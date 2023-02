Beim Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. "Ein weiterer Terroranschlag der Kriminellen und Terroristen aus Russland", schreibt der Chef des Präsidialbbüros, Andrij Jermak, auf Telegram. Er veröffentlicht dazu ein Bild von einem Haus in Trümmern. Das genaue Ausmaß ist unklar. In den Ruinen könnten weiter Menschen liegen, heißt es.

+++ 00:57 Selenskyj warnt vor Kriegs-Jahrestag vor mehr Angriffen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor dem Jahrestag des russischen Kriegsbeginns am 24. Februar vor einer Zunahme der Angriffe. Im Osten der Ukraine hätten die Russen das Ziel, zu dem Datum Errungenschaften vorzuweisen, sagt Selenskyj in einer verbreiteten Videobotschaft. "Die Situation wird immer härter", sagt er und lobt den Widerstand der ukrainischen Streitkräfte.

+++ 23:21 Selenskyj setzt auf Personalwechsel im Kampf gegen Korruption +++

Nach der jüngsten Serie von Razzien zeigt sich der ukrainische Präsident Selenskyj im Kampf gegen Korruption auch zu umfangreichen Personalwechseln entschlossen. "Leider kann in manchen Bereichen die Rechtsstaatlichkeit nur mit einem Wechsel in der Führung garantiert werden", sagt der Präsident in einer Videoansprache. "Es wird so viele Wechsel geben wie nötig." Selenskyj betont zugleich die Notwendigkeit eines aufrichtigen Verteidigungsministeriums. Im Tagesverlauf wurde das Haus eines Milliardärs und ehemaligen Unterstützers des Präsidenten durchsucht. Laut der Generalstaatsanwaltschaft stehen auch verschiedene Ex-Minister, darunter ein früherer Vize-Verteidigungsminister, unter Korruptionsverdacht.

+++ 22:24 Regierungssprecher: Es fehlt nicht an Vermittlern +++

Im Ukraine-Krieg fehlt es nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit nicht an Vermittlern. Er reagiert auf einen Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, dass etwa China oder er selbst im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vermitteln könnte. Das Problem sei derzeit aber, "dass die russische Seite keinerlei Anzeichen erkennen lässt, den Angriffskrieg auf die Ukraine abzubrechen".

+++ 22:15 Russisches Staatsfernsehen: Europäer müssen Insekten essen +++

Russisches Staatsfernsehen verbreitet die These, Europäer seien infolge der Sanktionen gegen Russland zu drastischen Einschränkungen im Alltag gezwungen. So berichtet der Direktor der Nachrichtenagentur "Rossija Sewodnja" auf dem Sender "Rossija 1", Europäer seien gezwungen Insekten zu essen, weniger zu waschen und zu heizen und Elektrogeräte seltener zu nutzen. "Das gehirngewaschene russische Publikum ist überzeugt, dass sich der Lebensstandard in Europa drastisch verschlechtert", schreibt die ehemalige Sprecherin des ukrainischen Präsidenten, Julija Mendel, auf Twitter zu dem Video.

+++ 22:03 Wagner-Gründer will Politikern Auslandsreisen verbieten +++

Der Gründer der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, will russischen Politikern Auslandsreisen verbieten lassen. Es sei unerträglich, dass Regierungsmitarbeiter und Abgeordnete in Ländern Urlaub machten, die Russland feindlich gesinnt seien, so Prigoschin. Der Unternehmer wandte sich mit seinem Vorschlag in einem von der Wagner-Gruppe veröffentlichten Brief an den Vorsitzenden des Sicherheits- und Antikorruptionsausschusses der Duma, Wasily Piskarjow. Abgeordnete des russischen Unterhauses würden sich mit der Anfrage beschäftigen, erklärt Piskarjow laut der Nachrichtenagentur Tass vor Journalisten. "Diese Initiative ... verdient sicher Aufmerksamkeit", so der Parlamentarier.

+++ 21:42 Unbekannte zünden Zelt für ukrainische Flüchtlinge in Bayern an +++

Unbekannte haben im niederbayerischen Marklkofen Feuer an einer noch unbewohnten Zeltunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gelegt. Wie die Polizei in Straubing mitteilt, versuchten sie in der Nacht, das Zelt in Brand zu setzen, und benutzten dazu vermutlich einen Brandbeschleuniger. Demnach wurden "der Holzboden und die Zeltwand kleinflächig angekokelt und beschädigt". Es sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, das Zelt sei aber weiterhin nutzbar, hieß es. Brandermittler und der Staatsschutz bei der Kriminalpolizei in Landshut nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise auf die unbekannten Täter.

+++ 21:25 London erteilt Johnsons Forderung nach Kampfjets Absage +++

Während Boris Johnson Druck auf westliche Politiker ausübt, der Ukraine Kampfjets zu liefern, hat Downing Street weiterhin ausgeschlossen, Kiew britische Modelle zur Verfügung zu stellen. Man werde weiterhin eng mit den Ukrainern zusammenarbeiten, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und herauszufinden, wie die Verbündeten sie weiter unterstützen können, sagte ein Sprecher der Downing Street. Zu Johnsons Forderung nach Kampfjets sagte er jedoch: "In Anbetracht der Komplexität der britischen Kampfjets und der für ihre Ausbildung erforderlichen Zeit halten wir dies derzeit nicht für praktikabel.

+++ 21:05 Ukrainischer Premier drängt auf Leopard-Lieferung "innerhalb von Wochen" +++

Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal nennt das Deutsche Ja zur Lieferung von Leopard-Panzern "eine historische, wichtige, epochale Entscheidung". Allerdings dränge die Zeit. "Wir hoffen, dass wir diese Panzer innerhalb von Wochen erhalten und nicht innerhalb von Monaten", sagte Schmyhal dem "Spiegel". Auch in der Frage eines EU-Beitritts seines Landes drängte er zur Eile. "Es ist unser Ehrgeiz, Ende 2024 formal bereit für eine Mitgliedschaft zu sein", sagte er. Der ukrainische Premier drängt auf die baldige Überprüfung der Fortschritte seines Landes und hofft, dass die eigentlichen Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr starten. Für den Wiederaufbau seines Landes rechnet Schmyhal mit starker Beteiligung deutscher Unternehmen. "Ich weiß, dass die deutsche Wirtschaft sich jetzt schon auf das größte Wiederaufbauprojekt in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs vorbereitet."

+++ 20:44 Kiew: Russland kämpft erbittert um Lyman +++

Die schweren Kämpfe im Osten der Ukraine gehen nach Angaben der Kiewer Regierung unvermindert weiter. Russische Truppen versuchten mit aller Macht, bei der strategisch wichtigen Stadt Lyman Boden gutzumachen, erklärt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. Trotz schwerer Verluste würden die russischen Streitkräfte ihre Offensive rund um Bachmut und Awdijiwka fortsetzen. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

