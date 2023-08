Russland greift die südukrainische Region Odessa nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht erneut mit Raketen und Kamikaze-Drohnen an. Die Luftabwehr sei aktiviert worden, berichtet das Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf die Luftwaffe und die regionale Militärverwaltung. In Odessa seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Nachdem Russland im Juli das Getreideabkommen nicht mehr verlängert hat, nimmt die Armee verstärkt die ukrainischen Schwarzmeerhäfen um Odessa ins Visier. Auch die Hafenanlagen und die Stadt selbst werden immer wieder beschossen.

+++ 00:49 Grenzregion Sumy unter heftigem russischen Beschuss +++

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Sumy greift Russland erneut das ukrainische Gebiet nahe der russischen Grenze an. Allein am Sonntag habe der Feind die Region im Nordosten der Ukraine 21 Mal mit Mörsern und Artillerie beschossen, teilt die Militärverwaltung in der Nacht bei Facebook mit. Insgesamt seien 144 Explosionen registriert worden. Bei den Angriffen wurden demnach mindestens zwei Wohngebäude beschädigt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 22:30 Selenskyj: "Jetzt kann es nur zwei Verhaltensweisen geben" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft seine Landsleute dazu auf, sich im Kampf gegen die russischen Besatzer zu engagieren. "Jetzt kann es nur zwei Verhaltensweisen geben - entweder man kämpft für die Ukraine, oder man hilft beim Kampf, hilft, Leben zu retten", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Ansprache.

+++ 21:30 Russen greifen Wohnviertel in Cherson an +++

Nach den Angriffen auf zwei Dörfer in der Oblast Cherson, bei denen am Vormittag sieben Zivilisten getötet wurden, hat die russische Armee auch Wohnviertel in der Hauptstadt der Region unter Beschuss genommen. Bei einem Luftangriff wurde unter anderem ein Mehrfamilienhaus getroffen. Nach Behördenangaben wurden drei Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft der Region veröffentlichte Fotos, die die Auswirkungen des Angriffs zeigen.

+++ 20:42 Resnikow: Bis zu fünf Minen pro Quadratmeter +++

Nach den Worten des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksij Resnikow ist die Ukraine aktuell das am stärksten verminte Land der Welt. In einem Interview mit "Guardian" sagte er, die ukrainischen Streitkräfte hätten bei ihrer Gegenoffensive mit kilometerlangen Minenfeldern und Millionen Sprengkörpern zu kämpfen – "bis zu fünf Minen pro Quadratmeter". Russische Minenfelder seien für die ukrainischen Truppen "ein ernstes, aber nicht unüberwindbares Hindernis", sagt der Minister. Nichtsdestotrotz leide die Ukraine unter einem Mangel an Ausrüstung und Spezialisten, die in der Lage seien, die Minen zu räumen.

+++ 20:01 Politikerinnen von FDP und Grünen dringen auf Taurus-Lieferungen +++

Von FDP und Grünen kommen erneut Forderungen nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. "Es ist dringend erforderlich, die Taurus zu liefern", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der "Süddeutschen Zeitung". "Wir dürfen keine Zeit verlieren." Die Vizechefin der Grünen-Fraktion, Agnieszka Brugger, wird von der Zeitung in diesem Zusammenhang mit den Worten zitiert: "Die Bundesregierung sollte schnell und positiv entscheiden."

+++ 19:12 Reservistenverband fordert Aufstockung der aktiven Bundeswehrreserve +++

Der deutsche Reservistenverband spricht sich angesichts der sicherheitspolitischen Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine für eine deutliche Aufstockung der aktiven Bundeswehrreserve aus. "Die einsatzbereite Reserve muss erheblich mehr als die aktuell 33.000 Kräfte umfassen", sagt Verbandspräsident Patrick Sensburg dem "Tagesspiegel". Insgesamt gebe es 230.000 frühere Soldaten und Soldatinnen, die aktiv ihre generelle Reservebereitschaft erklärt hätten. Dies sei "eine gute Größe und letztlich auch die Gruppe, um die sich die Bundeswehr zusätzlich bemühen sollte", fügt Sensburg an. Durch Aufstocken der aktiven Reserve könne auch vermieden werden, die Bundeswehr selbst wieder auf eine Größe von 500.000 Soldatinnen und Soldaten wie zum Ende des Kalten Kriegs anwachsen zu lassen. Insgesamt brauche es für eine glaubwürdige Abschreckung Russlands "mehr Masse". Das gelte für Personal wie Material. Nach Angaben der Bundeswehr leisten derzeit etwa 34.000 Reservistinnen und Reservisten freiwillig aktiv Dienst in regelmäßigen Übungen. Der Bedarf zur Erfüllung des Auftrags der Reserve liegt demnach bei rund 60.000.





