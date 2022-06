Ukraines Präsidentenberater Oleksiy Arestovych weist vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi einen möglichen Friedensplan nach dem Vorbild der Minsker Vereinbarung zur Befriedung der Ost-Ukraine zurück. "Ich fürchte, sie werden versuchen, ein Minsk III zu erreichen. Sie werden sagen, dass wir den Krieg beenden müssen, der Ernährungsprobleme und wirtschaftliche Probleme verursacht, dass Russen und Ukrainer sterben, dass wir das Gesicht von Herrn Putin wahren müssen, dass die Russen Fehler gemacht haben, dass wir ihnen verzeihen müssen und ihnen eine Chance geben müssen, in die Weltgesellschaft zurückzukehren", sagt Arestovych der Zeitung "Bild". Das sei ein Problem für die Ukraine. Das Minsker Friedensabkommen wurde 2015 in der Hauptstadt von Belarus im sogenannten Normandie-Format von Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland unterzeichnet. Im Wesentlichen ging es darum, den Bürgerkrieg in Luhansk und Donezk zu beenden.

+++ 23:49 Selenskyj ruft Truppen im Osten zum Durchhalten auf +++

Angesichts der verlustreichen Abwehrschlacht im Donbass ruft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Truppen zum Durchhalten auf. "Das ist unser Staat. Dort im Donbass durchzuhalten, ist lebenswichtig", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Es gibt Verluste, und sie sind schmerzhaft." Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde. Je höher die Verluste des Feindes dort seien, desto weniger Kraft habe er, die Aggression fortzusetzen, sagt Selenskyj. In dem Kohle- und Stahlrevier Donbass wehren sich ukrainische Truppen seit Tagen verzweifelt gegen die Eroberung der Stadt Sjewjerodonezk.

+++ 22:50 Selenskyj fordert moderne Raketenabwehr +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet ausländische Partner um die Lieferung moderner Raketenabwehrwaffen. Es werde in dieser Woche eine Reihe wichtiger Verhandlungen dazu geben und zwar nicht nur mit europäischen Politikern, kündigt er an, ohne Details zu nennen. "Wir wiederholen gegenüber unseren Partnern, dass die Ukraine moderne Raketenabwehrwaffen benötigt", sagt er in seiner Videoansprache. Sein Land habe schon vor der russischen Invasion um solche Waffensysteme gebeten, ein Aufschub sei nicht zu rechtfertigen.

+++ 22:28 UNO: Russland soll Adoptionen aus Ukraine unterlassen +++

Die Vereinten Nationen fordern von Russland, auf Adoptionen ukrainischer Kinder zu verzichten. "Wir bestehen immer darauf, dass während eines Konflikts kein Kind zur Adoption freigegeben wird", sagt Afshan Khan, Regionalbeauftragte für Europa und Zentralasien des Kinderhilfswerks Unicef. Die Kinder sollten immer zu ihren Familien zurückgebracht werden. Die Entscheidung, ein Kind umzusiedeln, müsse immer auf dessen Wohl ausgerichtet sein, führt Khan aus. Die Vereinten Nationen hatten sich bereits Anfang März besorgt über mögliche Zwangsadoption ukrainischer Kinder geäußert. Es wird vermutet, dass mehrere tausend Kinder aus ukrainischen Kriegsgebieten nach Russland gebracht worden sind.

+++ 22:06 Ukraine: Russland gruppiert Truppen um +++

Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben an mehreren Stellen in der Ostukraine Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sjewjerodonezk werde weiter um jede Straße gekämpft, teilt der ukrainische Generalstab am Abend mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche, Verstärkung heranzuführen. Russische Sturmangriffe wurden außerdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet. Bei Berestowe im Gebiet Donezk sei ein solcher Angriff abgewehrt worden, heißt es. Die Militärangaben sind wie meist nicht unabhängig überprüfbar. An fast allen Frontabschnitten im Osten und Süden wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

+++ 21:47 Özdemir stellt klare Erwartungen an Scholz' Kiew-Reise +++

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir begrüßt eine Ukraine-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz. "Ich finde es erstmal klasse, dass unser Bundeskanzler in die Ukraine reist", sagt der Grünen-Politiker in "RTL Direkt". Eine Reise gemeinsam mit EU-Partnern sei ein starkes Signal. Zugleich verbindet Özdemir mit einem Kiew-Besuch klare Erwartungen, nämlich den "Kampfeswillen der Ukraine, diese Begeisterung, für die Werte Europas zu kämpfen", zu honorieren, "indem wir der Ukraine militärisch beistehen und ihr eine Perspektive geben, die nach Europa führt".

+++ 21:20 Moskau will Haushaltsdaten wegen Sanktionen unter Verschluss halten +++

In Russland sollen in Zukunft gewisse Ausgabeposten im Haushalt vertraulich behandelt werden. Damit solle das Land vor weiteren Sanktionen geschützt werden, heißt es in einer Erklärung des Finanzministeriums. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres habe der Haushaltsüberschuss knapp 1,5 Billionen Rubel (fast 25 Milliarden Euro) betragen, heißt es weiter. Hintergrund seien die höheren Energiepreise.





