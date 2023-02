Der gewählte tschechische Präsident Petr Pavel zieht Parallelen zwischen dem heutigen Vorgehen des russischen Präsidenten Putin und der Expansionspolitik Hitlers gegenüber der damaligen Tschechoslowakei. "Damals vor dem Zweiten Weltkrieg verhielt sich Hitler genauso, wie sich Putin jetzt in Bezug auf die Ukraine verhält", sagt der Ex-General der Agentur CTK zufolge zum Abschluss einer Pro-Ukraine-Demonstration in Prag. Hitler habe die deutsche Minderheit in den Sudetengebieten der Tschechoslowakei missbraucht, um Emotionen zu schüren und zu Gewalt aufzustacheln, führt der 61-Jährige aus.

+++ 00:37 Bundeswehrverband erwartet zehnjährigen Konflikt mit Moskau +++

Der Chef des Bundeswehrverbandes, Andre Wüstner, erwartet, dass der Konflikt mit Russland für die NATO und Deutschland noch eine Dekade dauern könnte. "Es wäre naiv zu glauben, dass der Krieg in diesem Jahr vorbei sein wird", sagt Wüstner der "Bild am Sonntag". "Putin wird vorerst von seinen Kriegszielen nicht abweichen. Er wird weiter versuchen, Europa zu destabilisieren. Innenpolitisch bereitet er die russische Bevölkerung auf einen langfristigen Systemkonflikt mit dem Westen vor. Wir erleben ein Kriegsjahrzehnt in Europa. Die NATO und Deutschland müssen sich strategisch auf eine Dekade an Bedrohung ausrichten." Wüstner dränge daher auf eine schnellere Aus- und Aufrüstung bei der Bundeswehr.

+++ 23:24 EU verhängt Sanktionen gegen Wagner-Gruppe +++

Die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen die russische Söldnertruppe Wagner. Elf Einzelpersonen und sieben Organisationen mit Verbindungen zur Wagner-Gruppe seien auf die Sanktionsliste gesetzt worden, teilt die EU mit. Die Aktivitäten der Gruppe gefährdeten den internationalen Frieden und die globale Sicherheit, da sie nicht innerhalb eines legalen Rahmens agiere.

+++ 22:05 Selenskyj begrüßt neue EU-Sanktionen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet das zehnte EU-Sanktionspaket als wichtigen Schritt. "Es ist kraftvoll, gegen die Militärindustrie und den Finanzsektor des Terrorstaates und gegen die Propagandisten gerichtet, die die russische Gesellschaft in Lügen ertränkt haben und versuchen, ihre Lügen auf der ganzen Welt zu verbreiten", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft.

