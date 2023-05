In Russland ist ein ehemaliger Lehrer wegen Kritik an Präsident Wladimir Putin und am Krieg in der Ukraine zu fünfeinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Ein Militärgericht habe die Strafe gegen Nikita Tuschkanow nach einer nicht einmal zehnminütigen Verhandlung verhängt, sagt seine Verlobte Alexandra Kotschanowa. Tuschkanow hatte vergangenen Oktober Putin in Anspielung auf Hitler als "Putler" bezeichnet. Zudem hatte er Angriffe auf ukrainische Städte als "Rache des Putinschen Faschismus" bezeichnet. Die Nachrichtenagentur Mediazona berichtete, Tuschkanow sei 2021 aus dem Schuldienst wegen einer Mahnwache zur Unterstützung des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalny entlassen worden. Der Geheimdienst habe Tuschkanow vergangenen Dezember festgenommen.

+++ 00:16 EU soll Wagner-Gruppe als Terrororganisation einstufen +++

Schweden will die russische Söldnergruppe Wagner auf EU-Ebene als terroristische Organisation einstufen lassen. Sein Land sei bereit, im Kreis der Mitgliedsstaaten einen Konsens zu erarbeiten, sobald die rechtlichen Bedingungen erfüllt seien, sagte Schwedens Außenminister Tobias Billström der Zeitung "Dagens Nyheter". Schweden hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Am Freitag kommen die Außenminister der 27 EU-Länder in Stockholm zusammen.

+++ 23:23 Selenskyj will Strafrecht für EU-Beitritt anpassen +++

Für den Weg in die Europäische Union hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen "umfassenden strategischen Plan" zur Reform des Strafrechts und des Strafverfolgungssystems ausgearbeitet. "Vereinfacht gesagt, müssen wir ein System zur Gewährleistung von Recht und Ordnung für unser Land sicherstellen, das mit unserem Ziel eines raschen Beitritts der Ukraine zur EU im Einklang steht", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.

+++ 22:12 Ukraine bekam 2023 rund 17 Milliarden US-Dollar Finanzhilfen +++

Die Ukraine hat laut Regierungsangaben in diesem Jahr bislang 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 15,2 Milliarden Euro) an Finanzhilfen von ihren westlichen Verbündeten erhalten. "Wir haben auch Zusagen von Partnern für weitere Unterstützung bei der Finanzierung des staatlichen Haushaltsdefizits im Jahr 2023", sagt Finanzminister Serhij Martschenko.

+++ 21:39 Atomchef: Ukraine muss AKW Saporischschja selbst nicht befreien +++

Das Atomkraftwerk Saporischschja könnte bei einer ukrainischen Gegenoffensive nach Ansicht des Atomkonzernchefs von Gefechten verschont bleiben. Es reiche aus, die russischen Besatzungstruppen im Kraftwerk von ihrem Hinterland abzuschneiden, sagt der Chef des ukrainischen Atomkonzerns Enerhoatom, Petro Kotin, dem US-Sender CNN. "Wir brauchen nur die Verbindung zwischen dem AKW Saporischschja und (der Halbinsel) Krim zu kappen", so Kotin. Dies werde erreicht, sobald die ukrainischen Truppen die Großstadt Melitopol gut 90 Kilometer südöstlich des Kraftwerks in Enerhodar erobert hätten. Danach hätten die russischen Truppen nur noch die Möglichkeit zu fliehen oder sich zu ergeben.

+++ 21:16 Selenskyj erwägt wohl Besuch beim Papst +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwägt laut italienischen Medienberichten am Wochenende einen Besuch in Rom. Dort könnte er Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen und auch von Papst Franziskus empfangen werden, heißt es am Abend unter anderem bei der Nachrichtenagentur Ansa. Diese beruft sich auf Quellen in der Regierungsmehrheit sowie innerhalb des Vatikans. Über einen Abstecher Selenskyjs nach Rom werde derzeit noch beraten, heißt es. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht. Zuletzt war auch erwartet worden, dass der Ukrainer gegen Ende der Woche nach Berlin kommt.

+++ 20:42 Russischer Kriegsblogger zeigt sich alarmiert +++

Bei den in Bachmut kämpfenden russischen Truppen schrillen nach Darstellung des Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens die Alarmglocken. Angesichts der ukrainischen Angriffserfolge an den Flanken der in der Stadt kämpfenden Söldnertruppe Wagner drohe eine umfassende Einkesselung, schreibt Jewgeni Poddubny auf Telegram. Er berichtet auch von ukrainischen Durchbrüchen bei Kämpfen in der Umgebung von Soledar, das nur wenige Kilometer nordöstlich von Bachmut liegt. Dort sei es ukrainischen Kampfgruppen gelungen, die russischen Linien zu durchbrechen. "Die Lage ist schwierig", schreibt Poddubny. Die russischen Streitkräfte hatten Soledar erst Ende Januar nach wochenlangen schweren Kämpfen eingenommen.

+++ 20:05 Prigoschin klagt: In Bachmut tritt "schlechteste aller Vorhersagen" ein +++

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, wirft dem russischen Militär erneut fehlende Unterstützung in Bachmut vor. Seiner Einschätzung nach sei die ukrainische Gegenoffensive schon in vollem Gange. "Die ukrainischen Einheiten gehen bei Bachmut an den Flanken vor - und haben leider teilweise Erfolg damit", sagt er auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes. "Die Situation an den Flanken entwickelt sich zu der schlechtesten aller Vorhersagen", klagt er. Das monatelang in harten Kämpfen eingenommene Gelände werde "heute praktisch kampflos von denen aufgegeben, die unsere Flanken halten sollen", sagt er. Zugleich halte der Munitionsmangel seiner Einheiten an, "weil die Versprechungen des Verteidigungsministeriums nicht erfüllt wurden".

