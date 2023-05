Trotz ihrer Spannungen und Warnungen aus dem Westen nehmen Russland und Georgien erstmals seit 2019 ihren direkten Flugverkehr wieder auf. Als erste russische Fluglinie erhält die Gesellschaft Azimuth Airlines eine Erlaubnis für tägliche Direktflüge von Moskau in die georgische Hauptstadt Tiflis. Azimuth sei nicht mit Sanktionen belegt und könne deshalb die Südkaukasusrepublik ansteuern, erklärt die georgische Luftfahrtbehörde. Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin per Dekret die Erlaubnis für Direktflüge gegeben - und erstmals Georgiern auch die visafreie Einreise nach Russland erlaubt.

+++ 00:26 Für Ausbildung: Abrams-Panzer sind in Deutschland +++

Die USA haben nach Auskünften des Pentagons 31 Abrams Panzer nach Deutschland geliefert. Am Truppenstandort Grafenwöhr sollen ukrainische Soldaten daran ausgebildet werden. Die Panzer seien speziell für die Ausbildung gedacht und nicht unbedingt kampftauglich, erklärt Pentagon-Sprecher Pat Ryder. "Die Panzer, die wir an die Ukraine liefern werden, durchlaufen gerade den Modernisierungsprozess", so Ryder. Die aufgerüsteten Abrams sollen demnach im Herbst in die Ukraine gebracht werden.

+++ 23:27 Putin schenkt russisch-orthodoxer Kirche bedeutende Ikone +++

Der russische Präsident Wladimir Putin übergibt eines der berühmtesten religiösen Kunstwerke Russlands an die russisch-orthodoxe Kirche. Putin habe die Entscheidung zur Übergabe der Dreifaltigkeits-Ikone von Andrej Rubljow "als Antwort auf zahlreiche Forderungen orthodoxer Gläubiger" getroffen, teilt das Moskauer Patriarchat mit. Der Schritt verdeutlicht den wachsenden politischen Einfluss der Kirche in Russland. Das Heiligenbild, das drei Engel an einem Tisch zeigt, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde zwölf Jahre nach der bolschewistischen Revolution 1929 in die Tretjakow-Galerie nach Moskau verbracht. Dort wird es seither - mit kurzen Unterbrechungen - ausgestellt.

Das Moskauer Patriarchat will die Ikone ein Jahr lang "zur öffentlichen Verehrung" in der Christ-Erlöser-Kirche in Moskau ausstellen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

+++ 22:09 Chinesischer Sondergesandter zu zweitägigem Besuch in Kiew erwartet +++

Der chinesische Sondergesandte Li Hui wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine erwartet. Ziel von Lis Reise ist es nach Angaben Pekings, "mit allen Parteien über eine politische Lösung" im Ukraine-Konflikt zu sprechen. Der Sondergesandte, der früher chinesischer Botschafter in Moskau war, soll auch nach Russland, Deutschland, Polen und Frankreich reisen. China bemüht sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Konflikt um eine neutrale Position und will sich als Vermittler etablieren. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt. Ende April hatten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Chinas Staatschef Xi Jinping erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein Telefongespräch geführt.

+++ 21:34 Geheimdienst SBU wirft ukrainischem Oligarchen Gas-Diebstahl in Millionenhöhe vor +++

Der ukrainische Geheimdienst SBU wirft dem seit Jahren in Österreich festsitzenden ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch den Diebstahl von Erdgas in dreistelliger Millionenhöhe vor. Regionale Gasversorger des 58-Jährigen sollen dem staatlichen Betreiber des ukrainischen Pipelinenetzes nur gut 30 Prozent des entnommenen Gases bezahlt haben, teilt der SBU mit. In den Jahren 2016 bis 2022 soll so ein Schaden in Höhe von umgerechnet knapp 440 Millionen Euro entstanden sein. Unter Firtaschs Kontrolle befinden sich den SBU-Angaben nach circa 70 Prozent der regionalen Gasversorger der Ukraine. Dem Geschäftsmann selbst und acht Topmanagern seiner Unternehmen drohen zwölf Jahre Gefängnis. Firtasch und vier im Ausland befindliche Verdächtige sollen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben werden.





