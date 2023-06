Der "größte Schlag" bei der Offensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die Russen steht nach Worten der ukrainischen Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar noch bevor. Die Militäroperation sei schwierig, da Russland alles aufbiete, um die Offensive zu stoppen, sagt Maliar auf Telegram. Der Feind werde seine Stellungen nicht so leicht aufgeben. Die Ukraine müsse sich auf ein hartes Duell vorbereiten. Dies geschehe derzeit. Die ukrainischen Truppen schritten wie geplant voran. Der "größte Schlag" komme erst noch.

+++ 00:25 Nawalny will neue Kampagne gegen Putin starten +++

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kündigt eine neue Kampagne gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und den Krieg in der Ukraine an. "Wir werden einen Wahlkampf gegen den Krieg führen. Und gegen Putin", erklärt er über seine Anwälte. Trotz des Verbotes seiner Bewegung könne diese durch gezielte Botschaften großen Einfluss haben, da "jede Oma inzwischen WhatsApp und Telegram hat". Die Kampagne werde von den Behörden als "illegal und subversiv" eingestuft werden, prophezeit Nawalny. Trotzdem werde man sich mit aller Macht stemmen gegen "den Apparat des Kriegs, der Korruption und der Dummheit".

+++ 23:14 Selenskyj: Bislang kein Gelände bei Gegenoffensive verloren +++

Bei ihrer laufenden Gegenoffensive hat die ukrainische Armee laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bislang keine Geländeverluste hinnehmen müssen. "In einigen Gebieten bewegen sich unsere Kämpfer vorwärts, in einigen Gebieten verteidigen sie ihre Positionen und halten den Angriffen und intensiven Attacken der Besatzer stand", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir haben keine Positionen verloren, nur befreit." In den zwei Wochen seit Beginn der Gegenoffensive hat die Ukraine Kiew zufolge acht Dörfer und gut 113 Quadratkilometer Fläche befreit. Zuletzt war aber auch von erbittertem Widerstand der Russen die Rede und von einer "schweren Lage" an der Front.

+++ 22:21 Brand in Moskaus Zentrum +++

Im Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Berichten zufolge steht ein fünfstöckiges Gebäude in der Nowoslobodskaja-Straße in der Nähe des Slawa-Rugby-Stadions in Flammen. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

+++ 21:45 Macron: Flugabwehrsystem Samp/T in der Ukraine im Einsatz +++

Frankreich und Italien haben der Ukraine das Flugabwehrsystem Samp/T geliefert, das inzwischen im Einsatz ist. Das System schütze dort Schlüsselinstallationen und Menschenleben, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris. Samp/T ist ein von Frankreich und Italien seit Anfang der 2000er Jahre gemeinsam entwickeltes Luftabwehrsystem. Es gilt als flexibel einsetzbar und effektiv für die Verteidigung gegen Flugzeuge und Raketen. Italien hat fünf Einheiten im Einsatz. Das System inklusive Abschussvorrichtung für die Raketen ist auf Lastwagen montiert.

+++ 21:16 Bericht: Bundeswehr hat große Lücke bei Artilleriemunition +++

Die Bundeswehr hat laut einem Bericht des "Spiegel" nach den früheren Sparrunden und der Militärhilfe für die Ukraine einen erheblichen Mangel an Artilleriemunition. So betrage "der aktuelle Bestand an Sprenggeschossen im Kaliber 155 Millimeter rund 20.000 Stück", zitiert das Nachrichtenmagazin aus Unterlagen aus dem Bundesfinanzfinanzministerium. Wegen geltender NATO-Vorgaben müsse die Bundeswehr aber bis 2031 einen Bestand von etwa 230.000 Stück des Munitionstyps vorhalten. Ein beschleunigter Ankauf von 155-Millimeter-Geschossen sei "zwingend erforderlich" und solle nun aus bestehenden Rahmenverträgen geordert werden.

+++ 20:56 Ukraine will ausländische Rüstungskonzerne ins Land holen +++

Die Ukraine spricht sich für eine Niederlassung westlicher Rüstungsunternehmen auf seinem Staatsgebiet aus. Die künftige Abschreckung werde eine starke Verteidigungsindustrie in der Ukraine und starke ukrainische Streitkräfte erfordern, sagt Sergyj Bojew, Vize-Minister für Strategische Industrien, auf der Paris Luftfahrtmesse. "Deshalb halten wir es für so wichtig, dass internationale Partner in die Ukraine kommen, eine Produktion aufbauen und die Ukraine in den Sicherheitsrahmen der freien Welt einbinden."





