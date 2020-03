Noch eine Prognose: Bei der Urwahl im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa setzt sich laut Edison Research Michael Bloomberg durch. Das Gebiet stellt sechs Delegierte.

+++ 01:51 Biden holt zwei Bundesstaaten - und geht in Führung +++

Nach den Siegen in Virginia und North Carolina geht Joe Biden zumindest vorübergehend bei der Anzahl der Delegierten in Führung. Laut der Seite RealClearPolitics kommt er nun auf 116 Delegierte, Hauptkonkurrent Sanders auf 80.

Der große Sprung Bidens liegt auch daran, dass er in Virginia einen Großteil der 99 Delegierten hinter sich versammeln kann. Die anderen Bewerber neben Biden und Sanders könnten in dem Staat sogar leer ausgehen, denn um Delegierte zu gewinnen, müssen sie eine bestimmte Prozentzahl an Stimmen erhalten. Für Biden zahlt sich nun aus, dass sich seine Konkurrenten vom gemäßigten Flügel der Demokraten zurückgezogen haben.

Aber: Die großen Brocken Texas und vor allem Kalifornien kommen noch. Und in weniger als zehn Minuten gibt es Prognosen aus weiteren Staaten.

+++ 01:34 Prognose: Biden holt sich auch North Carolina +++

Nach South Carolina am Wochenende kann sich Joe Biden auch im nördlichen Nachbarstaat durchsetzen: Laut Prognosen der Sender CNN, ABC, NBC und Fox News gewinnt er die Vorwahl in North Carolina. Er hat offenbar einen Lauf.

+++ 01:03 Prognosen: Biden gewinnt Virginia, Sanders Vermont +++

Die Wahllokale an der Ostküste haben geschlossen, die ersten Ergebnisse gibt es aus Virginia und Vermont. Die Gewinner sind die beiden Favoriten des Abends: Nach Berechnungen von CNN holt sich Ex-Vizepräsident Joe Biden Virginia, das immerhin 99 Delegierte stellt. Senator Bernie Sanders wiederum gewinnt wenig überraschend in seinem Heimatstaat Vermont. Hier sind 16 Delegiertenstimmen zu holen.

Allerdings bekommt der Wahlsieger nicht alle Stimmen zugesprochen, sondern nur einen prozentualen Anteil. Das macht die Sache natürlich noch etwas spannender.

+++ 00:56 Wahlentscheidend ist, wer Trump schlagen kann +++

Einer Nachwahlbefragung von Edison Research zufolge ist das wichtigste Kriterium für die Mehrheit der demokratischen Wähler die Fähigkeit eines Bewerbers, Trump schlagen zu können. Nachrangig sei dagegen, ob der Kandidat die eigenen Werte teile.

Und wer hat gegen Trump die besten Chancen? Wir haben da mal was vorbereitet:

+++ 00:48 Trumps Wahlkampfteam verklagt die "Washington Post" +++

Mal wieder ein Blick zu den Republikanern, beziehungsweise zu ihrem Präsidenten: Dessen Wahlkampfteam verklagt nach der "New York Times" nun auch die "Washington Post". Die Zeitung habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" veröffentlicht, heißt es in der Klageschrift. Die "Washington Post" - im Besitz von Trumps Intimfeind, Amazon-Chef Jeff Bezos - kündigt an, sich gegen die Vorwürfe verteidigen zu wollen.

Die Klage bezieht sich auf zwei im Juni 2019 veröffentlichte Meinungsbeiträge, in denen es unter anderem um die angebliche Zusammenarbeit zwischen dem Trump-Lager und Russland im Präsidentschaftswahlkampf 2016 und die Möglichkeit von Absprachen vor der Wahl 2020 ging. Die Klageschrift nimmt Bezug auf Ergebnisse einer Untersuchung des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller, der keine Beweise für eine Geheimabsprache zwischen Trumps Team und Vertretern Russlands im Vorfeld der Wahl 2016 fand.

+++ 00:33 Der Weg zum neuen (oder alten) Präsidenten +++

Bevor tatsächlich die ersten Ergebnisse einfließen, oder: eintröpfeln - hier noch ein Blick in die Zukunft. Genauer gesagt: Was passiert eigentlich nach den Vorwahlen? Genau: Nominierungsparteitage. Und dann geht der Wahlkampf erst richtig los, bis am 3. November der Staatschef gewählt - oder wiedergewählt - wird. Damit ist er aber noch nicht im Amt.

Die Tornados hinterließen Verwüstungen, wie hier in Nashville. (Foto: AP)

+++ 00:21 Tornados bringen Zeitplan durcheinander +++

Auch in Tennessee wird heute gewählt. Allerdings wüteten gestern verheerende Tornados in dem Bundesstaat, 22 Menschen starben. Einige Wahllokale, darunter in der Hauptstadt Nashville, konnten daher erst später öffnen. Nachdem die Demokraten vor Gericht zogen, entscheidet nun ein Richter, dass die Wahllokale erst zwei Stunden später schließen sollen.

+++ 00:07 Nach der Vorwahl ist vor der Vorwahl +++

Am heutigen - beziehungsweise aus europäischer Sicht: gestrigen - Super Tuesday werden bei den Demokraten mehr als 1300 Delegiertenstimmen vergeben, mehr als an jedem anderen Vorwahltag. Sollte einer der Kandidaten einen Großteil davon abräumen, könnte das eine Vorentscheidung sein. Gut möglich aber, dass sich die Favoriten die Punkte aufteilen. Dann kommt es auf die folgenden Vorwahlen an, die bereits in einer Woche beginnen. Und auch hier werden noch einige Stimmen vergeben, etwa jene aus den bevölkerungsreichen Bundesstaaten New York, Florida und Illinois. Hier eine Übersicht über alle Termine:

+++ 23:54 Jetzt muss Bloomberg liefern +++

Michael Bloomberg stellt sich erstmals einer Vorwahl. Bekannt ist der Milliardär vor allem als Medien-Unternehmer, aber auch als Bürgermeister von New York City (2002 bis 2013). Erst spät entschied sich Bloomberg, um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zu kämpfen.

Seitdem macht er vor allem durch seinen Wahlkampf von sich reden, in den er Unmengen des eigenen Geldes steckt. Es hat sich einigermaßen ausgezahlt: In Umfragen liegt er auf den dritten Platz, hinter Sanders und Biden, aber noch vor Warren. Aber um wirklich eine Chance zu haben, muss er nun bei den Vorwahlen punkten.

Hier lesen Sie, warum Bloomberg die Demokraten so nervös macht.

+++ 23:33 Sanders? Biden? Oder doch Bloomberg? +++

Bei den Demokraten ist die Sache etwas komplizierter, auch wenn sich das Bewerberfeld in den letzten Tagen nochmal deutlich gelichtet hat. Als Favorit am Super Tuesday gilt Bernie Sanders, der bei den bisherigen Vorwahlen die meisten Delegierten für sich gewinnen konnte. Doch mit Ex-Vizepräsident Joe Biden hat er mittlerweile einen scharfen Konkurrenten. Biden konnten nach schwachen Ergebnissen zuletzt in South Carolina einen großen Erfolg feiern - und erlebte ein Comeback.

Hinzu kommt noch Elizabeth Warren. Die Senatorin liegt derzeit auf dem dritten Platz. Mit Spannung wird erwartet, wie Michael Bloomberg abschneidet. Der Milliardär stieg spät in den Wahlkampf ein und hat noch keine Delegiertenstimmen. Zu ihm aber gleich noch mehr. Als Außenseiterin bewirbt sich auch noch Tulsi Gabbard für die demokratische Kandidatur.

Spannend ist das Rennen auch deshalb, weil es für die Demokraten eine Richtungsentscheidung ist zwischen den linken Sanders und Warren sowie dem moderaten Biden. Letzterer erhielt zuletzt die Unterstützung der ausgeschiedenen Bewerber Pete Buttigieg und Amy Klobuchar. Hat er ihnen vielleicht einen Posten angeboten, damit die beiden Moderaten so kurz vor dem Super Tuesday das Handtuch werfen und damit Bidens Chancen erhöhen?

+++ 23:21 Auch Trump hat Mitbewerber +++

Und damit ein Blick auf die Kandidaten. Fangen wir mal bei den Republikanern an, denn da ist es natürlich übersichtlich. Es führt - wenig überraschend - Donald Trump. Die Kandidatur des Präsidenten gilt als gesetzt, seine offizielle Nominierung ist eine Formalie. Mitbewerber Bill Weld konnte aber immerhin bisher eine Delegiertenstimme erringen.

+++ 23:03 In diesen US-Bundesstaaten wird gewählt +++

In 14 Staaten wird gewählt, in denen 40 Prozent der US-Bevölkerung leben. Darunter sind Kalifornien und Texas, die besonders viele Delegierte zu den Nominierungsparteitagen entsenden. In Kalifornien sind es etwa 415, in Texas 228. Zum Vergleich: Iowa, wo die ersten Vorwahlen stattfanden, entsendet gerade mal 49 Delegierte.

Die Karte gibt eine Übersicht über den heutigen und alle anderen Wahltage:

+++ 23:00 Darum geht es am Super Tuesday +++

"Super Tuesday" - Super Dienstag - wird dieser Tag genannt. Denn es ist traditionell der wichtigste Tag bei US-Vorwahlen, an dem in etlichen Bundestaaten gleichzeitig über die Präsidentschaftskandidaten entschieden wird. Im Fokus stehen diesmal natürlich die Demokraten, den bei den Republikanern ist die Kandidatur des amtierenden Präsidenten Donald Trump nicht gefährdet.

Gewählt wird in 14 US-Bundesstaaten und dem US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Außerdem können im Ausland lebende Demokraten, die Democrats Abroad, ihre Stimme abgeben.

Zur zeitlichen Orientierung: 12 Uhr deutscher Zeit haben die ersten Wahllokale geöffnet. Um 1 Uhr MEZ (19 Uhr Ortszeit) schließen die Wahllokale der Ostküstenstaaten, die heute wählen. In Kalifornien können die Menschen bis 5 Uhr MEZ ihre Stimme abgeben. Bis dahin gibt es in diesem Liveticker Neuigkeiten, Hintergründe und Grafiken zum Wahltag.