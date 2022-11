+++ 01:57 Nur zwei bis drei Stunden Strom am Tag in Kiew +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 01:57 Nur zwei bis drei Stunden Strom am Tag in Kiew +++

Nach den jüngsten russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine müssen die Menschen in der Hauptstadt Kiew weiter den Großteil des Tages ohne Elektrizität auskommen. Die Stromzufuhr werde auf zwei bis drei Stunden am Tag reduziert, bis die Versorgung wieder vollständig hergestellt sei, sagt Dmytro Saharuk, der Geschäftsführer des größten privaten ukrainischen Energieunternehmens DTEK, laut dem "Kyiv Independent".

+++ 00:18 Selenskyj beschwört Widerstandsgeist der Ukraine +++

Neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs beschwört der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Widerstandsgeist seines Landes . "Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe." Russland wolle nicht nur, dass die Ukrainer ohne Strom und Wärme seien. "Die Terroristen wollen uns voneinander isolieren und dafür sorgen, dass wir einander nicht spüren." Die Angriffe auf zivile Ziele seien "die Rache derjenigen, die verloren haben", so der Präsident.

+++ 23:25 Sieben Menschen sterben bei Beschuss von Cherson +++

Durch russischen Beschuss auf die südukrainische Stadt Cherson werden am Donnerstag nach regionalen Behördenangaben sieben Menschen getötet und etwa 20 verletzt. Die Stadt sei mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern beschossen worden, teilt Gebietsgouverneur Jaroslaw Januschewytsch mit. Ein Hochhaus habe Feuer gefangen. Ein Geschoss sei auf einem Kinderspielplatz eingeschlagen. "Der heutige Tag ist eine weitere schreckliche Seite in der Geschichte unserer Heldenstadt", schreibt der Gouverneur auf Telegram.

+++ 22:27 Iranische Drohnen-Ausbilder auf der Krim getötet +++

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim sind mehrere iranische Drohnen-Ausbilder getötet worden. Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, bestätigt den Tod mehrerer Iraner. Das berichtet der belarussische oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta. Danilov gibt jedoch nicht die genaue Zahl der getöteten Iraner an. Zugleich warnt er alle Iraner, die sich auf besetztem ukrainischem Gebiet befinden, um die Invasion Moskaus zu unterstützen, dass diese ebenfalls ins Visier genommen würden. Der Iran liefert nicht nur Waffen an Moskau, sondern schult russische Soldaten auch im Umgang mit den "Shahed 136"-Drohnen.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.