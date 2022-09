+++ 01:26 Selenskyj-Berater: Gegenoffensiven an zwei Stellen im Osten +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 01:26 Selenskyj-Berater: Gegenoffensiven an zwei Stellen im Osten +++

Die ukrainische Armee hat nach Angaben des Sicherheitsexperten Olexij Arestowytsch an zwei Stellen im Osten und Süden des von Russland angegriffenen Landes eine Gegenoffensive begonnen. Die Orte nannte der Berater im Präsidialamt in Kiew nicht. Das sei Sache des Generalstabs, sagte er in einem Videointerview mit einem oppositionellen russischen Anwalt. Der doppelte Angriff solle russische Reserven binden und die russische Armee daran hindern, einen Frontabschnitt zulasten des anderen zu verstärken. Seine Angaben waren nicht zu überprüfen. Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens nannten aber die Stadt Balaklija im ostukrainischen Gebiet Charkiw als eine Angriffsstelle. Schon seit vergangener Woche läuft ein ukrainischer Gegenangriff im Gebiet Cherson im Süden des Landes.

+++ 00:44 Selenskyj: Haben fünf russische Raketen abgeschossen +++

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj haben ukrainische Streitkräfte fünf russische Marschflugkörper vom Himmel geholt. "Allein heute Morgen wurden fünf von sechs russischen X-101-Raketen abgeschossen", sagt Selenskyj in seiner Abendansprache. "Dies ist ein kostspieliger Verlust für Russland und rettet viele ukrainische Leben." Reuters war nicht in der Lage, die Angaben unabhängig zu überprüfen und es gab zunächst keine unmittelbare Reaktion aus Russland.

+++ 00:12 Selenskyj begrüßt EU-Einreisebeschränkung für Russen +++

Der ukrainische Präsident begrüßt die kommende Verschärfung der Einreisebedingungen für Russen in die Europäische Union. "Es ist notwendig, den Bürgern dieses Terrorstaates zu zeigen, dass sie moralisch für die Aggression ihres Staates gegen die Ukraine und ganz Europa verantwortlich sind", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Die EU könnte bereits ab kommendem Montag ein Abkommen mit Russland über erleichterte Visaerteilung aussetzen. Damit wird es für Russen schwieriger und teurer, ein Visum zur Einreise in die EU zu bekommen. Das sei noch kein vollständiger Visastopp, sagte Selenskyj. Aber er danke der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für diesen Schritt. Bei den Beschränkungen gehe es nicht nur um die moralische Seite, sondern auch um Sicherheit. "Russland hat wiederholt Killer unter dem Deckmantel gewöhnlicher Touristen nach Europa geschickt."

+++ 23:30 IAEA-Chef: "Etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren" +++

Nach seiner Reise zum gefährdeten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja schlägt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA vor dem Weltsicherheitsrat Alarm. "Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Der Beschuss des Gebäudes sei extrem gefährlich. Militärfahrzeuge in den Gebäuden der Anlage müssten entfernt werden, sagt Grossi weiter. Auch die externe Stromversorgung der Reaktoren müsse sichergestellt werden, um unter anderem die Kühlung des AKW zu gewährleisten. Russische Streitkräfte halten das ukrainische AKW im Süden des Landes besetzt. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für den Beschuss der Anlage verantwortlich.

+++ 22:47 Truss nimmt Einladung in die Ukraine an +++

Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Es sei ihr erstes Telefonat mit einem Amtskollegen seit ihrer Ernennung gewesen, teilte das Büro von Truss mit. Weiter hieß es, sie werde bald die Ukraine besuchen. Sie habe eine entsprechende Einladung von Selenskyj angenommen. Selenskyj erklärte auf Twitter, beide hätten eine Fortsetzung der engen Zusammenarbeit vereinbart.

+++ 22:01 Verlängerung der EU-Sanktionen: Ungarn droht mit Blockade +++

Ungarn droht nach Angaben von EU-Diplomaten mit einer Blockade der Verlängerung von Sanktionen gegen Russland. Wie mehrere Beamte berichten, will das Land mit dem Vorgehen erzwingen, dass die Strafmaßnahmen gegen drei russische Oligarchen aufgehoben werden. Konkret handele es sich dabei um Alischer Usmanow, Pjotr Awen und Viktor Raschnikow. EU-Diplomaten verweisen darauf, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu Putin noch immer ein recht gutes Verhältnis pflege und bereits in den vergangenen Montaten mehrfach Strafmaßnahmen torpediert hatte. So musste die EU wegen des Widerstands Ungarns auf geplante Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill und ein vollständiges Öl-Embargo verzichten.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.