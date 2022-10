+++ 01:35 Israel stellt USA Belege für Einsatz iranischer Drohnen in Ukraine zur Verfügung +++

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat nach eigenen Angaben den USA Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt, die den Einsatz durch Russland gesteuerter iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg belegen sollen. "Iranische Waffen spielen eine Schlüsselrolle dabei, unsere Welt zu destabilisieren", so Herzog bei einem Besuch in den USA. Laut Herzog weisen die Bilder Ähnlichkeiten auf zwischen in der Ukraine abgeschossenen Drohnen und solchen, die im Iran im Dezember 2021 getestet wurden, sowie mit Bestandteilen, die 2014 bei einer Ausstellung präsentiert wurden.

+++ 00:14 Sunak sagt Selenskyj weiter "unerschütterliche Unterstützung" zu +++

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak verspricht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch "unerschütterliche Unterstützung" seines Landes bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Sunak habe Selenskyj zugesagt, er könne sich der "anhaltenden Solidarität" der britischen Regierung sicher sein, erklärt eine Sprecherin Sunaks. Nach dem Telefonat äußert Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft die Hoffnung auf "noch stärkere" Beziehungen zu Großbritannien. Der ukrainische Präsident lädt den britischen Premier zudem zu einem Besuch in die Ukraine ein.

+++ 23:21 Zara-Mutterkonzern trennt sich von Russland-Geschäft +++

Der Zara-Mutterkonzern Inditex verkauft sein gesamtes Russland-Geschäft. Inditex habe eine "erste Einigung" mit der Daher-Gruppe erzielt, teilt der spanische Textilriese mit. Die Daher-Gruppe hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist vor allem im Einzelhandel und in der Immobilienbranche tätig. Inditex hatte im März nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits alle 502 Inditex-Geschäfte in Russland geschlossen. Russland ist für das Unternehmen einer der größten Märkte nach Spanien.

+++ 22:33 Stoltenberg warnt Russland von US-Flugzeugträger aus +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erneuert Warnungen an Putin. "Russland darf keine falschen Vorwände für eine weitere Eskalation verwenden", sagt der Norweger bei einem Besuch auf dem derzeit im Mittelmeer eingesetzten US-Flugzeugträger "USS George H.W. Bush". Die Behauptungen, dass die Ukraine auf eigenem Gebiet die Zündung einer "schmutzigen Bombe" mit radioaktivem Material plane, seien glasklar falsch. Russland werfe anderen oft Dinge vor, die es selbst beabsichtige zu tun, ergänzt Stoltenberg.

+++ 22.20 Hofreiter fordert weitere Flugabwehrsysteme +++

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert die Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme aus Deutschland an die Ukraine. "Drei weitere Iris-T-Systeme reichen nicht", sagt Hofreiter der "Welt". "Wenn die Produktionskapazitäten nicht mehr hergeben, müssen wir verschärft prüfen, ob wir Patriot-Systeme aus Beständen der Bundeswehr und mehr Geparden liefern können." Außerdem müsse Deutschland gepanzerte Fahrzeuge, Kampf- und Schützenpanzer liefern, damit die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete befreien könne.

+++ 21:55 Dutzende Kadyrow-Soldaten sollen getötet worden sein +++

In der von Russland besetzten Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben mehr als 100 Soldaten aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien von der Artillerie getroffen worden. "Durch präzise Artillerieschläge der Verteidigungskräfte sind in der Ortschaft Kajiry im Gebiet Cherson 30 Okkupanten vernichtet worden und mehr als 100 feindliche Soldaten unter den Trümmern geblieben", teilt der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge sollen Soldaten von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow getroffen worden sein. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden.

+++ 21:18 Russland will Ukraine "entsatanisieren" +++

Alexej Pawlow, Assistent des Sekretärs des russischen Sicherheitsrats hält eine "Entsatanisierung" der Ukraine für notwendig. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Eine solche "Entsatanisierung" werde "immer dringlicher", habe Pawlow gesagt, weil es in der Ukraine angeblich hunderte Sekten gebe. Nach Darstellung von Tass spricht Pawlow als Vertreter des Sicherheitsrats; die Überschrift des Artikels lautet "Apparat des Sicherheitsrates der Russischen Föderation hält es für immer dringlicher, eine 'Entsatanisierung' der Ukraine durchzuführen". Eines der Hauptargumente für den russischen Überfall auf das Nachbarland ist in Putins Propaganda die "Entnazifizierung" der Ukraine.

