sich der Legion "Freiheit Russlands" anschließen wollen. Die aus russischen Kämpfern bestehende Legion ist Teil des internationalen Freiwilligenkorps innerhalb der ukrainischen Armee. Zudem habe er unter anderem in Youtube-Videos seine Unterstützung für die ukrainische Seite in dem Konflikt ausgedrückt.

+++ 21:00 EU plant Konferenz zur Rückholung entführter Kinder +++

Die EU-Kommission will helfen, aus der Ukraine verschleppte Kinder in ihre Heimat zurückzuholen. "Gemeinsam mit Polen werden wir eine Konferenz veranstalten, um eine Initiative zur Rückführung dieser Kinder zu starten", twittert die EU-Kommission. Tausende Kinder seien von Russland entführt worden. Der Internationale Strafgerichtshof hat im März einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und die russische Kinderrechts-Beauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Ihnen wird die Entführung von Kindern vorgeworfen. Russland bestreitet die Vorwürfe.

+++ 20:26 Fotos zeigen zerstörte Häuser und Krater in Saporischschja +++

Dies sind nur einige der zahlreichen Fotos, die an diesem Sonntag aus der Ukraine reinkommen: Während Protestanten und Katholiken Ostern feiern, feiern orthodoxe Christen in der Ukraine Palmsonntag, da den Daten für die Feste unterschiedliche Kalender zugrunde liegen. Währenddessen geht der Krieg weiter, bei dem es weitere Todesopfer und Verletzte gibt.

Palmsonntagsfeier in Kiew. (Foto: REUTERS)

In dem Dorf Bohojawlenka in der Oblast Donezk suchen eine Großmutter und ihre Enkelin im Keller ihres Hauses Schutz vor dem Beschuss. (Foto: dpa)

Saporischschja: ein Freiwilliger inspiziert die Überreste eines Wohnhauses nach russischen Raketenangriffen. (Foto: REUTERS)

Ein Krater und beschädigte Häuser in Saporischschja. Nach ukrainischen Angaben gab es zwei Tote in der Stadt. (Foto: AP)

Eine Frau blickt nach russischem Beschuss auf ihr zerstörtes Zuhause in ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka. (Foto: picture alliance / AA)

Dieses Fotos aus Bachmut wurde bereits gestern aufgenommen: Stiefel verwundeter ukrainischer Soldaten stehen nahe einer medizinischen Station an der Frontlinie. (Foto: dpa)

+++ 19:37 Seoul soll Umleitung seiner Granaten an Kiew befürchtet haben +++

Die "New York Times" berichtet über weitere Einzelheiten zu den mutmaßlich geleakten, geheimen des Dokumenten Pentagon. Dabei geht es um Artilleriegranaten, die Südkorea laut Medienberichten Ende letzten Jahres an die USA verkaufen wollte, die damit ihre Bestände auffüllen können. Aus den nun veröffentlichen Dokumenten gehe hervor, dass die südkoreanische Regierung besorgt gewesen sei, dass die Granaten nicht in US-Besitz verbleiben, sondern in die Ukraine umgeleitet würden. Südkorea vertritt die Position, keine tödlichen Waffen an Länder im Krieg zu liefern. Die "New York Times" schreibt, die Dokumente legten außerdem nahe, dass die USA südkoreanische Beamte ausspioniert hätten. Ein hoher Regierungsbeamter in Seoul erklärt dem Bericht zufolge, durch die Dokumente aufgeworfene Fragen sollten mit Washington besprochen werden.

+++ 19:00 Ukrainisches Militär: Rakete trifft Dorf nahe russischer Grenze +++

Das nordukrainische Dorf Hremjatsch liegt direkt an der Grenze zu Russland. Die ukrainischen Streitkräfte sagen, ein Flugzeug habe von russischem Gebiet aus eine Rakete auf das Dorf in der Oblast Tschernihiw abgefeuert. Russland habe auf die Infrastruktur der Siedlung gezielt. Laut dem Militär gab es am Mittag eine Explosion. Verletzte seien aber nicht gemeldet worden.

Frühere Entwicklungen können Sie hier nachlesen.