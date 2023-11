In Odessa werden nach Angaben der Behörden am Abend fünf Menschen durch einen russischen Angriff verletzt. Sie hätten Verletzungen durch Granatsplitter erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, schreibt Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram. Ukrainische Medien berichten am Abend von Explosionen in der südukrainischen Hafenstadt. Zuvor warnten die ukrainischen Luftstreitkräfte vor Angriffsdrohnen und einer Rakete, die sich in Richtung von Odessa bewegten. Am Nachmittag hatte der Gouverneur bereits von einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa mit drei Verletzten berichtet.

+++ 23:44 Kuleba: Baerbock sichert Aufnahme der Ukraine in EU zu +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sieht bei den Bemühungen um eine EU-Mitgliedschaft seines Landes die deutsche Außenministerin auf seiner Seite. "Ich habe keinen Zweifel, dass die Ukraine ein Teil der Europäischen Union sein wird. Heute habe ich diese Zusicherung von Annalena Baerbock erhalten", sagt Kuleba im "Welt"-Interview. Die Ukraine hatte kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 die EU-Mitgliedschaft beantragt. Im Juni 2022 erhielt sie den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Dieser Schritt hatte vor allem Symbolwirkung. Die wichtigere Hürde ist die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen.

+++ 21:31 Moskau schießt mit KH-31P-Rakete auf Odessa - drei Verletzte +++

Russische Streitkräfte haben eine Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa mit einer vom Schwarzen Meer aus abgefeuerten KH-31P-Rakete getroffen und dabei drei Menschen verletzt, wie das ukrainische Südkommando mitteilt. Der Angriff habe Verwaltungsgebäude und umliegende Häuser beschädigt, teilt das Militär mit und fügt hinzu, dass Russlands Priorität in diesem Gebiet darin bestehe, den zivilen Schiffsverkehr zu behindern. Russische Streitkräfte haben wiederholt die Hafeninfrastruktur der Ukraine im Schwarzen Meer angegriffen, seit Kiew im September einen Korridor für Getreideexporte eingerichtet hat. Dieser Schritt folgte auf den Rückzug Russlands aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative, die es der Ukraine zuvor erlaubt hatte, während der groß angelegten Invasion landwirtschaftliche Produkte zu exportieren.

+++ 20:27 Ukrainischer Oberst beklagt "Angriffe mit Kanonenfutter" +++

Die russischen Streitkräfte in der Region Tawrien führen "Angriffe mit Kanonenfutter" durch, so Oberst Oleksandr Stupun laut einem Bericht der ukrainischen Nachrichtenorganisation Ukrinform. "Im Laufe des vergangenen Tages hat der Feind acht Luftangriffe und 26 Artilleriebeschuss in Richtung Tavria durchgeführt. Außerdem kam es zu 42 Kampfhandlungen, die meisten davon in der Nähe von Marinka. Es ist erwähnenswert, dass der Feind die Taktik der 'Kanonenfutterangriffe' verfolgt und seine Ausrüstung in Sicherheit bringt", sagt Stupun. Nach Schätzungen der USA wurden in diesem Krieg bisher etwa 120.000 russische Soldaten getötet und 180.000 verletzt.

Mehr über die Ereignisse des Vortags lesen Sie hier.