Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland mehrere Gruppen von Angriffsdrohnen gestartet. Am späten Samstagabend meldet die Luftwaffe auf Telegram, die Drohnen bewegten sich über Mykolajiw in Richtung Nordosten. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gibt es bisher nicht.

+++ 00:29 Baerbock: Blick auf den Krieg ist außerhalb Europas ein anderer +++

"Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine", sagt Bundesaußenministerin Baerbock zur Konferenz im saudi-arabischen Dschidda zum Krieg. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe "mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt", sagt sie der "Bild am Sonntag". Selenskyjs Plan beinhaltet unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Territorium. Baerbock sagt, das Signal von Dschidda sei, dass der Krieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe. Der Krieg habe Auswirkungen über Europa hinaus, von der Zukunft der internationalen Ordnung über Fragen der Energiesicherheit bis hin zu steigenden Getreidepreisen und der durch Russland so rücksichtslos verschlechterten weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Der Blick auf den Krieg sei "aus Pretoria, Brasilia oder Peking ein anderer als aus Europa".

+++ 22:57 Ukraine meldet tödlichen Bombenangriff auf Bluttransfusions-Zentrum +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, eine russische Bombe habe am Abend ein Zentrum für Bluttransfusionen in der Stadt Kupiansk im östlichen Gebiet Charkiw getroffen. "Es gibt Tote und Verletzte", schreibt er auf seinem Telegram-Kanal.

