Die britische Regierung will erstmals Luftabwehrraketen vom Typ AMRAAM an die Ukraine liefern. Die Raketen, die in Verbindung mit dem von den USA versprochenen NASAMS Luftabwehrsystem zum Abschuss von Cruise Missiles geeignet sind, sollen in den kommenden Wochen in die Ukraine gebracht werden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zudem will London Hunderte weitere Luftabwehrraketen anderen Typs, 18 Artilleriegeschütze sowie Hunderte Aufklärungsdrohnen an die Ukraine liefern. "Russlands willkürliche Schläge gegen zivile Bereiche in der Ukraine rechtfertigen die Unterstützung für diejenigen, die ihr Land verteidigen wollen", begründet der britische Verteidigungsminister Ben Wallace den Schritt.

+++ 01:04 Selenskyj bittet um weitere 55 Milliarden Dollar +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet internationale Geldgeber um weitere Hilfen in Höhe von bis zu 55 Milliarden Dollar. Das Geld werde benötigt, um das erwartete Haushaltsdefizit im kommenden Jahr abzudecken, sagt er in einer Videoansprache vor Finanzministern bei den Jahrestreffen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF). Zudem würden weitere 17 Milliarden benötigt, um mit dem Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur zu beginnen. "Je mehr Hilfe die Ukraine jetzt erhält, desto schneller wird der russische Krieg zu Ende gehen", sagt er.

+++ 23:57 Westen feiert UNO-Votum gegen Russland +++

Westliche Vertreter feiern die Resolution der UNO-Vollversammlung gegen Russlands Annexionen als historisch. Die deutsche UN-Vertretung schreibt bei Twitter: "Die internationale Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen, um die UN-Charta zu verteidigen. Anders als Russland steht die Ukraine nicht alleine da." Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield spricht von einem "monumentalen Tag für die Vereinten Nationen". Voll des Lobes auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Die Welt hat das Wort ergriffen - der Annexionsversuch Russlands ist wertlos und wird niemals von freien Nationen anerkannt werden." US-Außenminister Blinken sagt: "Die heutige beeindruckende Abstimmung in der UN-Generalversammlung ist eine eindrückliche Erinnerung daran, dass die überwältigende Mehrheit der Nationen an der Seite der Ukraine steht - indem sie die UN-Charta verteidigt und sich dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung entschieden entgegenstellt."

+++ 22:49 Polen zu Druschba-Leck: "Keine voreiligen Schlüsse ziehen" +++

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki rät zu Vorsicht bei Spekulationen über die Ursache des Lecks an der Ölpipeline Druschba. "Man darf nicht aus jeder Panne voreilige Schlüsse ziehen", sagte Morawiecki dem polnischen Radio. Es sei noch nicht klar, ob es sich um einen Zufall oder um einen Sabotageakt handele. Die zuständigen Behörden seien dabei, alles genau zu untersuchen. "Viele Spuren deuten sofort auf den Kreml hin, aber wir wollen sehr verantwortungsbewusst sein und erst danach Vermutungen bestätigen."

+++ 22:21 UN-Vollversammlung verurteilt Annexionen Moskaus mit großer Mehrheit +++

Die UN-Vollversammlung verurteilt die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigenden Mehrheit. 143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmen im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution - fünf Länder votieren dagegen, 35 enthalten sich. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus.

+++ 22:10 Selenskyj: Ukraine hat die Kraft weiterzukämpfen +++

Die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge die Kraft, den Krieg gegen den Angreifer Russland fortzusetzen. "Wir haben mutige Menschen, wir haben tapfere Soldaten", sagt der 44-Jährige laut Übersetzung in einem ZDF-Interview. "Keiner verliert gern, keiner will als Verlierer dastehen(...) Wir können es uns nicht leisten, zu verlieren, das ist eine Frage des Überlebens für uns." "Wenn wir gewinnen, ist es ein Sieg für das ganze Land, und wir wollen den Sieg mit so wenig wie möglich Opfern erreichen", so Selenskyj.

+++ 22:00 G7-Finanzminister sagen Ukraine dauerhafte Unterstützung zu +++

Die Finanzminister der G7-Staaten sichern der Ukraine erneut dauerhafte Unterstützung zu. "Die G7 werden weiterhin so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen", erklären die Finanzminister nach einem Treffen in Washington. So werde die Gruppe von sieben führenden Industrienationen der Ukraine bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf helfen. Die G7-Staaten rufen Russland auf, seinen "ungerechten und brutalen Krieg" gegen die Ukraine "sofort" zu beenden. Die Finanzminister erklären zudem, "bedeutende Fortschritte" beim Ziel eines Preisdeckels für russisches Erdöl erzielt zu haben, und begrüßen Australiens Teilnahme an dem Vorhaben. Mit dem Öl-Preisdeckel sollen Russlands Möglichkeiten beschränkt werden, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Zudem soll der weltweite Anstieg der Energiepreise eingedämmt werden.

+++ 21:41 US-Generalstabschef: Russland verletzt bewusst Zivilisten +++

US-Generalstabschef Mark Milley verurteilt die jüngsten Raketenangriffe Russlands in der Ukraine scharf. "In den vergangenen Tagen hat Russland seine Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt", sagt nach Beratungen der internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden. "Russland hat absichtlich zivile Infrastruktur angegriffen, um Zivilisten zu verletzen. Sie haben die Alten, die Frauen und die Kinder in der Ukraine ins Visier genommen", so Milley. "Willkürliche und absichtliche Angriffe auf zivile Ziele sind nach den internationalen Kriegsregeln ein Kriegsverbrechen."

+++ 21:17 Selenskyj fordert ständige Arbeitsgruppe zu Finanzhilfen für Ukraine +++

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj fordert ein regelmäßiges Forum zur finanziellen Unterstützung für sein Land. "Es wäre gut, eine ständige Arbeitsgruppe zu schaffen, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereitstellt und zeitnah auf verschiedenen Ebenen arbeitet", sagt Seleneskyj bei einem Runden Tisch zu Ukraine-Hilfen bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington. Der ukrainische Präsident ist per Video zugeschaltet. Das Format sollte sich an der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe orientieren, über die vor allem Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden.

