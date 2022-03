Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft anlässlich des Kriegsbeginns vor einem Monat Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, am heutigen Donnerstag öffentlich zu protestieren. "Kommen Sie aus Ihren Büros, Ihren Wohnungen, Ihren Schulen und Universitäten", sagt Selenskyj in einer auf Telegram veröffentlichten Videoansprache. "Kommen Sie im Namen des Friedens, kommen Sie mit ukrainischen Symbolen, um die Ukraine, die Freiheit und das Leben zu unterstützen." Der am 24. Februar begonnene Krieg sei nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern Russland versuche, die Freiheit aller Menschen in Europa und der Welt zunichte zu machen, sagt Selenskyj. Moskau versuche zu zeigen, "dass nur grobe und grausame Gewalt zählt". Deshalb sollten ab Donnerstag die Kriegsgegner in die Innenstädte gehen und sich sichtbar und hörbar machen.

+++ 01:02 WHO meldet 64 russische Angriffe auf Gesundheitswesen +++

Das Gesundheitswesen in der Ukraine ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO seit dem russischen Einmarsch 64 bestätigten Angriffen ausgesetzt gewesen. Das bedeute zwei bis drei Angriffe pro Tag, teilt die WHO Europa mit. Insgesamt seien bei diesen Attacken 15 Menschen getötet und 37 verletzt worden. "Angriffe auf das Gesundheitswesen sind eine Verletzung des humanitären Völkerrechts, aber eine verstörend geläufige Kriegstaktik - sie zerstören entscheidende Infrastruktur, aber schlimmer noch, sie zerstören Hoffnung", erklärt Jarno Habicht, der WHO-Vertreter in der Ukraine. Ohnehin schon gefährdeten Menschen werde so die Versorgung entzogen, die oft den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmache.

+++ 00:37 Russland weist mehrere US-Diplomaten aus +++

Russland erklärt mehrere US-Diplomaten in Moskau zu unerwünschten Personen. Einem Vertreter der US-Botschaft in Moskau sei eine Liste mit Namen von Diplomaten übergeben worden, die das Land verlassen müssten - als Reaktion auf die Ausweisung von zwölf russischen Vertretern bei den Vereinten Nationen in New York Ende Februar. Zur Zahl der ausgewiesenen Diplomaten macht das Außenministerium in Moskau keine Angaben. Der US-Seite sei auch mitgeteilt worden, dass jedwede feindliche Handlung der Vereinigten Staaten gegen Russland eine passende Antwort erhalte, teilt das Ministerium weiter mit.

+++ 00:12 Großbritannien will Ukraine 6000 weitere Raketen liefern +++

Großbritannien will der Ukraine als Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg weitere Waffen liefern. Man werde 6000 weitere Raketen schicken, darunter Panzerabwehrwaffen und andere Geschosse, kündigt der britische Premierminister Boris Johnson vor dem Beginn des NATO-Gipfels am Donnerstag an. Zudem werde man weitere 25 Millionen Pfund (rund 30 Millionen Euro) bereitstellen, um das ukrainische Militär zu stärken. "Einen Monat nach Beginn dieser Krise steht die internationale Gemeinschaft vor einer Entscheidung", sagt Johnson einer Mitteilung zufolge. "Wir können die Flamme der Freiheit in der Ukraine am Leben erhalten oder riskieren, dass sie in ganz Europa und der Welt erstickt wird."

+++ 23:39 Kreml sperrt Google News wegen "irreführender Informationen" +++

Die russische Medienaufsichtsbehörde hat Google News blockiert. Über die Plattform seien in Russland Materialien veröffentlicht worden, die "irreführende Informationen von öffentlichem Interesse über den Verlauf der speziellen Militäroperation in der Ukraine" enthalten hätten, teilt Roskomnadsor der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als "Militäroperation" bezeichnet. Es droht im schlimmsten Fall eine Haftstrafe für das Verbreiten angeblicher Falschnachrichten über die russische Armee. Zuletzt waren die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram in Russland als "extremistisch" verboten worden.

+++ 23:11 Frankreich setzt weitere Oligarchen-Jachten fest +++

Die französischen Behörden beschlagnahmen im Zuge der Sanktionen gegen Russland zwei Luxusjachten des russischen Oligarchen Alexej Kusmitschow an der Côte d'Azur. Betroffen sind die 24 Meter lange "Kleine Bärin" und das 16,5 Meter lange Schwesterschiff "Kleine Bärin II". Die "Kleine Bärin" hat nach Angaben von mit dem Fall vertrauten Quellen einen Wert von rund vier Millionen Euro, die "Kleine Bärin II" einen von rund 1,2 Millionen Euro.

+++ 22:42 UN-Sicherheitsrat lehnt russische Resolution zu Ukraine-Hilfe ab +++

Russland scheitert mit einer eigenen humanitären Resolution zum Ukraine-Konflikt im Sicherheitsrat wie zuvor erwartet. Moskau bekommt für seine Beschlussvorlage nicht die benötigten neun Ja-Stimmen des 15-köpfigen UN-Gremiums. Nur China stimmt mit Russland im mächtigsten Rat der Vereinten Nationen für den Text, die übrigen 13 Länder enthalten sich. Da Russland der Aggressor in dem Konflikt ist, haben vor allem westliche Staaten das Einbringen einer humanitären Resolution durch das Land als "zynisch" oder als "Beleidigung" bezeichnet.

+++ 22:20 Pentagon sieht Luftraum weiterhin umkämpft +++

Die russischen Streitkräfte haben nach einer Einschätzung aus dem US-Verteidigungsministerium auch rund einen Monat nach Kriegsbeginn nicht die Lufthoheit in der Ukraine erobert. Der Luftraum sei weiterhin umkämpft, sagt ein hochrangiger Pentagon-Vertreter in einem Telefonbriefing mit Journalisten. Die USA und ihre Verbündeten arbeiteten daran, den Ukrainern mehr Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite zu beschaffen. Die derzeit vorhandenen Systeme setzten die Ukrainer "sehr effektiv" ein. Das sei ein Grund dafür, "warum wir ein ziemlich risikoscheues Verhalten einiger russischer Piloten beobachten".

+++ 22:05 Nach Selenskyj-Rede: Renault verlässt Russland +++

Der französische Autobauer Renault setzt seine Industrieaktivitäten in Russland wegen des Krieges in der Ukraine aus. Als Folge werde die Prognose für die operative Marge der Gruppe im laufenden Jahr auf rund drei Prozent gesenkt, teilte der Konzern am Mittwochabend in Boulogne-Billancourt mit. Bisher hatte das Ziel bei mindestens vier Prozent gelegen. Die Maßnahmen betreffen die Produktion in Moskau. Mit Blick auf den Anteil am Hersteller Avtovaz würden die möglichen Optionen bewertet, hieß es weiter. Erst am Nachmittag forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Rede vor dem französischen Parlament den Autobauer und andere französische Unternehmen zu diesem Schritt auf.

+++ 21:45 Rakete tötet russische Journalistin in Kiew +++

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in Kiew ist eine russische Journalistin getötet worden. Oxana Baulina habe gerade die durch einen vorherigen Angriffs verursachte Zerstörung gefilmt, als sie durch eine Rakete gestorben sei, teilt das unabhängige Online-Medium "The Insider" mit, für das sie arbeitete. Bei dem Angriff starb demnach ein weiterer Zivilist, zwei Begleiter der Journalistin wurden verletzt. Bevor sie für "The Insider" arbeitete, hatte Baulina in Russland für die Anti-Korruptions-Stiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gearbeitet. Als diese von den Behörden als "terroristische Organisation" eingestuft wurde, beschloss die Journalistin, Russland zu verlassen.

+++ 21:23 Poroschenko: "Europa ist bereits im Krieg" +++

Der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, betont die Bedeutung von Sanktionen gegen Russland und Präsident Wladimir Putin. "Wir müssen ihn zum Frieden zwingen, das heißt durch Sanktionen. Und an jedem einzelnen Tag wo Putin weitermacht beim Töten von Ukrainern, müssen die Sanktionen härter werden", sagt Poroschenko im ZDF. Auf die Frage, ob er Kanzler Olaf Scholz verstehen könne, der ein weiteres Mal einer von der Nato kontrollierten Flugverbotszone über der Ukraine eine Absage erteilt hatte, sagt Poroschenko: "Ich habe enttäuschende Nachrichten für einige der deutschen Politiker. Europa ist bereits im Krieg. Russische Cruise Missiles attackieren das NATO-Übungszentrum. Das ist nur 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Und Putin greift Kernkraftwerke in der Ukraine an und nukleare Verstrahlung kennt keine Grenzen. Die kann überall auftauchen".

+++ 20:55 Russlands Verteidigungsminister Schoigu seit 11. März verschollen +++

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist seit fast zwei Wochen nicht mehr öffentlich gesehen worden. Laut einem Bericht der britischen "Times" kursieren seitdem Gerüchte, er leide an gesundheitlichen Problemen inmitten der ins Stocken geratenen Invasion in der Ukraine. Shoigu, der häufig als Nachfolger von Präsident Wladimir Putin gehandelt wird, wurde zuletzt am 11. März gesehen, als er Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen führte, schreibt das Blatt. Er besuchte auch ein Militärkrankenhaus in Moskau, um verletzten Soldaten Orden zu überreichen. Am selben Tag wurde auch General Waleri Gerassimow, Chef des russischen Generalstabs, zuletzt gesehen. Das staatliche Fernsehen berichtete am 18. März, dass der 66-jährige Shoigu erneut Soldaten im Krankenhaus besucht habe, aber das Video, das seinen Bericht begleitete, sei eine Woche alt gewesen, heißt es in dem "Times"-Bericht weiter. Es sei äußerst ungewöhnlich, dass der Verteidigungsminister so lange aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Shoigu und Gerassimow sind neben Putin die beiden Personen, die einen der drei Atomkoffer besitzen, mit dem die Atomstreitkräfte in Gang gesetzt werden können.

Seit dem 11. März aus der Öffentlichkeit verschwunden: Verteidigungsminister Sergej Schoigu (r) und Generalstabschef Waleri Gerassimow bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. (Foto: dpa)

