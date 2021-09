Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, bei der Bundestagswahl abzustimmen. "Jede Stimme zählt - Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", so Steinmeier. Der Wahlsonntag sei ein wichtiger Tag für Deutschland und ein Fest für alle seine Bürgerinnen und Bürger. Deutschland stehe vor einem politischen Übergang, aber die Herausforderungen blieben, so das Staatsoberhaupt.

+++ 00:14 Berlin steht historischer Superwahltag bevor +++

Berlin steht ein Superwahltag bevor. Die Bewohner der Hauptstadt wählen nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus und zwölf neue Bezirksparlamente. Außerdem können sie bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Nach Angaben der Landeswahlleitung gab es in Berlin noch nie derart viele Abstimmungen an einem Tag. Die 2257 Wahllokale sind von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie gelten dort diverse Hygienemaßnahmen, darunter die Pflicht zum Tragen einer OP- oder FFP2-Maske. Schon seit Wochen deutet sich an, dass unter anderem wegen Corona eine Rekordzahl an Menschen per Briefwahl abgestimmt hat

+++ 22:50 Insgesamt 60,4 Millionen Deutsche zur Wahl aufgerufen +++

Rund 60,4 Mio. Deutsche sind zur Wahl eines neuen Bundestags aufgerufen. Die Wahllokale sind von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz führte in letzten Umfragen knapp vor der Union mit ihrem Kandidaten Armin Laschet. Deutlich dahinter lagen die Grünen mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die FDP strebt erneut ein zweistelliges Ergebnis an. Es wird erwartet, dass erstmals seit 1957 nur eine Dreierkoalition die nötige Mehrheit erreicht. Die AfD steht vor ihrem Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke dürfte den Umfragen zufolge an Stimmen einbüßen, aber wieder im Parlament vertreten sein. Insgesamt stehen 47 Parteien zur Wahl - so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. Auch wegen der Corona-Pandemie wird bei der Wahl ein neuer Briefwahl-Rekord erwartet.

+++ 22:20 Wie die Parteien den digitalen Rückstand aufholen wollen +++

Das digitale Deutschland liegt im Dornröschenschlaf, sagt Bitkom-Präsident Berg. Die Diagnose teilen alle Parteien. Klar ist auch: Nötig ist eine stärkere Koordinierung der Digitalpolitik. Doch das allein wird nicht reichen. Was die Parteien in Bezug auf die Digitalisierung planen:

+++ 21:35 Berlin: Wahlhelfer springen reihenweise ab +++

In Berlin schlagen viele Wahllokale Alarm. Seit Tagen sagen viele Wahlhelfer ab - mit einer Krankmeldung. Das berichtet der "RBB". "Wir haben jetzt allein heute circa 70 Absagen bekommen, in den letzten Tagen 200 bis 250. Teilweise von Menschen, die wir einen Tag vorher persönlich angerufen haben. Die sagen jetzt schon wieder ab", sagt der Wahlamtsleiter in Pankow, Marc Albrecht, dem Sender. Für Wahlhelfer, die am Sonntag unentschuldigt fehlen, könnte es teuer werden. Denen droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. "Wir können uns das schwerlich erklären und müssen natürlich alles tun, um die Wahlen am Sonntag sicher zu stellen", sagt Albrecht.

+++ 21:02 US-Medien ziehen Merkel-Bilanz: "Sie hinterlässt ein geschwächtes transatlantisches Verhältnis" +++

Die Bundestagswahl ist nicht nur in Deutschland wichtig - die Entscheidung über Merkels Nachfolger ist auch für internationale Verbündete von Bedeutung. Die Welt richtet ihren Blick nun auf Deutschland: Welche Spuren hat Angela Merkel in 16 Jahren in den Vereinigten Staaten hinterlassen? Wie hat sich das Verhältnis zu China in den vergangenen vier Legislaturperioden entwickelt? Und was bedeutet der Wechsel für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen? All das sind wichtige Fragen, die sich US-Medien wie das Wall Street Journal in diesen Tagen stellen.

+++ 20:31 Große Versprechen, vage Konzepte: Das planen Parteien gegen die Klimakrise +++

Der Klimawandel ist das vielleicht wichtigste Thema im Bundestagswahlkampf. Viele Menschen fragen, wie die Bundestagsparteien die Erderwärmung bremsen wollen - und was es sie kosten wird. Eine Analyse der Wahlprogramme zeigt: Konzepte und Entschlossenheit gehen weit auseinander.

