SPD-Chef Lars Klingbeil fordert angesichts der verschärften Angriffe Russlands auf die Strom- und Wärmeversorgung in der Ukraine mehr Hilfen aus Deutschland für die Menschen in der Ukraine. "Putin führt den Krieg mehr denn je gegen die Zivilbevölkerung", sagt er der "Bild am Sonntag" laut einem Vorabbericht. Er zerstöre Infrastruktur und wolle, dass die Menschen im Dunkeln sitzen und erfrieren. "Neben der militärischen Unterstützung müssen wir deswegen noch schneller und umfassender Generatoren und beheizte Zelte ins Land liefern. Einen Blackout der Ukraine müssen wir verhindern."

+++ 00:51 Selenskyj fordert höheren Ölpreis als G7 +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert einen niedrigeren Höchstpreis für russisches Öl als es die Gruppe der sieben einflussreichsten westlichen Länder, die sogenannten G7, vorschlagen. Der Preis solle zwischen 30 und 40 Dollar pro Fass gedeckelt werden, erklärt er in einer Pressekonferenz. Denn dann werde Russland die Sanktionen spüren. Die G7 wollen den Preis auf 65 bis 70 Dollar begrenzen.

+++ 23:19 Mindestens 32 Tote durch russischen Beschuss in Cherson seit Rückzug +++

In den von Besatzern befreiten Teilen der Region Cherson im Süden der Ukraine sind seit dem Rückzug der russischen Truppen mindestens 32 Menschen durch täglichen Artillerie- und Raketenbeschuss getötet worden. Das teilt der Vorsitzende der ukrainischen Polizei, Ihor Klymenko, mit. Am 11. November hatten russische Soldaten die Stadt Cherson geräumt und sich auf das gegenüberliegende Ufer des Dnipro zurückgezogen. Zwar würden viele Menschen in weniger gefährliche Regionen flüchten, aber viele Anwohner blieben auch in ihren Häusern, sagt Klymenko.

+++ 22:15 Kiews Botschafter lobt geplantes Bundestagsvotum zum Holodomor +++

Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, begrüßt die vom Bundestag geplante Resolution zu der von der Sowjetführung verursachten riesigen Hungersnot (Holodomor) in der Ukraine vor 90 Jahren. Es gehe um die Anerkennung der Wahrheit, sagt Makeiev dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Der Wahrheit, die man jahrzehntelang zu vertuschen versuchte. Und der Wahrheit, die nie verjähren kann." Die Resolution, die am Mittwoch im Bundestag behandelt werden soll, sieht laut Entwurf eine Anerkennung des Holodomor als Völkermord vor. Sie wird gemeinsam von den Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP sowie der CDU/CSU-Fraktion getragen. Mehr dazu lesen Sie hier.



+++ 21:40 Kuleba: Ukraine erhält auch Waffen aus Drittstaaten +++

In ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren erhält die Ukraine nach den Worten ihres Außenministers Dmytro Kuleba auch Waffen von bisher unbekannter Seite. "Wir erhalten nicht nur Waffen aus den Lagern unserer engsten Freunde. Sondern diese Freunde arbeiten auch mit Drittländern zusammen, um Ausrüstung von ihnen zu kaufen und an uns zu liefern", sagt er der französischen Zeitung "Le Parisien". Auf die Frage, ob diese Drittländer damit einverstanden seien, sagte er in dem am Freitag veröffentlichten Interview: "Die meisten sagen öffentlich, dass sie es nicht tun, aber es geschieht hinter den Kulissen."

+++ 20:55 Front in Bachmut versinkt im Schlamm +++

Die ukrainisch-russische Gefechtslinie in der Ostukraine versinkt buchstäblich im Schlamm: Bilder, die das ukrainische Verteidigungsministerium aus den Schützengräben in Bachmut schickt, erinnern an den Ersten Weltkrieg.

+++ 20:15 Toter Außenminister in Minsk: Tichanowskaja nennt Makej Verräter +++

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja schließt sich den Beileidsbekundungen aus Moskau und Minsk für den plötzlich verstorbenen belarussischen Außenminister nicht an. "Im Jahr 2020 verriet Wladimir Makej das belarussische Volk und unterstützte die Tyrannei", schreibt sie auf Twitter. Makej ist der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge überraschend mit 64 Jahren gestorben. Der Diplomat war seit 2012 Außenminister unter Präsident Alexander Lukaschenko. Makej hatte sich lange Zeit für eine Verbesserung der Beziehungen seines Landes zum Westen eingesetzt und auch den Verbündeten Russland kritisiert. Von diesem Kurs war er jedoch nach Massenprotesten der Bevölkerung gegen die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 abgerückt. Er hatte die Proteste als Kampagne westlicher Agenten bezeichnet.

+++ 19:35 Scholz hält russischen Misserfolg für möglich +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hält derzeit einen russischen Sieg in der Ukraine für unwahrscheinlich. Angesichts der Unterstützung der angegriffenen Ukraine auch durch Deutschland stelle sich immer mehr heraus, "dass Russland diesen Krieg nicht nur nicht gewinnen darf, sondern auch nicht gewinnen wird", sagt der Sozialdemokrat beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Der Kanzler erneuert sein Versprechen, die Ukraine solange wie nötig zu unterstützen. "Das tun wir finanziell, humanitär und wir alle wissen: auch mit Waffenlieferungen."

+++ 18:55 Moskau unter Druck: Dritter Gefangenenaustausch in einer Woche +++

Russland und die Ukraine haben bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche Kriegsgefangene ausgetauscht. "Uns ist es gelungen, zwölf unserer Leute zu befreien", teilt der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf seinem Telegram-Kanal mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt den Austausch von neun Soldaten mit russischer Staatsangehörigkeit. Bei den Ukrainern handelt es sich nach Angaben aus Kiew um neun Soldaten und drei Zivilisten, die als vermisst gemeldet worden waren. Bei den "Russen" soll es sich um Bewohner der "Donezker Volksrepublik" im Osten der Ukraine handeln. Die neue Bereitschaft Moskaus zu Austauschen erklärt die US-Denkfabrik Institute for the Study of the War damit, dass der Kreml die zunehmende Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung über die Mobilmachung eindämmen wolle. Viele Russen fürchten um Angehörige.

