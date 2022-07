Der Generalsekretär des Handwerkerverbandes ZDH, Holger Schwannecke, hält bei einer Gasnotlage das Abschalten zuerst von Freizeitangeboten für angemessen. Alle müssten sich fragen, auf was sie zu verzichten bereit wären, damit "andere, wichtige Elemente in den Wertschöpfungsketten weiter mit Gas versorgt werden können", sagt Schwannecke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dass hier möglicherweise zunächst Produkte und Angebote von Freizeitaktivitäten als erstes "vom Netz" genommen werden sollen, halte ich für angemessen in einer solchen Ausnahmelage und angesichts des Ziels, sicherzustellen, dass die Produktion und die Dienstleistungen für die Daseinsvorsorge aufrechterhalten werden können."

+++ 00:28 Selenskyj lobt westliche Artillerie für Treffgenauigkeit +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt westliche Waffenlieferungen für die ukrainische Armee als enorme Unterstützung im Krieg gegen Russland. So besäße etwa die Artillerie, die die Ukraine von ihren Partnern erhalten habe, große Treffgenauigkeit, sagt er in einer Videobotschaft. Die ukrainische Armee zerstöre damit Depots und andere Ziele, die für die Logistik der Russen wichtig seien. "Und das reduziert das Offensivpotenzial der russischen Armee erheblich. Die Verluste der Besatzer werden mit jeder Woche zunehmen", so Selenskyj.

+++ 23:14 Selenskyj verurteilt "Barbarei": Pädagogische Universität durch russischen Raketenangriff zerstört +++

Die pädagogische Universität der zweitgrößten Stadt Charkiw sei durch einen russischen Raketenangriff zerstört worden, erklärt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. "Das charakterisiert die russische Invasion mit einer Genauigkeit von 100 Prozent. Wenn man definiert, was Barbarei ist, ist dieser Schlag am besten geeignet", sagte Selenskyj. Nur ein "Feind von Zivilisation und Menschlichkeit" könne Raketen auf eine pädagogische Universität abfeuern. Kein Besatzer werde Ruhe haben, beteuert Selenskyj. "Jeder russische Mörder und Vergewaltiger, der in unser Land gekommen ist, wird zur Rechenschaft gezogen. Und es spielt keine Rolle, wie lange es dauert, diese Aufgabe zu erledigen." Kiew werde alles wiederherstellen.

+++ 22:32 Schuhhersteller Ecco nicht mehr dänischer Hoflieferant - Kritik an Russland-Geschäft +++

Der dänische Schuhhersteller Ecco verliert nach mehr als 30 Jahren seinen Status als Hoflieferant des dänischen Königshauses. Das Prädikat Königlicher Hoflieferant laufe am 16. April 2023 ab, "und das Königshaus hat mitgeteilt, dass das Prädikat nicht verlängert wird", teilt das Unternehmen mit. "Eccos Führungsebene nimmt die Entscheidung des Königshauses zur Kenntnis und hat dem nichts hinzuzufügen." Zu den Gründen äußern sich weder der Schuhproduzent noch das dänische Königshaus. Ecco war in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit aber dafür kritisiert worden, seine Geschäfte in Russland auch nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine fortgesetzt zu haben. Das hatte das Unternehmen mit der Verantwortung für seine Mitarbeiter begründet. In den 200 Ecco-Geschäften in Russland arbeiten demnach 1800 Menschen. Mehrere dänische Schuhhändler haben die Zusammenarbeit mit Ecco in den vergangenen Monaten eingestellt.

+++ 21:42 Ukraine exportierte bis April mehr Sojabohnen und Sonnenblumenöl nach Deutschland - Ausfuhr von Raps eingebrochen +++

Die Ukraine hat auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar noch große Mengen gentechnikfreie Sojabohnen und Sonnenblumenöl nach Deutschland exportiert. In den ersten vier Monaten des Jahres erhielt Deutschland direkt aus der Ukraine mit fast 52.000 Tonnen fast die dreifache Menge gentechnikfreier Sojabohnen wie im Vorjahreszeitraum, wie die Union zur Förderung von Proteinpflanzen (Ufop) unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilt. Die Ausfuhr von Sonnenblumenöl nahm um 17 Prozent auf rund 43.300 Tonnen zu. Der Export von Raps dagegen brach ein, wie der Verband weiter mitteilt - die Menge ging von Januar bis April um 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 56.600 Tonnen zurück. Allerdings lag der Importanteil der Ukraine an der deutschen Rapsverarbeitung in den vergangenen Jahren bei vergleichsweise niedrigen zehn Prozent, merkt der Ufop an. Die Mais-Lieferungen nach Deutschland gingen um 46 Prozent zurück. Bei der in Kürze anstehenden Ernte sind nach Einschätzung der Ufop erhebliche Einbußen möglich.

+++ 21:06 Scholz mahnt Mineralölkonzerne bei Preisen an +++

Kanzler Olaf Scholz hat die Mineralölkonzerne aufgefordert, steuerliche Entlastungen auch an Kunden weiterzugeben. Es sei "bedrückend" zu sehen, dass einige Firmen derzeit besonders große Gewinne einfahren würden, die aus der Situation entspringen, sagt er im Bundestag. Umso mehr seien die Firmen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Preise nicht durcgh die Decke schießen, sagt er in Anspielung auf den Tankrabatt.

+++ 20:35 Biden sagt Frau von in Russland inhaftierter Basketballerin Hilfe zu +++

US-Präsident Joe Biden hat der Ehefrau der in Moskau inhaftierten Basketballerin Brittney Griner zugesagt, sich um eine baldige Freilassung der Olympiasiegerin zu bemühen. In einem Telefonat bot er Cherelle Griner seine Unterstützung an und versprach, dases die US-Regierung alle Möglichkeiten ausschöpfe, um Griner nach Hause zu holen, teilt das Weiße Haus mit. Biden las Cherelle Griner zudem den Entwurf eines Briefes vor, den er an Brittney Griner schicken wird. An dem Gespräch nahm auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris teil. Zuletzt hatte Brittney Griner einen Brief an Biden geschickt und ihn darin persönlich um Hilfe gebeten.

+++ 20:06 Behörden in der Ostukraine raten Zivilisten zur Flucht +++

Angesichts russischer Angriffe fordern die Behörden in der ostukrainischen Region Donezk die Zivilbevölkerung zur Flucht auf. "Russland hat das gesamte Gebiet von Donezk zu einem gefährlichen Hotspot auch für Zivilisten gemacht", teilt Gouverneur Pawlo Kyrylenko per Telegram mit. "Ich rufe alle zur Evakuierung auf! Evakuierung rettet Leben!" Der Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Slowjansk, Wadym Ljach, kündigt Busse und Züge zum Transport von Zivilisten in den Westen des Landes an. "Kein Risiko eingehen! Packt zusammen!", teilt Ljach mit. Insgesamt seien seit Beginn der Kämpfe in Slowjansk 17 Menschen getötet und 67 verletzt worden. "Gestern gab es durch Angriffe zwei Tote und sieben Verwundete", erklärt Ljach.

