Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vergleicht den Kampf seines Landes gegen den Aggressor Russland mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. "Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland vermine oder besetze Kraftwerke, stehle Getreide, um den Planeten mit Hunger zu bedrohen. Es verschleppe Menschen, darunter Kinder. Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg und den Kampf der Ukrainer gegen die Nazis sagt Selenskyj, dass sich das "Böse nach 80 Jahren wieder aus der Asche" erhoben habe. Am 28. Oktober wird in der Ukraine seit 2004 der "Tag der Befreiung" gefeiert.

+++ 00:26 Cyberattacken auf Parlamente in Polen und Slowakei +++

Die Parlamente in Polen und der Slowakei sind Ziel von Cyberangriffen geworden. Der Angriff sei aus mehreren Richtungen erfolgt, "auch aus der Russischen Föderation", erklärt ein Sprecher des polnischen Senats. Ihm zufolge stand die Attacke möglicherweise im Zusammenhang mit einer Abstimmung im Senat am Mittwoch, bei der die russische Regierung zu einem "terroristischen Regime" erklärt worden war. In der Slowakei war nach Behördenangaben das Abstimmungssystem des Parlaments betroffen. Alle Computer und Telefonleitungen seien ausgefallen, sodass die Abgeordneten nicht über mehrere Gesetzesvorlagen abstimmen konnten.

+++ 23:22 Ukraine macht neue Schulden fürs Militär +++

Die Ukraine stockt ihre Militärausgaben bis zum Jahresende um umgerechnet etwa zehn Milliarden Euro auf. Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet dazu eine entsprechende Änderung des Staatshaushalts. Dem neuen Etat zufolge sind bis Jahresende 386,9 Milliarden Hrywnja (knapp 10,5 Milliarden Euro) an zusätzlichen Ausgaben vorgesehen. Den Löwenanteil von knapp zehn Milliarden Euro erhält das Verteidigungsministerium. Der Rest wird auf die übrigen Sicherheitsorgane aufgeteilt. "Zur Deckung der Mehrausgaben aus dem allgemeinen Staatshaushalt wurde die Binnenverschuldung erhöht und der Höchstbetrag der Staatsverschuldung zum 31.12.2022 entsprechend angehoben", teilt die Parlamentsverwaltung in Kiew mit. Infolge des russischen Angriffskriegs sind die ukrainischen Verteidigungsausgaben nach offiziellen Angaben auf das Zehnfache gestiegen.

+++ 22:26 Ukraine soll laut russischer Quellen Angriff auf Kreminna vorbereiten +++

Nach Angaben russischer Militärblogger und vor Ort stationierter russischer Soldaten, soll ein großer Angriff der ukrainischen Truppen auf die Stadt Kreminna im Osten des Landes bevorstehen. Nachdem die ukrainischen Truppen in der Region Charkiw binnen weniger Tage viele Ortschaften befreiten, kam die Gegenoffensive zwischenzeitlich wieder zum Erliegen. Russische Truppen versuchten entlang der Städte Kreminna und Swatowe eine Verteidigungslinie aufzubauen. Kreminna liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich der beiden Großstädte Lyssytschansk und Sjewjerodonezk. Sollte das ukrainische Militär die Stadt erobern, wäre der Weg in Richtung der Großstädte frei. Unabhängig überprüfen lassen sich Angriffspläne nicht. Gerade vor größeren Offensiven verhängte die Ukraine zuletzt immer wieder Informationssperren, um den Erfolg nicht zu gefährden.

+++ 22:17 IWF-Chefin Georgieva glaubt, Hilfszusagen an Ukraine für 2023 reichen +++

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist zuversichtlich, dass die Hilfszusagen der EU und der USA zur Unterstützung der Ukraine für 2023 ausreichen, wenn sich der Krieg nicht noch weiter verschlimmert. "Ja, wir würden ins Jahr 2023 mit ausreichend finanzieller Unterstützung für die Ukraine gehen", sagt Georgieva in Brüssel. "Wenn wir ins kommende Jahr schauen, sind die Zahlen beachtlich", betont die IWF-Chefin. Die USA und die EU hätten jeweils neue Mittel zugesagt, um den ukrainischen Haushalt über Wasser zu halten. Allerdings hebt Georgieva auch hervor, dass die Aussichten für die Ukraine sehr unsicher seien. Aufgrund des russischen Angriffskrieges ist die finanzielle Situation der Ukraine katastrophal. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat deshalb an internationale Geldgeber appelliert, das Haushaltsloch des Landes von umgerechnet rund 38 Milliarden Euro zu stopfen.

+++ 21:51 Putin bezeichnet sich als Freund Europas +++

Russland ist nicht für die Krise in Europa verantwortlich, sondern die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder, sagt der russische Präsident Wladimir Putin. Russland sei nicht der Feind Europas und habe niemals böswillige Absichten gegenüber Europa gehabt.

+++ 21:30 Norwegisches Gericht lässt Sohn von Putin-Vertrautem frei +++

Ein norwegisches Gericht lässt Andrej Jakunin, den Sohn von Wladimir Jakunin, dem ehemaligen Chef des staatlichen russischen Eisenbahnunternehmens, frei, berichtet der russische Dienst der BBC unter Berufung auf den Fernsehsender NRK. Wladimir Jakunin ist Mitglied der Ozero-Kooperative (eine Kooperative, die zum inneren Kreis von Wladimir Putin gehört) und ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten. Das Gericht stimmt der Verteidigung zu und entscheidet, dass der Mann keine Straftat begangen hat, so Jakunins Anwalt gegenüber NRK. Yakunin wurde am 17. Oktober festgenommen und stand in Tromsø vor Gericht. Er wurde für zwei Wochen in Gewahrsam genommen. Berichten zufolge wurde er verhaftet, weil er eine Drohne in der nordnorwegischen Stadt Hammerfest, dem Standort einer Anlage zur Verarbeitung von Flüssigerdgas (LNG), gestartet hatte. Nach norwegischem Recht ist es Russen untersagt, Drohnen im norwegischen Luftraum zu starten.

