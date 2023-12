In einer Autofabrik in Moskau ist ein Brand ausgebrochen. Videos auf X und Telegram von Anwohnern zeigen hoch aufschlagende Flammen. Eine Fläche von 1000 Quadratmetern sei betroffen, das Feuer breite sich aus. Zur Brandursache gibt es keine offiziellen Angaben.

+++ 00:16 Ukraine: Offensive auf Melitopol geht weiter +++

Die Streitkräfte der Ukraine führen nach eigenen Angaben weiterhin eine Offensivoperation in Richtung des russisch besetzten Melitopol durch. Das teilt der Kommandeur der Tavria-Gruppe, General Oleksandr Tarnavskyi auf Telegram mit. Die Operation füge den Besatzungstruppen Verluste an Arbeitskräften und Ausrüstung zu.

+++ 22:18 Russland feuert Kamikaze-Drohnen auf Süden der Ukraine ab +++

Russische Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben eine Gruppe von Kamikaze-Drohnen auf den Süden der Ukraine abgefeuert. Dabei handele es sich um die iranischen Shahed-Drohnen, teilt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. In mindestens drei Regionen des Landes gibt es Luftalarm: In den Oblasten Cherson, Mykolajiw und Kirowohrad.

+++ 21:16 Selenskyj verurteilt "reine Terroranschläge" in Cherson +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die jüngsten russischen Angriffe auf die südukrainische Stadt Cherson als "reine Terroranschläge". "Insgesamt gab es allein an diesem Tag mehr als 20 russische Angriffe in der Region Cherson", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Brutale Schläge, in der ganzen Stadt - Häuser, Straßen, Krankenhäuser." Bei den Artillerieangriffen auf Cherson wurden nach offizieller Darstellung mindestens zwei Menschen getötet und sieben weitere schwer verletzt. Kampfhandlungen seien auch von anderen Frontabschnitten gemeldet worden. "An Dutzenden von Orten entlang der gesamten Frontlinie wird weiterhin heftig gekämpft", sagt Selenskyj. "Am schwierigsten sind die Gebiete Marijinka, Awdijiwka und Bachmut."

