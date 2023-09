Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in den Grenzregionen Belgorod und Kursk abgewehrt. Mindestens elf Drohnen seien zerstört worden. In einer separaten Meldung auf Telegram teilt das Ministerium mit, sieben Drohnen seien über Belgorod und vier über Kursk abgeschossen worden. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert.

+++ 00:31 Selenskyj hofft auf weitere Waffen +++

Nach Übergabe der ersten US-Panzer vom Typ Abrams zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich, weitere lang erwünschte Militärhilfe zu erhalten. "Wir arbeiten auch daran, alle anderen militärischen Fähigkeiten zu bekommen, die wir brauchen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dazu zählten Kampfflugzeuge vom Typ F-16, Flugabwehrsysteme sowie Langstreckenwaffen. "Um unser gesamtes Staatsgebiet abzudecken, brauchen wir mehr Systeme, als wir derzeit haben", so Selenskyj.

+++ 23:30 Bericht: Frustrierte russische Offiziere gaben Hinweis zum Kommandotreffen der Schwarzmeerflotte +++

Weil russische Offiziere ihr Gehalt nicht bekommen haben, sollen sie vertrauliche Informationen über die Moskauer Schwarzmeerflotte an eine ukrainische Partisanenbewegung weitergegeben haben. Die "Kyiv Post" berichtete, der ukrainische Geheimdienst habe mit diesen Hinweisen schließlich den Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der besetzten Halbinsel Krim vorbereitet. Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte am vergangenen Freitag war nach Angaben aus Kiew auch der Flottenchef Viktor Sokolow ums Leben gekommen.

+++ 22:16 Russland meldet Abschuss von Rakete über Krim +++

Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Luftangriff auf die Halbinsel Krim abgewehrt. "Unser Militär wehrt einen Raketenangriff ab. Ersten Erkenntnissen zufolge hat die Luftverteidigung eine Rakete in der Nähe des Flugplatzes Belbek abgeschossen", teilt der von Moskau eingesetzte Gouverneur des Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegram mit. Raswoschajew hat zuvor gegen 21.00 Uhr (Ortszeit, 20.00 Uhr MESZ) über Telegram erklärt, die Behörden hätten für die Region den Luftalarm ausgerufen. Rund eine Stunde später erklärte er ihn wieder für beendet. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden auch in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine mehr als sieben ukrainische Drohnen durch die russische Luftabwehr zerstört.

