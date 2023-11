Mehr als 2400 ukrainische Kinder im Alter von sechs bis siebzehn Jahren sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nach Belarus verschleppt worden. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health, das vom US-Außenministerium finanziert wird. Laut dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Untersuchungsbericht wurden Kinder aus mindestens 17 Städten in den ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nach Belarus gebracht. "Russlands systematische Bemühungen, ukrainische Kinder zu identifizieren, einzusammeln, zu transportieren und umzuerziehen, wurden von Belarus unterstützt", heißt es in dem Bericht.

+++ 00:25 Selenskyj: Ukraine auf Winter "besser vorbereitet als zuvor" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt davor, dass Russland derzeit die Zahl seiner Raketen erhöhe, um im Winter erneut wichtige Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Bereits im vergangenen Winter hatte Moskau gezielt für die Energie- und Wärmeversorgung wichtige Einrichtungen ins Visier genommen. Diesmal aber sei sein Land "besser vorbereitet als zuvor", sagt Selenskyj vor Journalisten. "Bei der Luftverteidigung sind wir in einer besseren Position als im vergangenen Winter."

+++ 22:57 Selenskyj: Lieferungen von Granaten "stark zurückgegangen" +++

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vor mehr als einem Monat hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich weniger Granaten bekommen. "Unsere Lieferungen sind stark zurückgegangen", sagt der Staatschef vor Journalisten. Vor allem verweist er auf Granaten vom Kaliber 155, die von der ukrainischen Armee bei ihren Kämpfen gegen die russischen Aggressoren im Süden und Osten des Landes viel eingesetzt werden. "Im Nahen Osten, was denken Sie, was zuerst gekauft wurde? Kaliber 155", sagt Selenskyj. "Unsere Versorgung ist zurückgegangen."

+++ 22:01 BND soll Verräter effektiver bekämpfen können +++

Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll sich besser gegen Spionage aus den eigenen Reihen absichern können. Dieses Ziel verfolgt eine Reform des BND-Gesetzes, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat. Darin sind unter anderem verdachtsunabhängige Personen-, Taschen- und Fahrzeugkontrollen bei Mitarbeitern des Auslandsgeheimdienstes vorgesehen. Im vergangenen Dezember war in Berlin ein BND-Mitarbeiter unter Spionage-Verdacht festgenommen worden. Er soll nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Informationen aus seinem Arbeitsumfeld an Moskau weitergegeben haben.

+++ 21:19 Norwegen erwägt Schließung seiner Grenze zu Russland +++

Norwegen erwägt, Kontrollpunkte an der Grenze zu Russland zu schließen. Das teilt Justizministerin Enger Mehl mit. "Wir beobachten die Situation aufmerksam und es könnte angebracht sein, die Grenze bei Bedarf umgehend zu schließen", so Mehl. Sie fügt hinzu, dass es an der norwegischen Grenze derzeit keine vergleichbare Situation wie in Finnland gebe. Finnland hat heute mitgeteilt, in der Nacht zum Samstag die Hälfte seiner Grenzübergänge zu Russland zu schließen. Betroffen sind die vier Übergänge Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra und Niirala. Die finnische Regierung wirft Russland vor, Migranten ohne Papiere über die Grenze zu schleusen, um Finnland zu destabilisieren.

+++ 20:27 Bericht: Russland verliert bei Awdijiwka täglich 500 bis 1000 Soldaten +++

Russland hat einem Medienbericht zufolge im Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher zwischen 300.000 und 400.000 Tote und Verwundete zu beklagen. Wie der britische "Guardian" unter Berufung auf westliche Beamte schreibt, verliert Moskau bei den schweren Kämpfen um Awdijiwka zwischen 500 und 1.000 Soldaten pro Tag. Zur Situation an der Front sagen die Beamten, dass die Gegenoffensive der Ukraine an der Saporischschja-Front "im Wesentlichen ihren Höhepunkt erreicht" habe.

+++ 19:41 Slowakische Transporteure blockieren Ukraine-Grenzübergang +++

Slowakische Transportunternehmer haben den einzigen Lkw-Grenzübergang zur Ukraine in Vysne Nemecke blockiert. Wie Stanislav Skala, der Chef der Transporteursvereinigung Unas der Nachrichtenagentur TASR erklärt, ist der Protest auch als Solidaritätsbekundung mit den polnischen Kollegen gedacht. Diese blockieren schon seit 6. November mehrere polnisch-ukrainische Grenzübergänge und haben die Ausweitung ihrer Proteste angekündigt. Grund für den Unmut ist die billigere Konkurrenz durch ukrainische Transportunternehmer. Die slowakischen und polnischen Transporteure fordern eine Rückkehr zu den Regeln, die vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs galten. Davor hatten ukrainische Transportfirmen wie auch andere Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern eine Transporterlaubnis beantragen müssen, inzwischen aber sind sie davon befreit.

+++ 18:58 Kiew: Russland lagert mehr als 800 Raketen auf der Krim +++

Russland hat laut ukrainischen Angaben mehr als 800 Raketen gehortet, um in den kommenden Wochen die Energieanlagen der Ukraine anzugreifen. Das sagt die Sprecherin des Einsatzkommandos Süd, Natalia Humeniuk, im ukrainischen Fernsehen. "Wir wissen, dass der Feind auf der Halbinsel Krim ein mächtiges Netzwerk militärischer Ressourcen eingerichtet hat. Vor allem Kalibr- und Oniks-Raketen sind dort konzentriert und werden von der Halbinsel Krim aus abgefeuert", sagt Humeniuk. "Mehr als 800 Raketen stehen bereit, um vom Feind für den Energieterror eingesetzt zu werden", fügt sie hinzu.

Alle früheren Entwicklungen können Sie hier lesen.