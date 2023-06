Die südukrainische Hafenstadt Odessa wird aus der Luft angegriffen. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor möglichen russischen Angriffen mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern gewarnt.

+++ 01:06 Russische Behörden melden Schäden an Häusern und Straßen nach Wagner-Aufstand +++

Russische Behörden ziehen nach dem Vormarsch der Wagner-Miliz Schadensbilanz. In der Region Woronesch seien 19 durch ein Feuergefecht mit der russischen Armee beschädigt worden, teilt der Chef der Bezirksverwaltung mit. In Rostow am Don, wo Wagner-Kämpfer ein Militär-Hauptquartier besetzt hatten, ramponierten Panzer laut Bürgermeister Alexej Logwinenko Fahrbahnen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. Er veröffentlichte Fotos, auf denen Panzerspuren auf den Straßen zu sehen sind. Die Reparaturarbeiten sollen ihm zufolge umgehend beginnen und es sei geplant, dass sie in zwei Tagen abgeschlossen seien.

+++ 00:10 Selenskyj: Lage in Saporischschja braucht mehr Aufmerksamkeit +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt unzureichende Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für die russische Bedrohung im Kernkraftwerk Saporischschja. Die westlichen Partner der Ukraine hätten alle verfügbaren Geheimdienstinformationen über die russischen Pläne für das AKW erhalten, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, und zwar alle gemeinsam in der Welt, um jegliche Strahlungsvorfälle zu verhindern", warnt er mit Blick auf eine mögliche Sabotage. Das von den Russen kontrollierte AKW Saporischschja ist das größte in Europa.

+++ 23:16 Litauen fordert nach Wagner-Revolte Stärkung der NATO-Ostgrenze +++

Litauens Präsident Gitanas Nauseda fordert nach dem Wagner-Aufstand eine weitere Stärkung der NATO-Ostflanke. Sollte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit unklaren Absichten im Exil in Belarus landen, müsse die Sicherheit der Ostgrenze erhöht werden. "Wir haben es mit einem großen Staat zu tun, einem Atomstaat, und alle inneren Unruhen haben unweigerlich Konsequenzen für die Sicherheit der umliegenden Staaten", sagt Nauseda mit Blick auf Russland. Bislang habe er keine Informationen vorliegen, die bestätigten, dass sich der Wagner-Chef bereits in Belarus aufhalte. Litauen grenzt an Belarus und die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad.

+++ 22:25 Russische Regierung plädiert für freien Tag für Informatiker und Journalisten +++

Die russische Regierung plädiert dafür "Mitarbeitern von IT- und Telekommunikationsunternehmen sowie Medien einen Tag frei zu geben". Das teilt das russische Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien mit. Der Grund: "Der Samstag war ein sehr emotionaler und angespannter Tag."

+++ 21:44 Ukraine rückt nach eigenen Angaben bei Bachmut 600 bis 1000 Meter vor +++

In der Umgebung von Bachmut sei die ukrainische Armee am Sonntag 600 bis 1000 Meter in südlicher und nördlicher Richtung vorgerückt, sagt ein Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Serhiy Cherevatyi. Das meldet der "Kyiv Independent". "Die Verteidigungskräfte behalten die Initiative und setzen die Angriffsoperationen fort", so Cherevatyi.

+++ 21:20 Selenskyj telefoniert mit Biden und Trudeau +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj führt eine Serie wichtiger Telefonate, wie er auf Twitter schreibt, das erste mit dem kanadischen Premierminister Trudeau, das zweite mit US-Präsident Biden. Beiden Politikern dankt er für die Unterstützung der Ukraine. Mit Biden habe er "unsere Positionen am Vorabend des NATO-Gipfels in Vilnius abgestimmt, die weitere Arbeit an der Umsetzung der ukrainischen Friedensformel und die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel erörtert".

+++ 20:55 Macron: Wagner-Aufstand zeigt Spaltung in Russland +++

Aus Sicht des französischen Präsidenten Macron zeigt der Aufstand der Wagner-Söldner, wie gespalten die russische Führung ist. Der Zeitung "La Provence" sagt Macron, der Marsch der Söldner nach Moskau verweise auf "die Spaltungen im russischen Lager und die Instabilität sowohl des Militärs als auch der Hilfstruppen". "All dies sollte uns sehr wachsam machen und rechtfertigt voll und ganz die Unterstützung, die wir den Ukrainern in ihrem Widerstand zukommen lassen", so Macron.





