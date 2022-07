Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, im Krieg gegen sein Land gezielt Falschnachrichten als Waffe einzusetzen. Die Ukrainer bräuchten "eine Art emotionaler Souveränität", um dieses "Informationsspiel" nicht mitzuspielen, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache zum 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. Unwahrheiten etwa über angeblich vorbereitete Raketenangriffe verfolgten nur einen Zweck: "den Raketen- und Artillerie-Terror gegen unseren Staat durch Informationsterror zu ergänzen". Selenskyj bekräftigt in außerdem die Absicht, von Russland besetzte Gebiete seines Landes zurückzuerobern. Bei einem Teil sei das bereits gelungen. Zuletzt hatte die Ukraine im Süden des Landes Gegenoffensiven gestartet.

+++ 00:38 Netzagentur-Chef: Möglich, dass Gas das Preis-Plateau erreicht hat +++

Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller sieht Hinweise darauf, dass die Gaspreise nicht weiter steigen werden. Es habe trotz der Abschaltung der Nord-Stream-1-Pipeline der vergangen Woche "keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben", sagt Müller der "Bild am Sonntag". Das könne bedeuten, dass "die Märkte den Ausfall russischer Gas-Lieferungen bereits eingepreist und wir ein Gas-Preis-Plateau erreicht haben." Es sei noch nicht entschieden, ob "diese höheren Preise, die wir der russischen Gas-Reduzierung verdanken, kurzfristig weitergegeben werden müssen".

+++ 23:30 Kanada verteidigt Rückgabe von reparierter Turbine an Russland +++

Im Streit um die in Kanada reparierte Siemens-Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 verteidigt die Regierung in Ottawa nochmals ihre Ausfuhrgenehmigung. Die Entscheidung darüber sei "sehr schwierig" gewesen, sagt Finanzministerin Chrystia Freeland. "Aber es war die richtige Entscheidung." Freeland verweist auf die Energieprobleme, "denen sich Deutschland und unsere europäischen Partner gegenüber sehen". Kanada sehe diese Probleme und habe entsprechend gehandelt. Außerdem habe Deutschland klar gemacht, "dass seine Kapazität, die Unterstützung für die Ukraine aufrecht zu erhalten, bedroht sein könnte", so die Ministerin. Kanada hatte nach wochenlangem Drängen der Bundesregierung trotz der gegen Moskau verhängten Sanktionen vor einer Woche die Ausfuhr der reparierten Turbine genehmigt.

+++ 22:07 Selenskyj: Russische Raketen können uns nicht brechen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Sekenskyj betont den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung gegen die russische Invasion. "Keine russischen Raketen oder Artillerie können unsere Einheit brechen", sagt Selenskyj laut der Online-Zeitung "Kyiv Independent" in einer Ansprache zum Jahrestag der Erklärung der staatlichen Souveränität der Ukraine. "Es sollte ebenso offensichtlich sein, dass es nicht mit Lügen oder Einschüchterungen, Fälschungen oder Verschwörungstheorien gebrochen werden kann", fügt er an.

+++ 21:15 Ukraine: Russland feuert Raketen vom Kaspischen Meer aus ab +++

Russland hat die Ukraine Angaben aus Kiew zufolge von der Region des Kaspischen Meeres aus mit Raketen beschossen. Vier von insgesamt sechs Raketen seien über den Gebieten Dnipro im Osten und Saporischschja im Süden abgefangen worden, teilt die ukrainischen Luftstreitkräfte mit. Zwei weitere seien auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet in der zentralukrainischen Region Tscherkassy eingeschlagen. Der Schaden werde noch untersucht. Nach ukrainischer Darstellung sollen bei dem Beschuss Langstreckenbomber vom Typ Tupolew Tu-95 zum Einsatz gekommen sein.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.