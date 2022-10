Das Wodka-Geburtstagsgeschenk von Russlands Präsidenten Wladimir Putin an Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verstößt wohl gegen die gegen Russland gerichteten Sanktionen der Europäischen Union. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, wurde im April 2022 beschlossen, das Einfuhrverbot für Waren aus Russland in die EU auch auf Spirituosen, einschließlich Wodka, auszuweiten. Die entsprechende Rechtsgrundlage sehe keine Ausnahmeregelung für Geschenke vor. Wer nun für den mutmaßlichen Sanktionsbruch gerade stehen muss, müssen Behörden in Italien ermitteln.

+++ 00:54 Russen mit Firma in Hamburg wegen Verstoß gegen Sanktionen angeklagt +++

In den USA sind fünf Russen wegen der Umgehung von Russland-Sanktionen angeklagt worden. Einer von ihnen ist Juri Orechow mit einer Firma in Hamburg, wie die Staatsanwaltschaft in New York mitteilte. Den Männern wird unter anderem vorgeworfen, Halbleiter und Mikroprozessoren aus den USA beschafft zu haben, die in Russland etwa für den Bau von Kampfflugzeugen, Raketen-Systemen und Satelliten eingesetzt werden. Im gleichen Verfahren wurden auch zwei Venezolaner wegen illegaler Ölgeschäfte angeklagt.

+++ 23:54 Selenskyj: Russland zerstörte drei ukrainische Energieanlagen in 24 Stunden +++

Russland zerstört nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter Energie-Infrastruktur in der Ukraine. In den vergangenen 24 Stunden hätten die russischen Streitkräfte drei ukrainische Energieanlagen vernichtet, sagt Selenskyj.

+++ 23:09 Selenskyj an Ukrainer: Lasst Euch nicht von Russland rekrutieren! +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Männer in den von Moskau besetzten Gebieten auf, sich auf keinen Fall in die russische Armee einberufen zu lassen. "Vermeiden Sie das, wenn es irgend möglich ist!", sagt Selenskyj in einer Videoansprache. Wer diese Gebiete verlassen könne, solle das tun. Wer eingezogen worden sei, solle die Waffen strecken und versuchen, zu den Ukrainern zu desertieren. "Das Wichtigste: Retten Sie ihr Leben, und helfen Sie unbedingt auch anderen!", sagt er. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat am Mittwoch den Kriegszustand über die ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson ausgerufen. Russland beansprucht sie völkerrechtswidrig für sich und betrachtet die dort lebenden Ukrainer als russische Staatsbürger. Damit wächst die Gefahr, dass die Männer zum Dienst in der russischen Armee gezwungen werden und gegen ihre Landsleute kämpfen müssen.

+++ 22:12 "Lang lebe Putin": Restaurantbesitzer wirft Ukrainerinnen raus +++

In Paris soll ein Restaurantbesitzer zwei Ukrainerinnen rausgeschmissen haben. Das Video des Vorfalls teilt Vizepräsident der Union der Ukrainer Frankreichs, Wolodymyr Kohutjak, auf Twitter. Der Mann im Video trägt die Uniform eines Restaurants im Pariser Quartier de Montparnasse und wiederholt mehrmals auf Französisch "Lang lebe Putin". Viele Twitter-Nutzer rufen zum Boykott des Restaurants auf.

+++ 21:39 Kiew: 40 Prozent der Energieinfrastruktur ernsthaft beschädigt +++

In der Ukraine wird am Donnerstag der Strom eingeschränkt. Dies teilt ein hochrangiger Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit. Es sei notwendig, von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr den Stromverbrauch zu minimieren. Wenn dies nicht geschehe, müsse man sich auf vorübergehende Stromausfälle vorbereiten. Hintergrund sei der Ausfall weiterer Kraftwerke nach russischen Angriffen. Rund 40 Prozent der Energieinfrastruktur des Landes seien ernsthaft beschädigt, sagt Alexander Khartschenko, Berater des Energieministeriums, im Fernsehen. Selenskyj teilte am Dienstag zudem mit, Russland habe 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke binnen einer Woche zerstört.

+++ 21:01 Biden: Putin ist in einer "unglaublich schwierigen Lage" +++

US-Präsident Joe Biden wertet die Angriffe Russlands auf Zivilisten in der Ukraine als Schwäche des Kremlchefs Wladimir Putin. "Ich denke, Wladimir Putin befindet sich in einer unglaublich schwierigen Lage", sagt Biden auf die Frage von Journalisten. Das einzige Mittel, das dem Kremlchef zur Verfügung stehe, sei es, brutal gegen ukrainische Bürger vorzugehen, um zu versuchen, sie zum Aufgeben zu bewegen. "Doch das werden sie nicht tun", sagt Biden.

+++ 20:33 Ukraine hat Drohnen-Abwehrsysteme - aber an den falschen Orten +++

Russland greift mit Hunderten Drohnen ukrainische Städte und Infrastrukturziele an. Welche Möglichkeiten der Abwehr gibt es gegen die günstigen Flugkörper? Unter anderem Deutschland und Israel verfügen über entsprechende Systeme. Sogar die Ukraine selbst hat bereits passendes Gerät - nur an den falschen Orten.

+++ 20:09 Steinmeier verschiebt kurzfristig seinen Kiew-Besuch +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verschiebt kurzfristig eine geplante Reise in die Ukraine. Dafür ausschlaggebend sind nach dpa-Informationen Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich an diesem Donnerstag in dem von Russland angegriffenen Land aufhalten und sich in Kiew auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen. Russland beschießt die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden.

+++ 19:49 Ukraine bereitet sich auf mögliche Energienotlagen vor +++

Die ukrainische Führung um Präsident Wolodymyr Selenskyj berät über Abhilfe für Ausfälle an der von Russland beschädigten Energieversorgung. Es werde daran gearbeitet, für die kritische Infrastruktur in Städten und Dörfern mobile Stromquellen zur Verfügung zu stellen, teilt der Präsident mit. "Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen vor. Die Ukraine wird sich verteidigen, was immer der Feind plant oder tut", schreibt Selenskyj auf Facebook. Bei der Beschaffung von Generatoren setze das Land auch auf die Hilfe ausländischer Partner, teilte das Präsidialamt mit. Zum beginnenden Winter versucht die russische Armee, gezielt die Strom- und Wärmeversorgung der Ukraine auszuschalten. Durch verstärkte Angriffe seit Beginn vergangener Woche ist nach ukrainischen Angaben etwa ein Drittel der Energieanlagen zerstört worden.

+++ 19:22 Bachmut: Sanitäter versorgen Verletzte trotz Beschuss +++

Ein Journalisten-Team wird Zeuge einer lebensgefährlichen Situation in der Frontstadt Bachmut. Während Sanitäter eine schwerverletzte Frau behandeln, kommt es zu einem mutmaßlichen Phosphor-Angriff. Die Mediziner müssen die Behandlung abbrechen, ihre Patientin wollen sie dennoch nicht aufgeben.

+++ 18:45 Kiew: Seit September 223 iranische Drohnen abgeschossen +++

Die Ukraine hat seit Mitte September nach eigenen Angaben mehr als 200 iranische Drohnen über dem Land abgeschossen. Seit dem "ersten Abschuss einer Kamikaze-Drohne vom Typ Schahed 136 aus iranischer Produktion über ukrainischem Territorium am 13. September in Kupjansk" habe die Luftabwehr "223 Drohnen dieses Typs zerstört", teilt die ukrainische Armee bei Telegram mit.

+++ 18:14 Experte zu russischen Angriffen: "Die Kampfdrohnen sind nicht so präzise zu steuern" +++

Die russischen Streitkräfte setzen eine große Zahl von Kampfdrohnen gegen ukrainische Ziele ein. Militärexperte Thomas Wiegold erklärt die Vor- und Nachteile der unbemannten Flugobjekte und führt aus, warum die neue Strategie der Russen für die Ukraine gravierende Folgen haben könnte.

+++ 17:39 Sohn eines Putin-Vertrauten in Norwegen festgenommen +++

Wegen unerlaubter Drohnenflüge über Spitzbergen hat die norwegische Polizei den Sohn des ehemaligen russischen Eisenbahnchefs und Putin-Vertrauten Wladimir Jakunin festgenommen. Andrej Jakunin wurde bereits am Montag in Hammerfest in Nordnorwegen festgenommen, teilt die Polizei mit. Der russisch-britische Staatsbürger habe zugegeben, illegal eine Drohne über der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen in der Arktis gesteuert zu haben, sagt eine Vertreterin der Polizei. Es handelt sich um die siebte Festnahme russischer Staatsbürger binnen weniger Tage. Sie werden beschuldigt, in dem an Russland grenzenden Norwegen, das mittlerweile Europas größter Gaslieferant ist, illegal unbemannte Fluggeräte eingesetzt oder unerlaubt fotografiert zu haben.

