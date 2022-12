Weil die Vorräte an Munition aus Sowjetzeiten zu Neige gehen, hat die Ukraine mit der Produktion von 152-mm- und 122-mm-Granaten begonnen. Das sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksij Danilov, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet. Jetzt werde die Produktion von Minen und anderen Gütern anlaufen, so Danilov weiter.

+++ 23:50 Selenskyj dankt Unterstützern für Winterhilfe +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt der internationalen Gemeinschaft für die angekündigte Winter-Soforthilfe in Milliardenhöhe. "Jeden Tag schöpfen wir neue Kraft für die Ukraine, um diesen Winter zu überstehen, und ich danke allen, die sich dafür einsetzen und unserem Staat helfen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. In Paris waren Vertreter von rund 70 Staaten zusammengekommen, um der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine unter die Arme zu greifen. Hilfe von einer Milliarde Euro soll vor allem der Instandsetzung der stark beschädigten Strom- und Wärmeversorgung zugute kommen, ebenso der Wasserversorgung, dem Transport- und Gesundheitswesen sowie dem Ernährungsbereich.

+++ 22:48 IAEA stationiert Sicherheitsexperten in allen ukrainischen AKWs +++

Sicherheitsexperten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen künftig permanent in allen vier ukrainischen Kernkraftwerken stationiert werden. Darauf einigen sich IAEA-Chef Rafael Grossi und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Geberkonferenz für die Ukraine in Paris. Derzeit überwacht nur im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja ständig ein IAEA-Team die Lage und liefert unabhängige Berichte über das größte europäische AKW, das immer wieder unter Beschuss geraten ist. Nun sollen auch die drei restlichen AKWs in der Ukraine dauerhaft durch die IAEA überwacht werden. Die Anlagen stehen unter ukrainischer Kontrolle.

+++ 21:08 Besuch von UN-Koordinator in Cherson verärgert Russen +++

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat bei einem Besuch der erst vor kurzem befreiten südukrainischen Stadt Cherson für Verärgerung bei den russischen Besatzern auf der anderen Seite des Flusses Dnipro gesorgt. Der von Moskau eingesetzte regionale Verwaltungschef Wladimir Saldo unterstellt dem UN-Vertreter, unerlaubt und illegal die Grenze zu russischem Staatsgebiet überquert zu haben. "Das ist unverschämt, beschämend und unanständig", wird Saldo von der russischen Staatsagentur Tass zitiert.

+++ 21:08 Kiew meldet schwere Verluste bei Moskaus Truppen +++

Im Verlauf intensiver Kämpfe im Osten der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte den russischen Besatzern nach eigenen Angaben schwere Verluste zugefügt. Allein in der Ortschaft Kadijewka in der Region Luhansk seien rund 60 russische Soldaten getötet und 100 weitere verwundet worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Bei Melitopol im Süden des Landes seien bei Angriffen auf einen Kommandostab und Artilleriepositionen rund 150 russische Soldaten verwundet worden, heißt es weiter. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

+++ 20:37 EU-Diplomat: Ungarn will erneut Russen vor Sanktionen schützen +++

Ungarn versucht nach Angaben eines ranghohen EU-Diplomaten, Mitglieder der russischen Regierung vor Sanktionen zu schützen. Die Regierung in Budapest habe verlangt, drei Personen von der Vorschlagsliste für das geplante neunte Paket mit EU-Strafmaßnahmen streichen zu lassen, sagt er in Brüssel unter der Bedingung, namentlich nicht genannt zu werden. Unter den betroffenen Regierungsmitgliedern soll demnach auch Russlands Energieminister Nikolai Schulginow sein. Andere EU-Länder wehren sich gegen den Versuch, die geplanten Sanktionen abzuschwächen, heißt es.

+++ 19:53 Bericht: USA könnten diese Woche Lieferung von Patriot-Raketen ankündigen +++

Die USA stehen nach einem Bericht des Senders CNN kurz davor, Pläne für die Verschickung von Patriot-Flugabwehr-Raketen in die Ukraine abzuschließen. Das Vorhaben könnte noch diese Woche angekündigt werden, berichtet CNN unter Berufung auf Regierungsvertreter. Es werde damit gerechnet, dass US-Präsident Joe Biden zustimmen werde. Die deutsche Regierung lehnt es bislang ab, der Ukraine Patriot-Systeme zu überlassen.

+++ 19:12 Odessas Bewohner bieten Dunkelheit und Kälte die Stirn +++

Nach russischen Angriffen auf die Energieversorgung harren im ukrainischen Odessa viele ohne Strom aus. Der bitterkalte Winter erschwert die ohnehin schon dramatische Lage weiter. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geben sich optimistisch und warten "auf den Sieg".





Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.