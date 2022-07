Der Krieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Umweltministers Ruslan Strilets massive Umweltschäden zur Folge. Drei Millionen Hektar Wald seien durch den russischen Angriffskrieg geschädigt worden, erklärt Strilets bei einem informellen Treffen der EU-Umweltminister in Prag. Die Ukraine habe mindestens 260 Fälle von "Ökozid" gezählt. Als Beispiel nennt er den Einschlag einer Rakete in einem Nationalpark, durch den 1000 Hektar Wald verbrennen und wilde Tiere sterben. Zudem seien mehr als 2000 Fälle von Umweltschäden gezählt worden, 20 Prozent der geschützten Gebiete in der Ukraine seien gefährdet. Die russische Armee habe zudem mehr als 40 Öllager zerstört, was zu starker Luftverschmutzung führe. "Trinkwasser ist auch ein Problem, die Russen zerstören Anlagen zur Wasseraufbereitung", so Strilets.

+++ 01:02 Verdi-Chef über Gas-Priorisierung: "Habeck legt 'politischen Brandherd'" +++

Verdi-Chef Frank Werneke pocht auf eine Priorisierung von Privathaushalten bei der Versorgung mit Gas und kritisiert Wirtschaftsminister Robert Habeck, der die Industrie bei dauerhaft fehlenden Gasmengen nicht automatisch benachteiligen will. "Es gibt klare europaweite gesetzliche Regelungen: Zuerst sind die Privathaushalte, Schulen, Krankenhäuser und so weiter mit Gas zu versorgen", erklärt Werneke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Habeck zufolge passe dieses Szenario eher zu einem kurzfristigen Ausfall, nicht aber den jetzt drohenden Engpässen. "Wer daran rüttelt, wie aktuell der Bundeswirtschaftsminister, legt einen politischen Brandherd", sagt Werneke.

+++ 23:54 Selenskyj sieht gute Chancen für baldige Getreideexporte +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht gute Chancen, dass die blockierten Getreideexporte bald freigegeben werden. "Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt", sagt Selenskyj in seiner aktuellen Videoansprache. Die Ukraine, Russland und die UN sprechen derzeit in der Türkei über die Aufhebung der russischen Seeblockade ukrainischer Häfen. Gelinge es, die russische Bedrohung der Schifffahrt im Schwarzen Meer zu beseitigen, werde die globale Lebensmittelkrise an Schärfe verlieren, versichert Selenskyj. Die Ukraine war vor dem Krieg einer der größten Getreideexporteure weltweit.

+++ 23:10 Zwei von drei Geflüchteten wollen nachlassende Kämpfe abwarten +++

Rund zwei Drittel der ins Ausland geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nach Angaben der Vereinten Nationen vorerst nicht in ihre Heimat zurückkehren. Sie wollten in ihren Gastländern bleiben, bis die Kämpfe nachlassen und sich die Sicherheitslage in der Ukraine verbessert habe, ergibt eine Umfrage des Flüchtlingshilfswerkes UNHCR unter 4900 Geflüchteten. Die meisten Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, hoffen demnach, letztlich wieder in die Ukraine gehen zu können. Sie leben derzeit vor allem in Tschechien, Ungarn, der Republik Moldau, Polen, Rumänien und der Slowakei.

+++ 22:19 Widersprüche Meldungen über Kämpfe im Osten +++

Im ostukrainischen Gebiet Donezk reklamieren die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebietsgewinne bei der Kleinstadt Soledar für sich. Separatistenvertreter Witali Kisseljow sagt der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, die russischen Truppen seien in die Stadtgrenzen von Soledar gelangt und hätten die ukrainische Armee zum Rückzug gezwungen. Er rechne mit einer Eroberung innerhalb der nächsten zwei Tage. Der Militärverwaltungschef der Kleinstadt, Serhij Hoschko, widerspricht dieser Darstellung. "Es gab den Versuch der russischen Armee nach Jakowliwka vorzudringen, den die ukrainischen Soldaten erfolgreich zurückgeschlagen haben", sagt er dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Drei Häuser seien in dem Ort, nordöstlich von Soledar, zerstört worden.

+++ 22:00 EU plant offenbar Gold-, aber kein Gasembargo +++

Die Europäische Union bereitet derzeit nach tschechischen Angaben ein siebtes Sanktionspaket gegen Moskau vor. Es sei jedoch bereits klar, dass es kein Embargo von russischem Gas geben werde, da zu viele Mitgliedsländer ihre Versorgung nicht schnell genug umstellen könnten, sagt der tschechische Ministerpräsident Fiala. Dagegen solle ein Goldembargo enthalten sein. Die EU-Kommission dürfte die Maßnahmen in den kommenden Tagen vorstellen.

+++ 21:40 Riga billigt Konzept für Wehrdienst +++

In Lettland will die Regierung als Reaktion auf den Krieg den Wehrdienst wieder einführen. Die Koalition habe einen entsprechenden Vorschlag des Verteidigungsministeriums als Konzept gebilligt, teilt Ministerpräsident Karins mit. Inhaltlich müsse der Vorschlag aber noch diskutiert werden - so etwa in einer breiten öffentlichen Debatte. Auch das Parlament muss noch zustimmen. Geplant ist, den Wehrdienst ab 2023 zunächst auf freiwilliger Basis einzuführen, später in verpflichtender Form. Er soll für Männer zwischen 18 bis 27 Jahren gelten. Frauen können freiwillig die einjährige militärische Ausbildung absolvieren. Lettland hatte 2007 die Wehrpflicht abgeschafft.

+++ 21:27 Litauen will 2025 für NATO-Brigade bereit sein +++

Litauen will bereits bis Mitte 2025 anstatt 2027 die nötige Infrastruktur zur Stationierung einer von Deutschland geführten NATO-Brigade schaffen. Derartige Pläne bestätigt der Chef des Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung, Laurynas Kasciunas. Notwendig sind laut dem Verteidigungsministerium in Vilnius sowohl der Bau von Lagern für Waffen und Ausrüstung sowie der Infrastruktur zur Unterbringung der Truppen. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die NATO die Verstärkung der Ostflanke beschlossen. Demnach sollen die bestehenden multinationalen NATO-Gefechtsverbände auf Brigade-Niveau ausgebaut werden. Deutschland soll dabei eine Kampftruppen-Brigade mit 3000 bis 5000 Soldaten für Litauen führen.

