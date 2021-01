Der republikanische Senator und prominente Kritiker Donald Trumps, Mitt Romney, hat ein Statement veröffentlicht, in dem er den Angriff auf das Kapitol scharf verurteilt. "Was hier heute passiert ist, war ein Aufstand, angezettelt vom Präsidenten der Vereinigten Staaten der USA." Trump habe aus dem "verletzten Stolz eines selbstsüchtigen Mannes" heraus monatelang seine aufgebrachten Anhänger falsch informiert und angestachelt. Er rief außerdem seine Kollegen in Senat und Repräsentantenhaus auf, Trump nicht weiter zu unterstützen. Wer weiter versuche, die Wahlergebnisse zu unterwandern, werde "für immer als Komplize dieser nie dagewesenen Attacke auf unsere Demokratie" gesehen.

+++ 01:24 Twitter sperrt Trumps Account und droht mit Löschung +++

Twitter hat dem Account von Präsident Donald Trump eine Sperre für 12 Stunden auferlegt. Das teilte das Netzwerk über seinen Sicherheitskanal mit. Hintergrund seien die wiederholten Rechtfertigungen und haltlosen Aussagen zu den Ausschreitungen am Kapitol. Mehrere Tweets, in denen Trump die Angreifer etwa als "großartige Patrioten" lobte waren zuvor bereits gelöscht worden. Twitter kündigte außerdem an, Trumps Account werde "permanent suspendiert", sollte dieser erneut gegen die Richtlinien insbesondere zu Gewaltdrohungen verstoßen.

+++ 01:04 Pelosi: Sitzung wird noch in der Nacht fortgesetzt +++

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat den Abgeordneten in einem Schreiben mitgeteilt, man habe beschlossen, die gemeinsame Sitzung noch in der Nacht fortzusetzen, sobald das Kapitol wieder freigegeben sei. Ihr demokratischer Parteikollege Chuck Schumer konkretisierte, man plane die Fortsetzung der Sitzung für 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MEZ).

+++ 00:57 Auswärtiges Amt warnt Deutsche in den USA +++

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für deutsche Touristen in Washington aktualisiert und vor weiteren Gewaltausbrüchen gewarnt. "Eine Fortsetzung der Demonstration ist sehr wahrscheinlich; Gewalt, inklusive Schusswaffengebrauch können nicht ausgeschlossen werden", schreibt das Ministerium auf seiner Internetseite. Es rät dazu, die Innenstadt zu meiden und sich an die ab 18.00 Uhr Ortszeit bis 6.00 Uhr morgens geltende Ausgangssperre zu halten. Die Lage sollte in der weiteren Übergangsphase bis zu dem am 20. Januar anstehenden Machtwechsel im Weißen Haus aufmerksam beobachtet werden, heißt es in den neuen Reisehinweisen weiter. Gewalt könne jederzeit wieder aufflammen. Das Auswärtige Amt rät dazu, Menschenansammlungen zu meiden und sich an Anweisungen von Sicherheitskräften zu halten.

+++ 00:42 Senator: Kisten mit Wahlstimmen vor "Verbrennen" gerettet +++

Die Kisten mit den zu verifizierenden Stimmen der Wahlleute sind nach Angaben des demokratischen Senators Jeff Merkley nicht in die Hände des eindringenden Mobs gefallen. Er twitterte ein Bild der Kisten und lobte das Personal des Hauses für ihr beherztes Eingreifen, ohne das die Stimmen womöglich "vom Mob verbrannt worden wären", wie er mutmaßt.

+++ 00:30 Trump: Das passiert, wenn man Patrioten unfair behandelt +++

Twitter hat einen Tweet von Präsident Donald Trump gelöscht, in dem dieser die Angriffe auf das Kapitol verteidigte. Er hatte den Mob darin aufgefordert, "in Liebe und Frieden" nach Hause zu gehen, erklärte aber, dies sei, was passiere, wenn man einen "heiligen Erdrutsch-Wahlsieg" so niederträchtig von "großartigen Patrioten" stehle, die "so lange schlecht und unfair behandelt wurden". Seine Anhänger sollten sich "für immer an diesen Tag erinnern." Dieser Tweet wurde bereits vor der Löschung mit dem Hinweis versehen, er könne nicht kommentiert, retweetet oder geliked werden, weil die Gefahr von Gewalt bestehe.

+++ 00:25 Merz: "Trump ist offenkundig kein Demokrat" +++

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat bei ntv prognostiziert, die USA würden "lange Jahre mit diesen Bildern konfrontiert werden" und fügte an: "Donald Trump ist offenkundig kein Demokrat."

+++ 00:14 Mob greift Journalisten an - darunter ntv-Team +++

Die Aufständigen in Washington haben vor dem Kapitol Journalisten angegriffen, darunter auch ein Team von RTL und ntv. Auf Videos von den Ausschreitungen ist zu sehen, wie Kameras und anderes Equipment auf einem großen Haufen gestapelt und demoliert werden. Dabei hält einer der Randalierer etwa auch ein Mikrofon von RTL und ntv in die Luft.

+++ 00:03 Kapitol ist wieder unter Kontrolle +++

Nach dem Eindringen von Unterstützern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump ins Kapitol ist das Parlamentsgebäude in Washington nun wieder gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf zuständige Beamte. Die Abgeordneten zeigen sich entschlossen, das abgebrochene Verfahren zur Verifizierung der Wahlergebnisse so bald wie möglich fortzusetzen und sich nicht vom Mob unterkriegen zu lassen.

+++ 23:59 Im Kapitol angeschossene Frau stirbt +++

Die im Inneren des Kapitols angeschossene Frau ist an ihren Verletzungen gestorben. Das berichten US-Medien unter Berufung auf mehrere Offizielle der Einsatzkräfte. Die Frau war nach ihrem Eindringen in das Gebäude von einer Sicherheitskraft angeschossen worden. Ein weiterer Mann soll nach Medienberichten in Lebensgefahr schweben, nachdem er beim Versuch, eine Wand des Gebäudes hochzuklettern, abgestürzt war.

+++ 23:50 Polizei drängt Mob mit Reizgas und Blendgranaten zurück +++

Die Polizei in Washington rückt am Westflügel des Kapitols gegen die Randalierer vor. CNN-Reporter berichten, die Einsatzkräfte drängen die Menschen mit Reizgas und Blendgranaten zurück.

+++ 23:35 Polizei: Eine Person im Kapitol angeschossen +++

Im Inneren des Kapitol hat eine Person eine Schussverletzung erlitten. Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, sagte bei einer Pressekonferenz, es habe sich um "einen Zivilisten" gehandelt, weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

+++ 23:24 Altmaier: "Verheerender Anschlag auf Freiheit" +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat den Sturm auf das Kapitol in Washington scharf verurteilt. Gegenüber ntv sprach er von einem "verheerenden Anschlag auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit." Es sei "unfassbar, dass Trump die Demonstranten zunächst noch angefeuert und ermutigt hat", so Altmaier weiter.

+++ 23:08 Eindringlinge offenbar bewaffnet: Kapitol-Sturm wurde in Sozialen Medien organisiert +++

Der Sturm auf das Kapitol wurde nach Informationen der "New York Times" unmittelbar im Anschluss an Trumps Rede am Nachmittag in Sozialen Medien organisiert. Trump hatte seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kongress zu marschieren, in diversen Kanälen auf insbesondere von rechtsextremen genutzten Plattformen gingen demnach anschließend Aufrufe um, das Gebäude zu stürmen. Dort wurde darüber informiert, welche Straßen benutzt werden sollten, um Begegnungen mit der Polizei zu vermeiden. Mindestens ein Dutzend Menschen posteten der "New York Times" zufolge, dass sie Handfeuerwaffen ins Kapitol bringen wollten.

+++ 22:40 Republikaner-Hauptquartier nach Bombenfund geräumt +++

Das Hauptquartier des Republikanischen Nationalen Kommitees (RNC) ist geräumt worden, nachdem in der Nähe ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Nach Aussage eines Mitarbeiters soll es sich dabei um eine Rohrbombe gehandelt haben. Diese soll an einer Wand vor dem Gebäude gelegen haben. Die Polizei hat demnach die Bombe kontrolliert gesprengt. Auch das Hauptquartier der Demokraten wurde geräumt, nachdem in der Nähe ein verdächtiges Paket auftauchte, wie CNN berichtet. Beide Gebäude liegen in unmittelbarer Nachbarschaft des besetzten Kongressgebäudes.

+++ 22:26 Trump ruft Protestler in Video zu Rückzug auf und wiederholt Betrugsvorwürfe +++

Gerade hat es der künftige US-Präsident gefordert, da ist die Botschaft auch schon da. Trump fordert in dem einminütigen Video die Protestierenden auf, nach Hause zu gehen und friedlich zu bleiben. Großen Raum nehmen aber seine Betrugsvorwürfe ein. Mehrfach sagt er, der Wahlsieg sei ihm gestohlen worden.

Update 0:59 Uhr: Twitter und Facebook haben die Posts mit der Videobotschaft aus ihren Netzwerken entfernt.

+++ 22:17 Biden: Trump muss im TV Rückzug der Protestierenden fordern +++

Der künftige US-Präsident fordert in einer live übertragenen Rede ein sofortiges Ende der "Belagerung" des Kapitols. Präsident Trump fordert er auf, sofort live ins landesweite Fernsehen zu gehen und ebenfalls die Protestierenden zum Rückzug aufzufordern. Biden spricht von einem Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Es handele sich nicht Ungehorsam, sondern um einen Aufstand. "Die Szenen des Chaos am Kapitol repräsentieren nicht das wahre Amerika", sagte Biden. "Wir sehen eine kleine Zahl von Extremisten." US-Medien berichten, Trump bereite eine Videobotschaft vor. Auch viele Republikaner hatten ihn dazu aufgefordert.

+++ 22:04 Pence fordert sofortiges Gewalt-Ende +++

Reihenweise verurteilen die US-Senatoren die Proteste, Demokraten wie Chuck Schumer sowieso, aber auch Trump sehr nahe stehende Politiker wie Rand Paul oder Lindsey Graham, der von einer "nationalen Peinlichkeit" spricht. Die gewichtigste Stimme ist darunter Vizepräsident Mike Pence, der ein sofortiges Ende der Gewalt fordert.

+++ 21:52 Trump schickt Nationalgarde +++

Jetzt also doch: Trumps Pressesprecherin Kayleigh MacEnany twittert, auf Veranlassung des Präsidenten sei nun die Nationalgarde "auf dem Weg" - ein Ziel nannte sie nicht, kann aber nur das Kapitol gemeint haben.

+++ 21:43 Trump ruft dazu auf, friedlich zu bleiben - aber nicht das Gebäude zu verlassen +++

Präsident Trump ruft in einem weiteren Tweet die Protestierenden vor Ort auf, friedlich zu bleiben. Schließlich sei man selbst die Partei von Recht und Ordnung. Er ruft sie allerdings nicht dazu auf, das Gebäude zu verlassen. Immer mehr Politiker und Behördenvertreter fordern Trump auf, das zu tun.

+++ 21:33 Medien: Schüsse im Kapitol - Protestlerin lebensgefährlich verletzt +++

Der Minderheitenführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy nennt die gewalttätigen Proteste auf Fox News "unamerikanisch". Sie müssten sofort aufhören. Seinen Angaben zufolge wurden vor zehn oder 15 Minuten Schüsse abgegeben. NBC berichtet, Sicherheitsbeamte hätten auf einen Protestlerin geschossen. CNN zufolge sei diese dabei lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei in die Brust getroffen worden.

+++ 21:15 Video zeigt, wie Protestler ins Gebäude einsteigen +++

Die konservative Fox-News-Moderatorin Laura Ingraham twittert ein Video, das zeigt, wie Protestler offenbar Scheiben am Kapitol einschlagen und einsteigen. All das hat es noch nie gegeben, es handelt sich um historische Ereignisse.

+++ 21:09 Foto zeigt Trump-Anhänger im Senat +++

Der Sender PBS twittert ein Foto, das einen Mann zeigt, der hinter dem Rednerpult im leeren Sitzungssaal des Senats steht - offenbar handelt es sich um einen Trump-Anhänger. Berichten zufolge soll er in den leeren Saal "Trump hat gewonnen" gerufen haben.

+++ 21:01 Kapitol-Türen werden verbarrikadiert, möglicher Nationalgarden-Einsatz +++

Mehrere NBC-Reporter melden, dass im Inneren des Kapitols die Türen verbarrikadiert werden. Außerdem sei internen Quellen zufolge die Nationalgarde beauftragt worden, die Lage vor dem Kapitol zu beruhigen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Ein anderer Reporter berichtet, Demonstranten hätten an die Mauern des Kapitols uriniert.

Update 21:29: Berichten zufolge hat das Verteidigungsministerium abgelehnt, die Nationalgarde einzusetzen.

+++ 20:48 Trump: Bleibt friedlich +++

Nachdem die Lage am Rande einer Eskalation steht - oder je nach Sichtweise bereits eskaliert ist - meldet sich Trump mit mäßigenden Worten zu Wort. "Bleibt friedlich", schreibt er in einem Tweet, in dem er auch dazu auffordert, die Polizei im Kapitol zu unterstützen. Er selbst hatte zu den Protesten aufgerufen. Bisher forderte er die Protestler nicht auf, nach Hause zu gehen.

+++ 20:41 Senat wird evakuiert +++

Dem Sender NBC zufolge ist gerade der US-Senat wegen der Proteste evakuiert worden. Einem Reporter zufolge könnten die Politiker über einen der zahlreichen Tunnel in Sicherheit gebracht worden sein.

+++ 20:37 TV-Bilder zeigen Protestierende im Gebäude +++

Nun ist doch die Bestätigung da: Protestierende haben es ins Gebäude geschafft. Der Sender NBC zeigte, wie sie friedlich und entspannt in Richtung des Sitzungssaals des Repräsentantenhaus gingen. Derweil wird in Washington ab 18 Uhr Ortszeit eine Ausgangssperre verhängt, wie der Sender berichtet.



+++ 20:35 Trump: Pence hatte nicht den Mut, den Job zu machen +++

Auf Twitter macht Trump seinem Vize Pence Vorwürfe: Der habe nicht den Mut gehabt, die "gefälschten" Wahlmännerstimmen durch die richtigen auszutauschen und die Vaterland und Verfassung zu verteidigen. Die Amerikaner verlangten die Wahrheit, schreibt er.

+++ 20:29 Kongress unterbricht Sitzung wegen Protesten +++

Angesichts der angespannten Lage und nun erneut auftauchenden Hinweisen darauf, dass manche Demonstranten es doch ins Gebäude geschafft haben könnten, ist die Sitzung des Kongresses unterbrochen worden. Die Lage ist unübersichtlich, es ist unklar, wann und wie es weitergeht.

+++ 20:22 Polizei ordnet Räumung von Kongress-Büros an +++

Die Lage bleibt angespannt - nun ordnet die Polizei an, die Kongressbüros zu räumen.

+++ 20:19 Pence nicht mehr im Senat +++

US-Medien zufolge ist Vizepräsident Pence nicht mehr im Senat anwesend - warum ist aber unklar. Der ganze Gebäudekomplex sei aber wegen eines "externen Sicherheitsrisiko" abgeriegelt worden. Niemand dürfe das Gebäude mehr verlassen oder betreten. Reporter vor Ort wiederholen immer wieder, dass sie so etwas noch nie gesehen haben.

+++ 20:17 Trump-Anhänger durchbrachen äußere Barriere, kein Eindringen ins Gebäude +++

Reporter vor Ort berichten, dass es Demonstranten nicht gelungen ist, ins Gebäude einzudringen. Sie durchbrachen eine äußere Barriere. In der Folge seien mehr Menschen nachgerückt.

+++ 20:06 Trump rief Anhänger auf, zum Kapitol zu ziehen +++

Noch immer ist nicht klar, inwieweit Demonstranten ins Kapitol-Gebäude eindringen konnten. Doch klar ist, dass Präsident Trump sie in einer Rede dazu aufgefordert hatte, dorthinzuziehen. Was sie dann zahlreich und fahnenschwenkend taten. Fernsehbilder zeigen, wie Hunderte Menschen auf den Treppenstufen des Gebäudes stehen und Sprechchöre skandieren. Ein NBC-Reporter sagt: "Das ist sicher nicht, das, was sich die Polizei vorgestellt hat."

+++ 20:03 Klobuchar: Bei Republikanern wollte Cruz keine Untersuchung +++

Republikaner und Demokraten wechseln sich im Senat ab - auf Cruz folgt Amy Klobuchar aus Minnesota, die sich im vergangenen Jahr ebenfalls um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben hatte und als Vizepräsidentin im Gespräch war. Sie hält Cruz vor, dass er keine Untersuchung forderte, als jene Republikanischen Abgeordneten eingeschworen wurden, die bei derselben Wahl in Arizona ins Repräsentantenhaus gewählt wurden. Sie begrüßt, dass viele Republikaner sich den "Putsch-Bekämpfern" angeschlossen hätten.

+++ 19:56 Cruz fordert "Notfall-Untersuchung" +++

Nun spricht Senator Ted Cruz - einst Trumps Gegner, mittlerweile längst ein treuer Verbündeter. Er hat die Einsprüche unterstützt und argumentiert nun, er wolle das Wahlergebnis nicht aufheben. Doch man dürfe den Millionen zweifelnden Wählern nicht das Signal geben, dass ihre Bedenken keine Bedeutung für den Kongress haben. Gerade das würde die Akzeptanz dieser und künftiger Wahlen aufs Spiel setzen. Daher fordert er eine zehntägige "Notfall-Untersuchung", in der die Vorwürfe untersucht werden sollen.

+++ 19:47 Trump-Anhänger stürmen Kapitol und überrennen Polizisten +++

Während im Innern die Politiker die Reden halten, versammeln sich draußen Demonstranten. Dem Fox-News-Reporter Chad Pergram zufolge wurden zwei Gebäude evakuiert. Es ist allerdings noch nicht klar, was genau passiert ist.

Update: Offenbar gelingt es den Demonstranten nicht, ins Gebäude einzudringen. Es gelang ihnen aber, eine äußere Barriere zu durchbrechen.

+++ 19:43 McConnell wendet sich klar gegen Einspruch +++

M itch McConnell ist einer der einflussreichsten Senatoren der Republikaner - er ist ihr Vorsitzender und hielt lange Trump die Treue. Doch nun wendet er sich mit klaren Worten gegen die Einsprüche. In 36 Jahren im Senat sei dies die wichtigste Abstimmung, sagt er. Man könne die Wahlergebnisse nicht aufgrund bloßer Vorwürfe und Behauptungen annulieren, sagte er. Das sei nicht die Rolle des Kongresses. Er werde nicht so tun, als ob dies eine harmlose Protestgeste sei. Würden solche Einsprüche zur Norm, gerate die amerikanische Demokratie in eine Todesspirale. Niemand würde mehr Wahlergebnisse akzeptieren. Doch das sei auch gerade für die Verlierer patriotische Pflicht.

+++ 19:25 Pelosi eröffnet Diskussion über Arizona +++

Nun diskutieren Senat und Repräsentantenhaus getrennt über den Einspruch. Die Vorsitzende Nancy Pelosi legt die Regeln dar: Jeder darf fünf Minuten sprechen, die Debatte darf nicht länger als zwei Stunden dauern.



+++ 19:13 Erster Einspruch erhoben +++

Gleich nach Alabama und Alaska wird der erste Einspruch nach der Verlesung der Ergebnisse aus Arizona erhoben. Biden hatte den Staat knapp gewonnen. Ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses erhebt sich und formuliert seine Bedenken. In der schriftlichen Fassung heißt es lediglich, die Stimmen seien nicht "auf reguläre Weise" abgegeben worden. Anschließend beendet Pence die gemeinsame Sitzung von Senatoren und Abgeordneten. In beiden Kammern wird nun getrennt über den Einspruch diskutiert und dann abgestimmt. Dem Einspruch wird nur stattgegeben, wenn er in beiden Parlamentskammern angenommen wird.

+++ 19:08 Pence eröffnet die Sitzung +++

Soeben hat Vizepräsident Mike Pence die gemeinsame Sitzung der beiden US-Parlamentskammern eröffnet. Er kündigt an, dass die Wahlergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten in alphabetischer Reihenfolge verlesen und überprüft werden. Da mit Arizona ein umstrittener Staat gleich früh an der Reihe ist, könnte die Sitzung relativ schnell unterbrochen werden. Mit Alabama geht es los. Der Senator von Missouri, Roy Blunt, verliest das Wahlergebnis des Bundesstaates. Einspruch wird nicht erhoben.

+++ 19:04 Pence: Werde mich an die Verfassung halten +++

US-Medien zufolge hat Vizepräsident Mike Pence vor kurzem einen Brief veröffentlicht, in dem er verspricht, sich an die Verfassung zu halten. Er mache darin deutlich, dass er seine Rolle heute als "zeremoniell" ansieht. Damit weist er Trumps Drängen zurück, in dessen Sinne zu handeln.

+++ 18:55 Trump setzt Pence unter Druck +++

Präsident Trump glaubt, dass sein Vize Mike Pence ihm doch noch den Wahlsieg bringen könnte. Dieser leitet die in Kürze beginnende Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat, die die Wahlergebnisse endgültig annehmen soll - damit wird Pence derjenige sein, der Joe Biden zum Wahlsieger erklären wird. Doch der Präsident und seine Anhänger glauben, dass der Vizepräsident Wahlmännerstimmen für ungültig erklären könnte. Wie es in der "New York Times" hieß, ist er aber eher mit jemanden zu vergleichen, der bei der Oscar-Verleihung den Umschlag öffnet und den Sieger bekannt gibt. Er hat gar nicht die Befugnis, Stimmen ungültig zu machen. Trump sagte dennoch: "Ich hoffe, er stößt zu uns. Und wenn er das nicht tut, wird es ein trauriger Tag."

+++ 18:48 Washington bereitet sich auf gewaltsame Proteste vor +++

Tausende Demonstranten haben sich in der US-Hauptstadt angekündigt. Sie sind davon überzeugt, dass Trump am 3. November der Wahlsieg gestohlen wurde. Sie setzen ihre Hoffnungen auf Vizepräsident Mike Pence. Sie erwarten von ihm, dass er die Wahlmännerstimmen aus mehreren Bundesstaaten für ungültig erklärt. Was passiert, wenn dieser das nicht tut - und darauf deutet alles hin - weiß niemand. Kommt es zu Gewalt? Die Stadt bereitet sich jedenfalls darauf vor.

In Washington hofft US-Präsident Donald Trump darauf, sich heute doch noch den Wahlsieg sichern zu können. Die Aussichten darauf sind gering - doch spannend ist es dennoch. Und niemand weiß genau, was passieren wird. Um 19 Uhr (MEZ) beginnt eine gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus, in der der Wahlsieg Joe Bidens endgültig anerkannt werden soll. Eigentlich eine Formalie - doch diesmal will eine Gruppe Republikaner Einspruch erheben. Trump sieht darin, die Chance das Wahlergebnis zu drehen. Die US-Presse hält dies für aussichtslos.