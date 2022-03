Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ordnet die Entsendung weiterer Truppen an die Grenze zur Ukraine an. Bei einer Sitzung des belarussischen Sicherheitsrats sagt er der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge, dass "fünf taktische Bataillonsgruppen" zusätzlich zum "Schutz" der Grenzregion im Süden entsandt werden sollen. Solche Einheiten bestehen in der Regel aus Hunderten Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriewaffen. Lukaschenko versichert jedoch, dass sich sein Land nicht an der russischen Offensive in der Ukraine beteiligen werde. "Das ist nicht unsere Aufgabe", bekräftigt er.

+++ 01:22 Ukraine: Russische Militärkolonne im Süden vernichtet +++

Eine Kolonne von russischen Militärfahrzeugen ist nach ukrainischen Angaben in der Nähe der Stadt Bashtanka vernichtet worden. Das berichtet der Vorsitzende des des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Mykola Lukaschuk, auf seiner Facebook -Seite. Demnach soll die Kolonne aus 800 Fahrzeugen bestanden haben und von Flugzeugen der ukrainischen Luftwaffe attackiert worden sein.

+++ 00:54 Luftangriff auf die Großstadt Schytomyr +++

Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ist wird ein Luftangriff gemeldet. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten zahlreiche Wohngebäude beschädigt, darunter ein Krankenhaus, meldet die Agentur Unian. Der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, spricht mit Verweis auf lokale Behörden von vier Toten. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, sind brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen. Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew.

+++ 00:32 Rund 1300 ukrainische Geflüchtete erreichen Berlin +++

Rund 1300 Geflüchtete aus der Ukraine sind am Abend mit mehreren Zügen am Berliner Hauptbahnhof eingetroffen. Die Züge seien aus Polen gekommen, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Der rbb berichtet, es seien Sonderzüge gewesen. Auf Nachfrage sagt ein Bahn-Sprecher, es habe sich um reguläre Verbindungen gehandelt. Helfer versorgen die Menschen am Bahnhof mit Essen und Trinken. Schon tagsüber waren ukrainische Geflüchtete mit regulären Zügen in der Hauptstadt angekommen.

+++ 00:06 Biden über Putin: Diktatoren müssen Preis zahlen +++

US-Präsident Joe Biden richtet eine deutliche Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin. "Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos", heißt es in Bidens Redemanuskript der Ansprache zur Lage der Nation. Aus diesem Grund sei die Nato gegründet worden. Russlands Präsident habe gedacht, er könne den Westen spalten und die Nato würde nicht reagieren. "Putin hat sich geirrt. Wir waren bereit", so Biden. "Putins Krieg war vorsätzlich und grundlos", mahnt Biden. Seine erste Ansprache zur Lage der Nation wird für 3 Uhr MEZ erwartet.

+++ 23:42 Türkei: Russischen Antrag auf Fahrt durch Meerengen abgewiesen +++

Die Türkei hat den Versuch Russlands, weitere Kriegsschiffe durch die türkischen Meerengen ins Schwarze Meer zu bringen, abgewiesen. Moskau habe Anträge auf Durchfahrt für Schiffe gestellt und sie zurückgenommen, nachdem die türkische Seite sie dazu aufgefordert hätte, sagt Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Interview mit "Habertürk". Die Anfragen seien am 27. und 28. Februar gestellt worden. Russland habe die Anfrage für Schiffe gestellt, die teilweise nicht im Schwarzen Meer registriert seien. Die Türkei - als Hüterin der Meerengen Bosporus und Dardanellen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer - soll laut internationalem Recht Kriegsschiffen von Parteien, die sich im Krieg befinden, die Durchfahrt verwehren.

+++ 22:54 Linken-Politikerin Wagenknecht will Russland "Angebot" machen +++

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht plädiert im Krieg Russlands gegen die Ukraine dafür, der russischen Führung auf diplomatischem Wege ein Angebot zu machen. "Ein Ende des Blutvergießens kann nur erreicht werden, indem man der russischen Führung ein Angebot macht", sagt Wagenknecht. Die "Umrisse eines solchen Angebots" seien dabei klar: "Ein sofortiger Waffenstillstand, Rückzug der russischen Truppen, die Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, aber im Gegenzug die Zusicherung des Westens, künftig darauf zu verzichten, die ukrainischen Streitkräfte weiter in die militärischen Strukturen der Nato zu integrieren", erklärt die Linken-Abgeordnete.

+++ 22:30 Geheimdienst in Kiew: Moskau arbeitet an Vorwand für Kriegseintritt von Belarus +++

Russland bereitet dem ukrainischen Militärgeheimdienst zufolge eine Provokation vor, um eine Beteiligung von belarussischen Truppen in die Kämpfe zu rechtfertigen. Nahe der Grenze zur Ukraine seien etwa 300 belarussische Panzer zusammengezogen, teilt der Geheimdienst in sozialen Medien mit.

+++ 22:20 Swift: EU schließt sieben russische Banken aus +++

Die EU wird mehrere russische Banken aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausschließen. Darauf verständigen sich am Abend die Ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten in Brüssel, wie die aktuelle französische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilt. Laut Diplomatenkreisen werden sieben russische Banken von der Maßnahme betroffen sein. Die größte russische Bank Sberbank gehört demnach nicht dazu. Die Einigung soll noch heute Abend im schriftlichen Verfahren durch die Hauptstädte bestätigt werden. Anschließend sollen die Sanktionen im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Von diesem Zeitpunkt an wären sie in Kraft. Gleiches gilt für die Strafmaßnahmen gegen die russischen Staatsmedien RT und Sputnik.

+++ 22:01 Deutschland kauft Gasreserve für 1,5 Milliarden Euro +++

Der Bund kauft als Reaktion auf Gasprobleme im Winter und den russischen Angriff auf die Ukraine für 1,5 Milliarden Euro Gas als Reserve für die nächste Zeit. Regierungskreise bestätigen einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals "The Pioneer". Das Portal berief sich auf ein Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium, Florian Toncar. Das Finanzministerium habe grünes Licht für einen entsprechenden Antrag des Wirtschaftsministeriums geben. Der Haushaltsausschuss des Bundestages sei nicht wie in vergleichbaren Fällen üblich konsultiert worden. Die erste Lieferung soll demnach noch am heutigen Dienstag erfolgen, so die Begründung des Finanzministeriums.

+++ 21:45 Selenskyj benutzt sicheres US-Satellitentelefon +++

Die Regierung in Washington bleibt in regelmäßigem Kontakt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über ein sicheres Satellitentelefon. Das Gerät hätten die USA der ukrainischen Regierung im letzten Monat gegeben, noch vor dem russischen Angriff, berichtet der US-Sender CNN. Ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Beamter erläutert weiter, das sichere Telefon ermögliche es Selenskyj, mit den USA in Kontakt zu bleiben, während er mobil ist. Der ukrainische Präsident wechselt laut CNN zwischen mehreren Orten in Kiew, die mit einer erheblichen Sicherheitspräsenz geschützt sind. Auch heute telefonierte Selenskyj bereits mit US-Präsident Joe Biden und dankte danach den USA für ihre Unterstützung.

+++ 21:30 "Russische Werbe-Ikone": Schelte für Schwesig +++

Während einer Dringlichkeitssitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern haben CDU, Grüne und FDP die bisherige Russland-Politik von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kritisiert. Bis vor zwei Wochen sei Schwesig eine "russische Werbe-Ikone" gewesen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow in Schwerin. Er begrüße, dass Schwesig inzwischen eine Kehrtwendung vollzogen habe und den Kurs der Bundesregierung unterstütze. Schwesig nahm krankheitsbedingt nicht an der Landtagssitzung teil.

+++ 21:15 Ab 10.000 Dollar: Putin verfügt Devisen-Kontrollen +++

Das russische Präsidialamt kündigt Kapitalkontrollen für ausländisches Bargeld ab Mittwoch an. Präsident Wladimir Putin habe ein Dekret unterzeichnet, wonach die Ausfuhr von Fremdwährungen mit einem Wert von mehr als umgerechnet 10.000 Dollar untersagt wird, heißt es.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.