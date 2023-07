Ein Ex-US-Marineinfanteriesoldat, der 2022 in einem Gefangenenaustausch aus russischer Haft entlassen wurde, ist bei Kämpfen in der Ukraine verletzt worden. Trevor Reed habe an der Seite der Ukraine gekämpft und sei nun zur Behandlung seiner Verletzungen nach Deutschland geschickt worden, erklärt ein Sprecher des US-Außenministeriums. Den Transport habe eine Nichtregierungsorganisation organisiert. Reed sei "auf eigene Faust in die Ukraine gereist" und habe "keinerlei Aktivitäten im Auftrag der US-Regierung" ausgeführt, betont der Sprecher. Der Soldat war im April 2022 im Austausch gegen den in den USA wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilten russischen Piloten Konstantin Jaroschenko aus einem russischen Gefängnis freigekommen.

+++ 00:22 Selenskyj: Sicherheit der Schwarzmeerhäfen ist Schlüssel zu Frieden +++

Mit Blick auf den bevorstehenden NARO-Ukraine-Rat pocht ukrainische Präsident Selenskyj auf eine Perspektive für Getreideexporte über die Häfen am Schwarzen Meer. "Die Welt weiß, dass die Sicherheit der Schwarzmeerhäfen der Schlüssel zu Frieden und Stabilität auf dem globalen Lebensmittelmarkt ist", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Auf die Bitte Selenskyjs hin kommen heute Vertreter der 31 NATO-Staaten und der angegriffenen Ukraine zu einem Austausch über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet zusammen.

+++ 23:37 Neuer Konvoi: Wagner bringt erstmals "Schtschuka"-Panzerwagen nach Belarus +++

Ein weiterer Konvoi der Wagner-Gruppe hat Belarus erreicht. Der Konvoi bestehe aus mindestens 29 Fahrzeugen, berichtet die Beobachtergruppe Belarusian Hajun auf Telegram. Darunter sollen sich mehrere Sattelzugmaschinen und Bagger befinden sowie sechs schwere "Schtschuka"- oder "Pike"-Panzerwagen. Letztere werden von Wagner auch in Syrien und Afrika eingesetzt, nach Belarus bringe sie das Militärunternehmen jetzt offenbar zum ersten Mal, heißt es. Nach Angaben der Überwachungsgruppe bewegen sich die Fahrzeuge auf der Autobahn P43 und sind wahrscheinlich auf dem Weg zum Lager im Dorf Tsel in der Nähe der Stadt Asipovichy.

+++ 22:22 Russlands Verteidigungsminister Schoigu reist nach Nordkorea +++

In vielen Ländern ist er nicht sonderlich wohl gelitten, und auch im eigenen Land gehört er nicht zu den populärsten Politikern. Doch nun reist Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ins Ausland. Er nimmt neben einer hochrangigen chinesischen Delegation an den großen Feierlichkeiten in Nordkorea anlässlich des Jahrestages des Endes des Koreakriegs teil. Eine russische Militärdelegation unter seiner Leitung traf in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilt. Er wird demnach von seinem nordkoreanischen Kollegen Kang Sun Nam am Flughafen willkommen geheißen. Russland ist eines der wenigen Länder, das freundschaftliche Beziehungen zu Pjöngjang hat.

+++ 21:58 Spionage-Vorwurf: Moldau bestellt russischen Botschafter ein +++

Nach Medienberichten über mutmaßliche Spionage durch Moskau bestellt das Außenministerium der Republik Moldau den russischen Botschafter ein. "Der Botschafter der Russischen Föderation in (der moldauischen Hauptstadt) Chisinau wird zum Außenministerium vorgeladen, um die entstandene Situation klarzustellen und zu erläutern", schreibt die Behörde des zwischen der Ukraine und Rumänien gelegenen Landes auf Telegram. Am Montag hatte das unabhängige Internetportal "The Insider" zusammen mit moldauischen Medien über russische Geheimdienstler berichtet, die vom Dach der russischen Botschaft in Chisinau aus illegale Abhöraktionen durchführen sollen.

+++ 21:24 Prigoschin soll in einem Hotel "Harem" von Jungfrauen gehabt haben +++

Mit seinem Putschversuch verliert Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nicht nur seine luxuriösen Paläste, Geschäftszentren und sein Medienimperium. Wie das unabhängige russischsprachige Exil-Medium "The Insider" berichtet, gehörten zum Lebensstil des berüchtigten Vertrauten von Wladimir Putin auch Mädchen an der Schwelle zum Erwachsensein, die er in einem speziellen Hotel unterbringen ließ. Dem Bericht zufolge soll Prigoschin eine besondere Vorliebe für Jungfrauen haben. Seiner Theorie nach sollten diese helfen, das Altern zu verlangsamen. "The Insider" zitiert auch eine junge Frau, die mit 18 Jahren für 40.000 Rubel ihre Jungfräulichkeit an Prigoschin verkaufte. Es sei alles sehr schnell gegangen. Anschließend habe er ihr gesagt: "Sei netter."





