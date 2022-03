Ukrainische Einheiten haben nach eigener Darstellung bei neuen Kämpfen um Charkiw im Osten des Landes einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden, berichtet die "Ukrajinska Prawda". "Unsere Truppen halten ihr Stellungen", sagt Befehlshaber Oleg Sinegubow demnach. Schwierig sei die Lage im belagerten, rund 100 Kilometer entfernten Isjum. Zu der Stadt gebe es keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um einen humanitären Korridor seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden.

+++ 01:03 SPD-Fraktionsvize weist Vorwürfe der Union zu Flucht-Management zurück +++

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese weist Kritik der Union am Krisenmanagement der Bundesregierung in Sachen Flüchtlingsaufnahme zurück. Die Versorgung, Unterbringung und Verteilung der mittlerweile mehr als 232.000 erfassten Kriegsflüchtlinge sei eine große Herausforderung, die "täglich mit großer Tatkraft auf allen Ebenen gemeistert wird", sagt Wiese. Der Bund habe die Länder und Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe von Beginn an enorm unterstützt - nicht zuletzt durch Hilfe bei der Registrierung, mit Helfern des THW und über die Bundespolizei, die pausenlos im Einsatz sei.

+++ 00:34 Özdemir zu Lebensmittelpreisen: "Spürbare Entlastung" kommt +++

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir appelliert an die Bürger, wegen des Ukraine-Kriegs keine unnötigen Vorräte anzulegen. "Bitte keine Hamsterkäufe, dafür besteht kein Anlass. Wir haben die Versorgung sichergestellt", sagt der Grünen-Politiker bei "RTL Direkt". Er habe gerade mit Vertretern des Handels gesprochen. "Und auch die haben sehr klar gesagt, wir haben die Lage im Griff, die Versorgung ist sichergestellt!" Um steigende Lebensmittelpreise zu kompensieren, werde es für bedürftige Menschen eine "spürbare Entlastung", verspricht Özdemir. "Wichtig ist, dass wir es nicht mit dem Füllhorn machen, sondern dass bei diejenigen, die besonders bedürftig sind, die Hilfe ankommt."

+++ 00:10 Russland meldet Raketenangriffe auf Militäranlagen in Riwne +++

Das russische Militär hat nicht näher bezeichnete Militäranlagen im Umkreis der Stadt Riwne im Nordwesten der Ukraine mit Raketen beschossen. "Während eines Alarms am Abend hat der Gegner dreimal auf ein Objekt der militärischen Infrastruktur geschossen", sagt der regionale Militärchef Vitali Kowalj der Agentur Unian "Eine Kommission ist vor Ort, die Verluste werden festgestellt." Schon am Vortag hatte das russische Militär von Angriffen in der Region berichtet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden dabei mehr als 80 Kämpfer der ukrainischen Seite auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne bei einem Raketenangriff getötet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 23:47 US-Militär hat Hinweise auf ukrainische Offensiven +++

Dem US-Militär liegen nach eigenen Angaben Hinweise auf ukrainische Offensiven vor. Dies sei insbesondere im Süden des Landes der Fall, teilt das Verteidigungsministerium mit. Nicht bestätigen könne man Berichte, dass die ukrainischen Kräfte einen Vorort der Hauptstadt Kiew von russischen Truppen zurückerobert hätten.

+++ 23:18 Neutralität geht vor: Selenskyj wird wohl nicht vor Österreichs Parlament sprechen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird wohl keine Gelegenheit erhalten, vor Österreichs Nationalrat zu sprechen. Ein entsprechender Vorschlag der Neos wird von SPD und FPÖ mit Verweis auf Österreichs in der Verfassung festgelegte außenpolitische Neutralität abgelehnt. "Wir würden das auch für Putin nicht haben wollen oder irgendeine andere Kriegspartei", begründet FPÖ-Obmann Herbert Kickl die Haltung seiner Partei. Der Vizeklubobmann der Neos Nikolaus Scherak attestiert den Oppositionsfraktionen SPÖ und FPÖ dem "Standard" zufolge "falsch verstandene Neutralität". In einer solchen Situation müsse man "klar Stellung beziehen". Selenskyj hatte bereits per Videoschalte vorm Bundestag gesprochen, vor der israelischen Knesset, dem US-Kongress und dem Europaparlament.

+++ 22:51 Ukraine hält Kriegseintritt von Belarus derzeit für unwahrscheinlich +++

Die ukrainische Führung rechnet derzeit nicht damit, dass das belarussischen Militärs an der Seite Russlands in den Krieg eintritt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die Entscheidung zur Teilnahme am Krieg trifft, liege "bei 15 bis 20 Prozent", sagt der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nach Angaben der Agentur Unian. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Obwohl russische Militärs belarussisches Territorium als Sprungbrett zum Einmarsch in die Ukraine nutzen, beteiligt sich Belarus trotz wiederholten Drängens aus Moskau nicht aktiv am Krieg.

+++ 22:13 Weißes Haus: Putin hat bisher kein grundlegendes Kriegsziel erreicht +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Angriffskrieg nach Einschätzung der US-Regierung bislang keins der drei grundlegenden Ziele verwirklichen können. "Erstens sollte die Ukraine unterworfen werden, zweitens sollten die russische Macht und das russische Prestige gestärkt werden, und drittens sollte der Westen gespalten und geschwächt werden", sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, im Weißen Haus. Russland habe "bisher das Gegenteil erreicht". Sullivan warnt vor der Europa-Reise Bidens allerdings auch, dass der Krieg noch andauern werde. "Es werden harte Tage auf die Ukraine zukommen, am härtesten für die ukrainischen Truppen an der Front und für die Zivilbevölkerung unter russischem Beschuss", sagt der Sicherheitsberater. "Dieser Krieg wird weder leicht noch schnell enden."

+++ 21:52 Biden will in Polen stationierte US-Truppen besuchen +++

US-Präsident Joe Biden will bei seiner Reise nach Polen auch in dem Land stationierte US-Truppen besuchen. "Von Brüssel aus wird Präsident Biden nach Polen reisen, wo er mit den US-Truppen zusammentreffen wird, die derzeit helfen, das NATO-Gebiet zu verteidigen", kündigt der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan an. Insgesamt sind nach US-Angaben rund 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert oder eingesetzt. Biden hatten in den vergangenen Monaten angesichts des Konflikts mit Russland Tausende zusätzliche Soldatinnen und Soldaten aus den USA nach Europa verlegt.

+++ 21:33 Kiew: Prorussische Separatisten setzen Hilfskonvoi bei Mariupol fest +++

Unweit der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben prorussische Separatisten Angaben aus Kiew zufolge einen Hilfskonvoi festgesetzt. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk hätten im zehn Kilometer westlich von Mariupol gelegenen Manhusch mehrere Mitarbeiter des ukrainischen Zivilschutzes als "Geiseln" genommen, sagt Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die festgesetzten Menschen hätten Busse gefahren, in denen Zivilisten aus Mariupol hätten evakuiert werden sollen, sagt Wereschtschuk. Die Fluchtroute sei mit dem Internationalen Roten Kreuz abgesprochen gewesen.

+++ 21:16 Russische Justiz ermittelt gegen bekannten Journalisten wegen Ukraine-Berichts +++

Die russische Justiz leitet strafrechtliche Ermittlungen gegen einen bekannten Journalisten wegen der Verbreitung "falscher" Informationen über die russischen Streitkräfte in der Ukraine ein. Das für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständige russische Ermittlungskomitee erklärt, Alexander Newsorow habe "wissentlich falsche Informationen über einen absichtlichen Beschuss einer Entbindungsklinik in der Stadt Mariupol durch die russischen Streitkräfte veröffentlicht". Dabei seien auch "nicht vertrauenswürdige" Fotos von betroffenen Zivilisten veröffentlicht worden. Das russische Verteidigungsministerium habe bereits offiziell erklärt, "dass diese Information falsch war".

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.