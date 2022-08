Die spanische Regierung beschließt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine "dringende Maßnahmen" zur Einsparung und zur effizienteren Nutzung von Energie. Alle Gebäude des öffentlichen Sektors, aber auch Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen werden künftig ihre Räumlichkeiten im Sommer auf nicht weniger als 27 Grad abkühlen und im Winter auf höchstens 19 Grad beheizen dürfen. Die Maßnahmen sollen bis zum 1. November 2023 in Kraft bleiben. Außerdem müssen Läden und Betriebe automatische Systeme installieren, die ihre Türen geschlossen halten, um je nach Jahreszeit das Entweichen von Wärme oder kühler Luft zu vermeiden. Die Beleuchtung von nicht benutzen Büros, von Schaufenstern und Denkmälern muss außerdem nach 22 Uhr ausgeschaltet werden.

+++ 00:32 Selenskyj sieht ersten Getreidefrachter als positives Signal +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich nach der Wiederaufnahme der Getreideexporte vorsichtig optimistisch, die globale Versorgungskrise lösen und die eigene Wirtschaft ankurbeln zu können. "Der Hafen hat begonnen zu arbeiten und dies ist ein positives Signal dafür, dass es eine Chance gibt, die Entwicklung der Nahrungsmittelkrise in der Welt zu stoppen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Seinen Angaben nach warten 16 weitere Schiffe in den ukrainischen Häfen darauf, für den Export abgefertigt zu werden. Die Umsetzung des Getreideabkommens sei auch für die Ukraine von enormer Bedeutung. Es gehe nicht nur um Milliarden an Deviseneinnahmen. "Ungefähr eine halbe Million Ukrainer sind am Anbau der landwirtschaftlichen Exporterzeugnisse beteiligt, und wenn wir verwandte Industrien hinzufügen, dann sind das noch eine Million Arbeitsplätze zusätzlich", so Selenskyj.

+++ 23:52 Kiew meldet Lieferung des ersten Mars-II-Raketenwerfers aus Deutschland +++

Die Ukraine hat das erste Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Mars-II aus Deutschland erhalten. Dies teilt Verteidigungsminister Oleksij Resnikow via Twitter mit. Zudem hätten die USA vier weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars geliefert. Deutschland hat der Ukraine insgesamt drei Mars-II-Systeme in Aussicht gestellt. Die Mehrfachraketenwerfer sind aus Sicht Kiews entscheidend im Kampf gegen die russischen Angreifer.

+++ 23:12 Baerbock: Nukleare Teilhabe innerhalb der NATO nötig +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verteidigt, dass weiterhin US-Atomsprengköpfe in Deutschland lagern. Im Bundestagswahlkampf hatten die Grünen gefordert, sie zu entfernen. "Wir haben damals auch in der Opposition nicht gesagt, dass man so tut als gäbe es keine Atomwaffen", so Baerbock bei RTL Direkt. Man habe sich für gemeinsame Abrüstungsschritte eingesetzt. "Leider ist die brutale Realität seit dem 24.Februar eine andere." Russland sei nicht an den Verhandlungstisch zur nuklearen Abrüstung gekommen und habe die europäische Friedensordnung "im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gesprengt". Deshalb gehöre in diesen Tagen nukleare Abrüstung zusammen mit nuklearer Teilhabe innerhalb der NATO. "Weil wir leider erleben müssen, dass wir uns auf die Versprechen, die das russische Regime einmal gegeben hat, alleine nicht verlassen können", so Baerbock.

+++ 22:08 Bericht: USA schließen ukrainischen Angriff auf Kriegsgefangenenlager aus +++

Die USA schließen einem Bericht zufolge aus, dass die Ukraine für den Tod etlicher ukrainischer Kriegsgefangener in Oleniwka im Donbass verantwortlich ist. "Wir wissen, dass die Ukraine den Komplex nicht mit HIMARS-Raketensystemen angegriffen hat, weil es auf dem Geländer keinerlei Anzeichen eines HIMARS-Angriffs gibt", zitiert das US-Nachrichtenportal Politico zwei amerikanische Regierungsbeamte, die mit der Untersuchung des Vorfalls vertraut sind. Russen und Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, für den Tod der ukrainischen Kriegsgefangenen verantwortlich zu sein.

+++ 21:41 Heineken will Russlandgeschäft vor Jahresende abstoßen +++

Die niederländische Brauerei Heineken will in der zweiten Jahreshälfte einen Käufer für ihr Russlandgeschäft finden. "Wir haben am 28. März erklärt, dass wie Russland verlassen werden", teilt das Unternehmen mit. "Wir machen Fortschritte bei der Suche nach einem neuen Eigentümer, dem wir das Geschäft in Einklang mit internationalen und lokalen Gesetzen überlassen können." Heineken gibt den Wert seines Russlandgeschäfts mit 475 Millionen Euro an.

