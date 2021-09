Nach der Bundestagswahl blicken die Deutschen nach Einschätzung der Demoskopen skeptisch auf eine mögliche Regierungskoalition unter Beteiligung von drei Parteien. "Weder Jamaika noch eine Ampelkoalition erfüllt die Bevölkerung von vornherein mit großem Vertrauen", sagt die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Renate Köcher. Knapp zwei Drittel der Deutschen seien "überzeugt, dass eine solche Koalition Probleme hätte, effizient zusammenzuarbeiten".

+++ 01:22 FDP und Grüne wollen sich wohl Mittwoch treffen +++

Nach der Bundestagswahl haben FDP und Grüne vor ihren geplanten Vorgesprächen bei den Regierungssondierungen den Willen betont, inhaltliche Schnittmengen zu finden. Laut einem Bericht des "Spiegel" vereinbarten die beiden Parteien ein erstes gemeinsames Treffen für Mittwoch. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins sollen FDP-Chef Christian Lindner und Wissing mit Baerbock und ihrem Ko-Vorsitzenden Robert Habeck in Berlin zusammenkommen, um über ein Regierungsbündnis zu sprechen.

+++ 00:42 Klöckner will bei Vorstandswahl im November nicht mehr antreten +++

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner kündigt ihren Rückzug an. Bei der Vorstandswahl am 20. November werde sie nicht mehr antreten, gibt sie nach Angaben des Landesverbandes bei einer Vorstandssitzung bekannt.

+++ 00:19 Brandenburger CDU-Fraktionschef kritisiert Versäumnisse im Wahlkampf +++

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Brandenburg, Jan Redmann, hat Versäumnisse seiner Partei im Bundestagswahlkampf kritisiert. "Im Wahlkampf stand niemand überregional für den Osten. Und wir hatten eine Fehlstelle im Wahlprogramm bei den sozialen Themen. Das hat die SPD ausgenutzt", sagt Redmann, der auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Union hatte bei der Bundestagswahl starke Verluste hinnehmen müssen. "Soziale Ängste spielen im Osten eine stärkere Rolle als bundesweit. Die SPD konnte der AfD mit sozialen Themen Wähler abnehmen, wir konnten es nicht", sagt Redmann. Er fordert eine stärkere Stellung der ostdeutschen Länder in der Partei: "Die CDU darf nach Angela Merkel keine westdeutsche Partei werden. Wir müssen uns jetzt breit aufstellen, personell und inhaltlich."

+++ 23:48 Verurteilter Neonazi kommt zufällig in Straßenumfrage des ZDF zu Wort +++

Bei einer im ZDF ausgestrahlten Straßenumfrage zur Bundestagswahl mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern hat sich nach Senderangaben auch ein verurteilter Neonazi geäußert. "Dass es sich bei einem von ihnen um einen wegen Volksverhetzung verurteilten Neonazi handelt, konnte die Redaktion nicht erkennen. Seine Äußerung war unauffällig", teilte der öffentlich-rechtliche Sender mit. Am Abend war die Sondersendung ZDF-Spezial ausgestrahlt worden. Zu Beginn wurde die Straßenumfrage eingeblendet, in der sich mehrere Bürger zum Wahlausgang äußerten. Der Neonazi betonte, dass er einigermaßen froh sei, dass es nicht Rot-Rot-Grün geworden sei.

+++ 23:21 Röttgen will künftige Unions-Fraktionsführung später entscheiden +++

Das CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen hat sich nach dem Wahldebakel der Union dafür ausgesprochen, die künftige Fraktionsführung erst später zu bestimmen. Dies sollte nicht an diesem Dienstag entschieden werden, sagt Röttgen im ARD. Man wisse doch gar nicht, ob jetzt der Vorsitzende einer Regierungsfraktion oder der Oppositionsführer gewählt werden solle. Über das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte müsse erst einmal diskutiert werden, bevor sofort personal- und machtpolitisch Pflöcke eingeschlagen würden. "Es sollte bis zur Kanzlerwahl kommissarisch der bisherige Fraktionsvorstand beauftragt werden." Auf die Frage, ob er selbst Ambitionen auf die Führung habe, sagte Röttgen: "Jedenfalls nicht in dieser Situation."

+++ 22:47 CDU: Laschet soll Nachfolge in NRW bis Ende nächster Woche klären +++

Die nordrhein-westfälische CDU will bis zum Ende der nächsten Woche ihre Spitzenpersonalien zur Nachfolge von Armin Laschet als Ministerpräsident und Landesparteichef klären. Laschet werde dazu in den nächsten Tagen "mit allen relevanten Persönlichkeiten Gespräche führen", kündigt der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, nach einer Sitzung des Landesvorstands in Düsseldorf an. Bereits deutlich vor dem CDU-Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld werde Laschet der Partei einen Personalvorschlag unterbreiten, teilt der Generalsekretär mit. Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde.

+++ 22:14 Südwest-CDU sehnt sich nach Jamaika +++

Die Südwest-CDU dringt nach dem desaströsen Ergebnis bei der Bundestagswahl auf ein Bündnis mit FDP und Grünen. "Jamaika ist eine Option, die wir definitiv ausloten müssen", sagt Generalsekretärin Isabell Huber vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg. Dort sollte die Wahlschlappe im Bund besprochen werden. "Wir sind bereit Verantwortung zu übernehmen, auch wenn jetzt nicht vielleicht in erster Linie bei uns der Auftrag dazu liegt", sagt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Bezirksvorsitzender der CDU Nordwürttemberg, Steffen Bilger. "Aber diese Bereitschaft sollten wir als CDU artikulieren."

+++ 21:56 Söder: Noch keine Einigung mit Laschet auf Brinkhaus als Fraktionschef +++

CSU-Chef Markus Söder will sich mit dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet noch nicht auf eine Bestätigung von Ralph Brinkhaus im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion verständigen. Dazu werde es am Montagabend noch Gespräche "in mehreren Runden" geben, sagt er in der ARD. Am Dienstagmorgen sei dann die CSU-Landesgruppensitzung. Am Dienstagnachmittag kommt die Unionsfraktion zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Brinkhaus wäre "eine Option" und habe seinen Job bisher gut gemacht, sagt Söder. "Es gibt aber auch andere." Ein gemeinsamer Vorschlag mit Laschet sei "noch nicht abschließend behandelt". Klar sei aber bereits, dass es keinen eigenen Vorschlag "aus der CSU heraus" geben werde.

+++ 21:19 Klöckner tritt nicht mehr als CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz an +++

Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner kündigt ihren Rückzug an. Bei der Vorstandswahl am 20. November werde sie nicht mehr antreten, teilt sie nach Angaben des Landesverbandes bei einer Vorstandssitzung mit.

+++ 21:10 Bouffier sieht keinen Regierungsanspruch für CDU +++

Nach dem Absturz der Union bei der Bundestagswahl verneint Hessens Regierungschef Volker Bouffier einen Regierungsanspruch. Es sei ein bitterer Tag für die Union gewesen. "Es war eine Niederlage", sagt der CDU-Bundesvize in Hofheim am Taunus vor einer Sitzung des Landesausschusses zur Wahl. "Wir haben keinen Anspruch auf Regierungsverantwortung." Jetzt seien zuerst andere gefragt. Mit Blick auf scharfe Kritik am CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet wirbt Bouffier jedoch dafür, jetzt Disziplin zu wahren. Es wäre nicht klug, jetzt alles zu zerlegen.

+++ 20:40 Erstes Treffen von FDP und Grünen schon am Mittwoch +++

FDP-Chef Christian Lindner kündigt nach der Wahl an, als erstes mit den Grünen reden zu wollen. Und am Mittwoch soll es laut "Spiegel" bereits soweit sein. Lindner und Volker Wissing für die Liberalen und für die Grünen kommen Annalena Baerbock und Robert Habeck in Berlin zusammen. Dort soll dann über ein mögliches Regierungsbündnis gesprochen werden.

+++ 20:32 Rehberg führt CDU in Mecklenburg-Vorpommern übergangsweise +++

Nach dem Rücktritt des CDU-Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, führt der stellvertretende Parteivorsitzende und bisherige Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg die Partei in Mecklenburg-Vorpommern übergangsweise. Das habe der Landesvorstand mit großer Mehrheit am Montagabend beschlossen, sagt Rehberg nach dem Treffen in Schwerin. Bis wann er als Landesvorsitzender amtieren werde, könne er nicht sagen. Das würden die kommenden Tage zeigen. Der jetzige Landesvorstand könne bis Anfang 2022 im Amt bleiben.

+++ 20:15 Giffey: Sondierungen in Berlin Ende der Woche +++

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey stellt nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin den Beginn von Sondierungsgesprächen für das Ende der Woche in Aussicht. Es werde sowohl mit den bisherigen Koalitionspartnern von Linken und Grünen, aber auch mit CDU und FDP Gespräche geben, kündigt Giffey nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands an. "Wir werden Ende der Woche damit beginnen." Zuerst wolle sich die SPD dafür mit den Grünen treffen, weil sie bei der Abgeordnetenhauswahl hinter der SPD die zweitstärkste Partei geworden seien, sagt Giffey. "Wir haben uns noch nicht festgelegt auf eine Koalition."

+++ 19:50 CDU-Ministerpräsident Günther: Laschet war für uns kein Zugpferd +++

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther verteidigt die Aufstellung von Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidat trotz des schwachen Abschneidens der Union bei der Bundestagswahl. "Niemand kann wirklich ernsthaft vertreten, dass Armin Laschet für uns ein Zugpferd gewesen ist", sagt der CDU-Politiker in Kiel. Dies hätten auch alle Wahlkämpfer im Norden gespürt. "Aber nichtsdestotrotz halte ich die Entscheidung, dass wir ihn aufgestellt haben, für richtig." Die Union müsse sich ihr Wahlergebnis mit Demut anschauen, sagte Günther. Sie habe ein denkbar schlechtes Ergebnis erzielt. "Das ist auch kein Regierungsauftrag in dem Sinne, dass nun klar ist, dass wir jetzt Verhandlungen aufnehmen", sagt der Ministerpräsident. "Sondern wir sind zweitstärkste Kraft nur geworden. Das war mit Sicherheit nicht unser Ziel." Am Ende wünsche er sich für den Bund eine Jamaika-Koalition wie in Kiel. Günther regiert zusammen mit den Grünen und der FDP. Zu den Beratungen von CDU-Präsidium und Bundesvorstand am Montag in Berlin sagt Günther: "Die Stimmung war denkbar schlecht."

+++ 19:30 Grüne Jugend will Jamaika-Koalition ausschließen +++

Einen Tag nach der Bundestagswahl erteilt die Grüne Jugend einer Koalition aus CDU, Grünen und FDP eine Absage. "Es gibt keinen Grund für Jamaika", sagt der Sprecher der unabhängigen Jugendorganisation von Bündnis90/Die Grünen, Georg Kurz, dem "Tagesspiegel". Die Union sei abgewählt worden und müsse in die Opposition. "Es ist ziemlich klar, dass Klimazerstörer Armin Laschet nicht Kanzler werden kann. Die Union hat jeden Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung verloren", sagt Kurz weiter. Die Grüne Jugend vertritt rund 15.000 Mitglieder und gilt als deutlich linker als die Gesamtpartei. In den vergangenen Wochen hatte die Grüne Jugend einen eigenständigen Wahlkampf geführt und dabei für eine Koalition mit SPD und Linken geworben.

+++ 19:10 Wissing warnt SPD und Grüne vor überzogenen Forderungen +++

FDP-Generalsekretär Volker Wissing warnt SPD und Grüne vor überzogenen Forderungen in den anstehenden Gesprächen über eine neue Bundesregierung . Es dürfe keine Vorfestlegungen geben, sagt Wissing dem Nachrichtenportal "ThePioneer". "Wir müssen uns auf Inhalte konzentrieren", sagte er. "Wir finden nicht zu einer Lösung, wenn wir jetzt Charakterporträts machen und uns mit der Frage beschäftigen, wen wir toller finden: Scholz oder Laschet?", sagt er mit Blick auf die Kanzlerkandidaten von SPD und Union.

+++ 18:53 Nutzerrekord für "Wahl-O-Mat" zur Bundestagswahl +++

Der "Wahl-O-Mat" als Selbsttest für Parteiprogramme verbucht vor der Bundestagswahl einen Nutzerrekord. In der Zeit vom 2. bis 26. September wurde das Online-Angebot 21,25 Millionen Mal verwendet, wie die Bundeszentrale für politische Bildung am Montag mitteilt. Zur Bundestagswahl 2017 sei es 15,7 Millionen Mal durchgespielt worden. In 38 Thesen konnten sich Bürger über die Wahlprogramme der Parteien informieren. Der Wahl-O-Mat ging 2002 an den Start. Inzwischen gibt es auch einige Online-Konkurrenten.

+++ 18:38 Kretschmer gibt Ost-Beauftragtem Mitschuld an Unions-Ergebnis +++

Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Michael Kretschmer gibt dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, Marco Wanderwitz, eine Mitschuld für das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl. Äußerungen von Wanderwitz, wonach Menschen in Ostdeutschland teilweise "diktatursozialisiert" seien, seien "sicher nicht hilfreich" gewesen, sagt Kretschmer der "Leipziger Volkszeitung". Ein Wahlkampf habe viele Komponenten, sagt Kretschmer. "Aber es haben sich Menschen von Herrn Wanderwitz stigmatisiert und angegriffen gefühlt. Das war mit Sicherheit nicht so gemeint, aber das gehört zu dieser Geschichte des Wahlkampfs mit dazu."

+++ 18:26 Lindner als FDP-Fraktionschef wiedergewählt +++

Die neue FDP-Fraktion im Bundestag hat sich konstituiert. Fraktionsvorsitzender bleibt Parteichef Christian Lindner, der mit 97,83 Prozent wiedergewählt wird. Wie lange der 42-Jährige das Amt ausübt, ist allerdings offen. Die FDP wird aller Voraussicht nach einer neuen Bundesregierung angehören und Lindner dann ein Ministeramt übernehmen.

+++ 18:07 Aiwanger kritisiert Union: Haben bürgerliche Themen vernachlässigt +++

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger äußert Kritik an der Union. "Die Union hat auch deshalb verloren, weil sie genau die bürgerlichen Themen von Landwirtschaft über Eigentum bis hin zu Innerer Sicherheit zu wenig besetzt hat, für die sie früher gewählt wurde", sagt der Politiker der Freien Wähler dem Nachrichtenportal Watson.

+++ 17:44 Forsa-Chef: Söder hätte 30 Prozent geholt +++

Forsa-Chef Manfred Güllner spricht mit ntv.de über Scholz, Laschet und Söder und die Grünen. Die Union wäre mit Markus Söder als Spitzenkandidat besser gefahren. "Wir haben gestern unmittelbar nach der Wahl über 5000 Wähler befragt. Von denen hat über ein Zehntel der Wähler der anderen Parteien gesagt, sie hätten ganz sicher Union gewählt, wenn Söder Kanzlerkandidat gewesen wäre. Das hatten wir auch schon in mehreren Untersuchungen vorher ermittelt und das ist gestern Abend noch einmal bestätigt worden: Mit Söder wäre die Union glatt über 30 Prozent gekommen", sagt Güllner.

+++ 17:23 "FAZ": Habeck soll künftiger Vizekanzler werden +++

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben schon vor den Verhandlungen über eine Regierungsbildung geklärt, wer von ihnen den Vizekanzlerposten übernehmen würde. "Gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind", sagt Habeck auf eine entsprechende Frage. Für wen sich die beiden entschieden haben, verraten sie aber nicht. Laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" soll Habeck das Rennen gemacht haben. Die Zeitung beruft sich auf mehrere ungenannte Quellen.

+++ 17:20 Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Sack tritt zurück +++

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern endet für die CDU mit einem Debakel. Landesvorsitzender Michael Sack tritt von seinem Amt zurück. Das gibt Sack bei der CDU-Vorstandssitzung in Schwerin bekannt.

+++ 17:17 51 Prozent der Unionswähler für Laschet-Rücktritt +++

51 Prozent der Unionswähler sind laut einer Civey-Umfrage für einen Rücktritt des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Insgesamt seien 70 Prozent der Befragten dafür, dass er sein Parteiamt niederlege, heißt es in der für die Funke-Mediengruppe erstellten Umfrage. Zuvor hatten konservative Unions-Gruppierungen einen Rücktritt von Laschet und auch CSU-Chef Markus Söder gefordert. Die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth verlangte auf Twitter, dass Laschet abtreten müsse. Im Rennen um den CDU-Parteivorsitz war Demuth von dem damals unterlegenen Kandidaten Norbert Röttgen als potenzielle Generalsekretärin präsentiert worden.

+++ 16:57 CDU-Politikerin Demuth fordert Laschets Rücktritt +++

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth fordert auf Twitter den Rücktritt von Parteichef Armin Laschet. "Ich wünschte, dieser Tweet wäre überflüssig. Ich wünschte, es gäbe eine Selbsterkenntnis", schreibt Demuth auf Twitter. "Nach der bedenklichen PK eben bleibt mir leider nur zu sagen: @ArminLaschet, Sie haben verloren. Bitte haben Sie Einsicht. Wenden Sie weiteren Schaden von der #CDU ab und treten Sie zurück." Demuth war Chefstrategin bei Norbert Röttgen, als sich dieser Ende 2020 wie Laschet und Friedrich Merz für den Parteivorsitz beworben hatte. Die 39-Jährige ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag in Mainz.

+++ 16:47 Cem Özdemir bundesweit erfolgreichster Grünen-Direktkandidat +++

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir holt bundesweit die meisten Stimmen aller erfolgreichen Grünen-Direktkandidaten. Bei der Bundestagswahl entfallen auf ihn im Südwesten in seinem Wahlkreis Stuttgart I 40 Prozent der Erststimmen, wie aus vorläufigen Zahlen des Bundeswahlleiters hervorgeht. Nur Canan Bayram verbucht in seinem Wahlkreis in Berlin mit 37,8 Prozent ein annähernd ähnlich hohes Ergebnis. In Baden-Württemberg ist Özdemir sogar Stimmenkönig unter den Direktkandidaten aller Parteien. Auf Platz zwei folgt Roderich Kiesewetter, der als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Aalen-Heidenheim 37,0 Prozent der Stimmen bekam.

+++ 16:21 Ergebnisse zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein leicht korrigiert +++

Der Landeswahlleiter korrigiert einige Ergebnisse zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein leicht. Nach den aktuellsten Angaben kommt die SPD als stärkste Kraft auf 28,0 Prozent und nicht auf 28,1 wie zuvor in der Nacht verkündet worden war. Die CDU bleibt bei 22,0 Prozent. Die Grünen erhalten 18,3 Prozent und damit 0,1 Punkte weniger als zuvor vermeldet. Die FDP bleibt bei 12,5 Prozent. Das Ergebnis der AfD wird von 6,7 auf 6,8 Prozent angehoben und das des SSW von 3,1 auf 3,2 Prozent. Die Linke bleibt bei 3,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung wird von 81,1 auf 78,3 Prozent korrigiert.

+++ 16:06 Habeck vor Gesprächen mit FDP: "Da treffen Welten aufeinander" +++

Grünen-Co-Chef Robert Habeck sagt, es gehe jetzt darum, alle Möglichkeiten auszuloten und Gemeinsamkeiten zu finden. Mit der FDP werde dies aber nicht einfach. In der Sozial- oder Wirtschaftspolitik seien beide Parteien weit auseinander. "Da treffen Welten aufeinander."

+++ 15:47 Dobrindt soll CSU-Landesgruppenchef bleiben +++

Alexander Dobrindt soll auch im neuen Bundestag die CSU-Landesgruppe anführen. Parteichef Markus Söder sagt, er werde Dobrindt wieder als Chef der 45 Parlamentarier vorschlagen. Die Zahl der CSU-Abgeordneten, die alle über Direktmandate in den Bundestag eingezogen sind, ist nur um eins geschrumpft, sie machen damit fast ein Viertel aller Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion aus. Die Fraktionsgemeinschaft muss nach jeder Bundestagswahl formal neu beschlossen werden.

+++ 15:39 Junge Union will schnellen Übergang von Laschet auf Wüst +++

Vor der Sitzung der Landesvorstands der nordrhein-westfälischen CDU fordert die Junge Union einen schnellen Übergang von Ministerpräsident Armin Laschet auf den als Nachfolger gehandelten Hendrik Wüst. "Ich fände es gut, wenn wir einen Fahrplan für die NRW-CDU für die kommenden Tage und Wochen erarbeiten würden", sagt der JU-Landesvorsitzende Johannes Winkel der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Laschet zieht über die Landesliste in den nächsten Deutschen Bundestag ein. Es sei kein Geheimnis, dass er den amtierenden Verkehrsminister Hendrik Wüst für einen geeigneten Nachfolger halte - sowohl als Landesvorsitzenden als auch als Ministerpräsidenten, sagt Winkel der Zeitung. "Ich glaube, was Nordrhein-Westfalen jetzt braucht, ist Klarheit", sagt er. "Massig Zeit" bis zur Landtagswahl im Mai kommenden Jahres, die die CDU klar gewinnen wolle, bleibe nicht mehr.

+++ 15:24 Laschet-Panne bei Stimmabgabe ohne Folgen +++

Die Stimmabgabe von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet mit zwei sichtbaren Kreuzen bei der CDU auf dem Wahlzettel bleibt folgenlos. "Der Stimmzettel von Herrn Laschet wird nicht aussortiert", teilt eine Sprecherin der Stadt Aachen mit. Da der Bundeswahlleiter noch am Wahlsonntag geschrieben habe, dass die Stimme gültig sei, werde diese wie alle anderen Stimmen und Stimmzettel behandelt. Der CDU-Bundesvorsitzende hatte am Wahlsonntag im Wahllokal bei einem Fototermin seinen Stimmzettel in die Urne gesteckt. Dabei waren seine Kreuze bei der CDU zu erkennen. Nach Angaben der Stadt war es wegen der Situation im Wahllokal dem Wahlvorstand nicht möglich, dies zu erkennen. "Die Wahlvorsteherin wurde zur Seite gebeten und stand unglücklich im Rücken von Herrn Laschet", so die Stadt. Konsequenzen werde es für den Wahlvorstand nicht geben. Eigentlich sollen Wähler, deren Wahlentscheidung erkennbar ist, in den Wahllokalen zurückgewiesen werden und einen neuen Stimmzettel bekommen.

+++ 15:02 Panne bei Deutscher Post führt zum Verlust Hunderter Stimmen +++

Eine Panne in einem Verteilerzentrum der Deutschen Post in Hamburg-Altona führt zum Verlust von 352 Briefwahlstimmen bei Bundestags-, Landtags- und einer Bürgermeisterwahl im Nordosten. Diese Stimmen seien verloren, sagt die Landeswahlleiterin von Mecklenburg-Vorpommern, Gudrun Beneicke. Der Versand von zwei Postkisten sei versäumt worden, hierdurch seien sie zu spät bei der Landeswahlleitung eingetroffen. Die Deutsche Post teilt auf Anfrage mit: "Wir haben nach Kenntnis des Vorfalls umgehend die Landeswahlleitung und den Bundeswahlleiter darüber informiert. Wir bedauern die Transportverzögerung außerordentlich, möchten aber betonen, dass dies ein Ausnahmefall war." 168 Wahlbriefe waren laut der Landeswahlleiterin für die Bundestagswahl im Nordosten bestimmt, 163 für die Landtagswahl und 21 für die Bürgermeisterwahl in Boizenburg, einer kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Briefe werden nun nicht geöffnet - das ist bei zu spät eintreffenden Briefwahlunterlagen üblich.

+++ 14:49 SPD benennt sechs Mitglieder für Sondierungsteam +++

Ein sechsköpfiges Sondierungsteam soll für die SPD erste Gespräche mit Grünen und FDP führen, um die Chancen zur Bildung einer Ampelkoalition auszuloten. Das beschließt der Parteivorstand laut Teilnehmerkreisen. Zum Team gehören demnach Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Generalsekretär Lars Klingbeil, Fraktionschef Rolf Mützenich und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Im Parteivorstand habe Einigkeit geherrscht, dass vor den Gesprächen keine roten Linien formuliert würden.

+++ 14:37 Grünen-Chef Habeck: Ampel hat Vorrang +++

Grünen-Co-Chef Robert Habeck schließt Gespräche mit der Union nicht aus. Es gebe durch das Wahlergebnis aber eine gewisse Logik, zunächst über eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP zu sprechen, sagt Habeck in Berlin. "Das heißt aber nicht, dass wir nicht mit der Union reden werden."

+++ 14:22 Lindner äußert Zweifel an Ampel-Koalition +++

FDP-Chef Christian Lindner äußert erneut Zweifel an der Bildung einer Ampel-Koalition. Es fehle ihm die Vorstellungskraft, welche Angebote Olaf Scholz der FDP machen könne, die zugleich auch auf Begeisterung der SPD-Linken Kevin Kühnert und Saskia Esken stoßen würden. Er bekräftigt, mit der FDP werde es keine höheren Steuern geben, ausgenommen die großen Internet-Konzerne, und es werde auch kein Aufweichen der Schuldenbremse geben.

+++ 14:17 Laschet bestreitet klaren Regierungsauftrag für SPD +++

Armin Laschet sagt, die Union sei der Überzeugung, dass eine Regierung unter ihrer Führung "das Beste für unser Land" ist. "Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht." Er wiederholt, Kanzler werde der, der im Bundestag eine Mehrheit hinter sich bringe. Kanzler werde der, dem es gelinge, Gegensätze zu überwinden. Die CDU stehe zu Gesprächen für eine Jamaika-Koalition bereit.

+++ 14:12 Laschet: Habe persönlichen Anteil am Wahlergebnis +++

Armin Laschet übernimmt einen Tag nach der Wahl Verantwortung. Die Gründe für den "schmerzlichen" Verlust an Stimmen seien vielschichtig, aber er selbst habe einen persönlichen Anteil am Wahlergebnis. Das sagt er bei einer Pressekonferenz in Berlin.

+++ 13:55 Söder will Jamaika-Koalition "nicht um jeden Preis" +++

CSU-Chef Markus Söder will sich nach eigenen Worten nicht bei den Grünen und der FDP für die mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition anbiedern. "Eine Regierungsbeteiligung Jamaika kann nicht um jeden Preis erfolgen", sagt Söder. Es gebe für ihn Punkte, die zentrale Bedingungen seien. Dazu zähle, keine Steuererhöhungen zu beschließen und die Schuldenbremse nicht aufzuheben. "Die Union müsste in solch einem Regierungsauftrag wirklich erkennbar sein", fordert Söder. Für seine Partei würde er in einem Jamaika-Bündnis die Rolle des "soziales Gewissens" sehen. Die CSU würde für höhere Renten und eine Erhöhung des Wohngelds stehen wollen, besonders auch für die Sicherheit. Söder sagt, aus dem zweiten Platz bei der Bundestagswahl ergebe sich aber "kein Anspruch auf eine Regierungsbildung - deshalb können wir nur ein Angebot machen."

+++ 13:36 Erster Schritt: FDP beschließt "Vorsondierungen" mit den Grünen +++

Der FDP-Bundesvorstand hat am Montag beschlossen, in einem ersten Schritt "Vorsondierungen" mit den Grünen über eine mögliche Regierungszusammenarbeit aufzunehmen. Das sagt Parteichef Christian Lindner nach der Vorstandssitzung. Danach seien die Liberalen offen, Einladungen von CDU/CSU und SPD über weitere Gespräche anzunehmen, "wenn sie denn kommen".

+++ 13:29 AfD holt insgesamt 16 Direktmandate - allesamt im Osten +++

Die AfD hat insgesamt leichte Verluste erlitten, aber dennoch 16 Wahlkreise direkt gewonnen. Sie alle liegen in den ostdeutschen Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. So holt in diesem Jahr etwa Parteichef Tino Chrupalla erneut das Direktmandat im sächsischen Görlitz, wie aus den Zahlen des Bundeswahlleiters hervorgeht. Schon 2017 hatte der Malermeister dort für eine Überraschung gesorgt, als er den heutigen sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer hinter sich ließ. In Thüringen gewinnt die AfD vier Direktmandate: in zwei Wahlkreisen in Ostthüringen sowie in je einem in Mittel- und Südwestthüringen. In Sachsen-Anhalt holt die AfD zwei Wahlkreise, die übrigen in Sachsen. Bundesweit kommt die AfD auf 10,3 Prozent - 2017 waren es noch 12,6 Prozent. In Sachsen und Thüringen schafft es die Partei indes mit rund einem Viertel der Zweitstimmen auf Platz eins, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei.

+++ 13:19 Laschet räumt eigene Fehler ein +++

CDU-Chef Armin Laschet hat in den Gremien nach Teilnehmerangaben persönliche Fehler eingestanden. "Wir werden dieses Ergebnis analysieren und unbedingt aufarbeiten, nicht nur in den Gremien, sondern unter Beteiligung der Kreisverbände und der Basis – und zwar unabhängig von einer möglichen Regierungsbildung", betont Laschet danach im Bundesvorstand. Er wisse, dass er einen persönlichen Anteil an der Niederlage habe.

+++ 13:01 Greenpeace fordert Sofortprogramm gegen Klimakrise +++

Greenpeace fordert von der neuen Bundesregierung mehr Umweltschutz. "Ganz gleich welche Parteien die nächste Bundesregierung stellen, sie wird viel entschlossener und mit einem Sofortprogramm Antworten auf die Klimakrise finden müssen", erklärt Vorstandsmitglied Martin Kaiser. "Weder SPD noch Union oder FDP werden durch Koalitionsverhandlungen kommen, ohne ihre bisherigen Positionen etwa zum Kohleausstieg, dem Ausbau der Erneuerbaren oder dem Umstieg auf saubere Mobilität zu verändern."

+++ 12:45 Bayern hat höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer +++

Die Bayern waren bei der Bundestagswahl am fleißigsten: Mit 79,8 Prozent weist der Freistaat die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer auf, wie aus vorläufigen Zahlen des Bundeswahlleiters hervorgeht. Auch gegenüber 2017 stieg die Wahlbeteiligung. Damals hatte sie in Bayern bei 78,1 Prozent gelegen. Die zweithöchste Wahlbeteiligung aller Länder gab es dem Bundeswahlleiter zufolge mit 78,3 Prozent in Schleswig-Holstein, die niedrigste mit 67,9 Prozent in Sachsen-Anhalt.

+++ 12:18 Deutliche Kritik im CSU-Vorstand an Laschet wird laut +++

Im CSU-Vorstand ist deutliche Kritik an CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet laut geworden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt äußert in der Vorstandssitzung nach Teilnehmerangaben, es habe bei der CDU Schwächen bei Kurs, Kampagne und beim Kandidaten gegeben. Bayerns Junge-Union-Chef Christian Doleschal sagt demnach, man müsse ehrlich analysieren, dass die Union diese Wahl nicht gewonnen habe. Der Kandidat sei hierbei als Erstes zu nennen: Dieser habe bis zum Wahltag jedes Fettnäpfchen mitgenommen, das es gegeben habe. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber spricht intern von einem bitteren Ergebnis für die Union - und erinnert daran, dass CSU-Chef Markus Söder im Frühjahr das Angebot gemacht hatte, selbst Kanzlerkandidat zu werden. Und mit ihm hätte die Union viel, viel besser abgeschnitten.

+++ 12:02 Merz unterstützt Versuche der Union zur Regierungsbildung +++

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellt sich hinter Versuche der Union, eine Regierung zu bilden. "Es gibt zwei mögliche Regierungsmehrheiten in Deutschland, das ist die Ampel und das ist Jamaika", sagt Merz in der ARD. "Und wenn wir eine Regierung in der politischen Mitte haben wollen, dann hat die Union eine Verantwortung, die auch über ihre eigene Parteipolitik hinausgeht und insofern ist es völlig richtig, was gestern Abend geschehen ist. Ich teile es voll und ganz, unterstütze es auch, dass wir jetzt mit Armin Laschet, mit Markus Söder versuchen, eine Regierung in Deutschland zu bilden. Noch einmal: Das ist wichtiger als unsere eigene Partei."

+++ 11:47 Laschet: Niemand hat von Regierungsauftrag gesprochen +++

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet unterstreicht in Beratungen der engsten CDU-Führungsspitze seine Bereitschaft, auch nach dem Absturz der Union bei der Bundestagswahl Verhandlungen über eine von ihm geführte Bundesregierung zu führen. Dennoch stellt er nach Informationen von ntv im Präsidium seiner Partei klar, dass niemand am Sonntagabend von einem Regierungsauftrag für die Union gesprochen habe "Aus dem Wahlergebnis kann niemand einen Regierungsanspruch ableiten, das habe ich auch nicht gesagt. Wir stehen bereit für andere Konstellationen, wenn Ampel nicht klappt." Dafür müsse man sich als Union vorbereiten und bereit halten.

+++ 11:36 Altmaier fordert Neuaufstellung der CDU +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier spricht angesichts der starken Verluste der CDU von einem ausgesprochen schlechten Wahlergebnis. "Wir haben ein Ergebnis, das ich mir vor wenigen Monaten noch nicht einmal in den schlimmsten Alpträumen vorstellen konnte", sagt Altmaier. Man müsse intern über notwendige Maßnahmen zur Neuaufstellung der CDU, inhaltlich und auch in anderer Hinsicht, beraten. Die CDU habe weite Teile der Wechselwähler der Mitte nicht ansprechen können.

+++ 11:14 Kanzler-Orakel Pinneberg: Stegner gewinnt Direktmandat im Wahlkreis +++

Ex-SPD-Bundesvize Ralf Stegner zieht als Direktkandidat im Wahlkreis Pinneberg in den Bundestag ein. Der 61-Jährige setzt sich nach Angaben des Kreises mit 31,27 Prozent gegen den CDU-Bundestags-Abgeordneten Michael von Abercron durch. Dieser hatte dort 2017 noch die Nase vorne gehabt, kommt jetzt aber nur auf 26,07 Prozent der Erststimmen. Die Partei, die bei Bundestagswahlen den Wahlkreis Pinneberg gewinnt, hat über Jahrzehnte auch den Bundeskanzler gestellt. Stegner erklärte im Vorfeld: "Der einzige Wahlkreis in Deutschland mit einer Hochseeinsel, dem roten Felsen von Helgoland, und eben der einzige, für den seit 1953 gilt: Wer den Wahlkreis gewinnt, dessen Partei erobert auch das Kanzleramt."

+++ 10:53 Scholz steuert klar Ampel-Koalition mit ihm als Bundeskanzler an +++

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wertet das Ergebnis der Bundestagswahl als klaren Regierungsauftrag für eine Ampel-Koalition aus Sozialdemokraten, FDP und Grünen. Die Wählerinnen und Wähler hätten sehr klar gesprochen, sagt Scholz in der SPD-Parteizentrale vor Beratungen von Präsidium und Parteivorstand. "Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll." Sie hätten mit SPD, Grünen und FDP drei Parteien gestärkt. "Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben", unterstreicht Scholz.

+++ 10:36 Ramelow sieht Regierungsauftrag bei der SPD +++

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht den Regierungsauftrag klar bei der SPD. Der Linken-Politiker sagt im MDR, er sei irritiert, dass Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet "nach dieser vergurkten Wahl sich anmaßt zu sagen, an Herrn Scholz vorbei das Kanzleramt anstreben zu können". Die SPD habe ein deutliches Signal gesetzt. "In Ostdeutschland haben sich die Sozialdemokraten als kraftvolle Partei zurückgemeldet." Wenn man dieser Partei auf einmal sage, "wir können auch ohne euch im Kanzleramt eine Koalition bilden", dann würden diejenigen, die das machten, "sich am Wählerwillen vergehen".

+++ 10:17 Zukunft der Union: Auseinandersetzung zwischen Laschet und Brinkhaus +++

Bei der Frage um die Zukunft der Union ist es nach Informationen der "Welt" offenbar zu einem Streit zwischen CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und dem aktuellen Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus gekommen. Laschet machte wohl den Vorschlag, Brinkhaus solle seinen Fraktionsvorsitz zunächst nur "kommissarisch" weiterführen. Brinkhaus sieht das allerdings anders und betonte schon vor den Beratungen der Spitzengremien seiner Partei über den Ausgang der Bundestagswahl, dass er erneut für dieses Amt kandidieren will. "Ich würde gerne Fraktionsvorsitzender bleiben", sagt der CDU-Politiker. In Hinblick auf das historische Wahldebakel sagt Brinkhaus: "Es ist eine Riesenenttäuschung für die Union insgesamt, das darf man auch nicht beschönigen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir noch die Möglichkeit haben, eine Regierung zu bilden. Es gibt keine klare Mehrheit für einen Kanzlerkandidaten." Die Union werde jetzt schauen, "dass wir es schaffen, eine stabile Koalition der Mitte zu bilden".

+++ 10:03 CSU-Generalsekretär Blume gibt Aiwanger Schuld für Niederlage gegen SPD +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume gibt den Freien Wählern mit ihrem Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger die Verantwortung dafür, dass die Union nicht die stärkste Kraft bei der Bundestagswahl geworden ist. Aiwanger habe "dem Anliegen des bürgerlichen Lagers schwer geschadet", sagt Blume im Bayerischen Rundfunk. "Wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, dann sind es am Ende tatsächlich die entscheidenden Stimmen, die jetzt auch dazu gefehlt haben, dass das bürgerliche Lager, dass die Union stärkste Kraft werden konnte." Zum CSU-Ergebnis sagt Blume, dieses habe Licht und Schatten. Einerseits sei das erreichte zweitschlechteste Ergebnis bei Bundestagswahl nicht zufriedenstellend. "Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass wir uns im Vergleich zum Gesamttrend bei der Union doch deutlich vom Bundestrend abkoppeln konnten und in Bayern bis auf einen alle Wahlkreise gewinnen konnten." Unter dem Strich sei die CSU in Bayern "die dominierende Kraft".

+++ 09:51 Habeck: "Werden zuerst auf die FDP zugehen" +++

Grünen-Chef Robert Habeck bekräftigt, dass er wie FDP-Chef Christian Lindner Vorab-Gespräche ihrer beiden Parteien mit Blick auf eine mögliche Regierungsbildung für sinnvoll hält. Aus seiner Erfahrung ergebe es Sinn, "dass die Parteien, die erst mal am weitesten voneinander entfernt sind, (...) dass die mal schauen, ob die das zusammen hinkriegen", sagt Habeck bei NDR Info. Das seien nun mal FDP und Grüne - "wir sind in sozial-, steuer-, finanzpolitischen Fragen wirklich konträr". "Also insofern werden wir zuerst auf die FDP zugehen."

+++ 09:33 Kretschmer kritisiert Verhalten der Union nach der Wahl +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisiert das Verhalten der Union auf Bundesebene. Das Wahlergebnis sei ein Erdbeben gewesen und habe eine ganz klare Wechselstimmung gegen die CDU gezeigt, sagt er dem MDR Sachsen. Das müsse man sich ganz klar eingestehen. Ihm erschließe sich deshalb die Haltung im Adenauer-Haus in Berlin nicht, von einem Regierungsauftrag zu sprechen, sagt Kretschmer. Diese Linie liege genau auf dem bisherigen Kurs, der zum Absturz der Union geführt habe, und sei nicht zukunftsfähig.

+++ 09:23 FDP-Generalsekretär: Bei Koalitionssuche nach größerem Mehrwert fragen +++

Für FDP-Generalsekretär Volker Wissing geht es bei Gesprächen über eine Koalition mit der Union und den Grünen oder einem Bündnis mit SPD und Grünen um den Mehrwert. "Ich halte viel davon, dass man die Frage stellt: Welche Konstellation – Jamaika oder Ampel – bringt denn für Deutschland den größeren Mehrwert? Das wäre das, wozu ich alle einlade, darüber nachzudenken", zitiert der SWR Wissing.

+++ 09:02 SPD-Co-Chef spricht Laschet "moralisches Recht" zur Regierungsbildung ab +++

Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans unterstreicht den Anspruch seiner Partei, die nächste Regierung zu bilden. Auf die Frage, wie er verhindern wolle, dass CDU-Chef Armin Laschet an der SPD eine Koalition vorbei auf die Beine stelle, sagt er im Deutschlandfunk, es sei niemandem zu verwehren, Gespräche zu führen. Aber: "Wenn man mit Abstand Zweiter wird (...), dann hat man zwar die Möglichkeit, aber das moralische Recht hat man nicht."

+++ 08:46 Handelsverband für schnelle Regierung und gegen höhere Steuern +++

Die Lobby des Einzelhandels fordert rasche Koalitionsverhandlungen und eine zügige Regierungsbildung. Die Bundespolitik müsse jetzt Entschlossenheit und Zukunftsfähigkeit zeigen, erklärt der Handelsverband Deutschland (HDE). "In Zeiten der Pandemie brauchen die Unternehmen verlässliche und stabile Rahmenbedingungen", sagt HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. Dabei gehe es unter anderem um die Stärkung des Handelsstandortes Innenstadt und einen klaren Kurs der Entlastung für Firmen. "Die Handelsunternehmen brauchen mehr Luft zum Atmen, Steuererhöhungen oder noch mehr Bürokratie gilt es unbedingt zu vermeiden."

+++ 08:29 CDU bekräftigt Willen zu Koalition mit Grünen und FDP +++

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zeigt sich überzeugt, dass es eine Chance gebe, eine Koalition mit Grünen und FDP zu bilden. Es gehe jetzt um die Frage, ob man "ein echtes Zukunftsprojekt" schaffe, sagt er in der ARD. Jeder müsse seinen Platz in einer Koalition haben, das müsse zusammen durchgesprochen werden. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wisse, wie man eine Koalition zusammenhalte. Das historisch schlechteste Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl bezeichnet Ziemiak als "bitter". An den Verlusten gebe es nichts schönzureden.

+++ 08:11 Spahn setzt auf Verjüngung der Union +++

Der CDU-Vizevorsitzende Jens Spahn fordert einen Generationswechsel in seiner Partei. "Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahrzehnt zu alter Stärke finden", sagt der Bundesgesundheitsminister dem "Spiegel". Man müsse den Absturz aufarbeiten. Als Beispiele für jüngere Politiker nennt Spahn etwa die Ministerpräsidenten Tobias Hans im Saarland und Daniel Günther in Schleswig-Holstein, die im nächsten Jahr vor Wahlen stünden. Zudem hebt er den Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und die CDU-Vize Silvia Breher hervor. Die Union habe trotz des Absturzes "ein Potenzial von über 30 Prozent".

+++ 07:55 SPD-Generalsekretär Klingbeil bekräftigt Anspruch auf Regierungsbildung +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bekräftigt den Anspruch seiner Partei auf den Posten des Bundeskanzlers. "Die SPD liegt auf Platz eins. Wir haben die Wahl gewonnen", sagt er in der ARD. Man werde darum kämpfen, dass Olaf Scholz Kanzler werde. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Grünen den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet unterstützen. Mit Grünen und FDP werde man über die Bildung einer Regierung reden.

+++ 07:34 Grüne wollen in "sehr kleinem Kreis" mit der FDP reden +++

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, kündigt an, es werde in einem "sehr kleinen Kreis" mit der FDP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung gesprochen. "Da wird man sehen, was gibt es an Gemeinsamkeiten? Was verspricht die andere Seite, damit das klappen kann", sagt er in der ARD. Mit Blick auf ein Dreierbündnis, das von Union oder SPD angeführt werden würde, verweist er auf die seiner Ansicht nach katastrophalen Werte des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

+++ 07:17 Lauterbach: Direktwahl ist "Votum für unsere Corona-Politik" +++

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sieht sein erneut errungenes Direktmandat bei der Bundestagswahl als "ein Votum für unsere Corona-Politik". Der durch die Pandemie bundesweit bekannt gewordene Gesundheitsexperte hat seinen Wahlkreis Leverkusen -Köln IV mit 45,6 Prozent der Erststimmen zum fünften Mal gewonnen und bleibt im Bundestag. Lauterbach hatte vor der Wahl Interesse am Posten des Bundesgesundheitsministers geäußert. Die CDU-Kandidatin, NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler, kommt auf 20,4 Prozent. Sie gilt als eine Vertraute von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Sie war auf Platz acht der Landesliste der nordrhein-westfälischen CDU gewählt worden. Damit ist sie nach Angaben des NRW-Landeswahlleiters in den Bundestag gewählt.

+++ 07:01 Südschleswigscher Wählerverband wieder im Bundestag vertreten +++

Erstmals seit rund 70 Jahren zieht der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) mit einem Abgeordneten wieder in den Bundestag ein. Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen hatte zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder an einer Bundestagswahl teilgenommen. Sie ist als Partei der nationalen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde ausgeschlossen und muss nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein.

+++ 06:48 Mitglied aus Laschets "Zukunftsteam" verpasst Einzug in den Bundestag +++

Joe Chialo, Mitglied im achtköpfigen "Zukunftsteam" von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, verpasst den Sprung in den Bundestag. Chialo erreicht in seinem Berliner Wahlkreis Spandau-Charlottenburg Nord 23,5 Prozent der Erststimmen und belegt den zweiten Platz. Weil er nicht auf der Landesliste der CDU steht, verpasst Chialo damit den Einzug in den Bundestag. Den Wahlkreis gewinnt der SPD-Bewerber, der Spandauer Bürgermeister Helmut Kleebank, mit 32,8 Prozent. Auch bei der Bundestagswahl 2017 ging der Wahlkreis an die SPD. Damals war für die CDU Kai Wegner angetreten, der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl, bei der die Berliner am Sonntag parallel zur Bundestagswahl abstimmten.

+++ 06:32 Neuer Bundestag mit Rekordzahl von Abgeordneten +++

Dem neuen Bundestag wird eine Rekordzahl von Abgeordneten angehören. Laut dem am Morgen vom Bundeswahlleiter veröffentlichen vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl wird das Parlament 735 Mitglieder haben. Bisher waren es 709 - das war bereits die bis dahin höchste Zahl von Bundestagsabgeordneten.

+++ 06:26 Vorläufiges Endergebnis: SPD gewinnt Bundestagswahl vor Union +++

Die SPD gewinnt die Bundestagswahl nach dem vorläufigen Ergebnis. Erstmals seit mehreren Jahren legt sie wieder zu und kommt auf 25,7 Prozent, wie auf der Website des Bundeswahlleiters ersichtlich ist. Die CDU/CSU stürzt dagegen nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit 24,1 Prozent auf ein Rekordtief. Die Grünen erringen mit 14,8 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte und werden drittstärkste Kraft. Die FDP verbessert sich auf 11,5 Prozent. Die AfD rutscht mit 10,3 Prozent vom dritten auf den fünften Rang. Die Linke stürzt auf 4,9 Prozent. Weil sie drei Direktmandate erringt, zieht sie trotzdem in Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern sich damit erheblich. Die Sitzverteilung sieht so aus: SPD 206 (2017: 153), CDU/CSU 196 (2017: 246), Grüne 118 (67), FDP 92 (80), AfD 83 (94), Linke 39 (69).

Alle früheren Entwicklungen lesen Sie hier.