An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Konfrontationen. Kampfflugzeuge des israelischen Militärs hätten "Terrorinfrastruktur" der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen, teilt Israels Armee auf Telegram mit. Dazu gehörten Waffen und Stellungen der Hisbollah. In den Tagen zuvor waren nach Angaben der Armee erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden.

+++ 01:20 US-Republikaner wollen Israel-Hilfen durch Kürzungen bei Steuerbehörde finanzieren +++

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Hilfen für Israel von denen für die Ukraine trennen. Die Republikaner bringen deshalb ein eigenständiges Zusatzausgabengesetz nur für Israel in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar ein. Die Finanzierung soll durch Kürzungen bei der Bundessteuerbehörde IRS erfolgen, heißt es in dem Vorschlag. US-Präsident Joe Biden hatte ein 106-Milliarden-Dollar-Paket gefordert, das Hilfen für Israel, die Ukraine und die Grenzsicherung umfasst. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, mit dem parteiischen Gesetzentwurf die Fähigkeit des Kongresses zu blockieren, Israel zu helfen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall, indem sie vorschlagen, den Schutz der nationalen Sicherheit oder die Reaktion auf Naturkatastrophen von Kürzungen bei anderen Programmen abhängig zu machen", sagt die Abgeordnete Rosa DeLauro.

+++ 00:40 UN-Palästinenserhilfswerk: Gazas "Bevölkerung wird entmenschlicht" +++

Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) dringt auf eine Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen gedrungen. Eine Handvoll Konvois wie bislang reiche für mehr als zwei Millionen Notleidende nicht aus, sagt UNWRA-Generalkommissar Philippe Lazzarini bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Die Menschen im Gazastreifen hätten das Gefühl, "nicht wie andere Zivilisten behandelt zu werden". Die meisten von ihnen fühlten sich in einem Krieg gefangen, mit dem sie nichts zu tun hätten. "Sie haben das Gefühl, dass die Welt sie alle mit der Hamas gleichsetzt. Das ist gefährlich. Und das wissen wir nur zu gut aus früheren Konflikten und Krisen. Eine ganze Bevölkerung wird entmenschlicht", so Lazzarini.

+++ 23:52 Israel legt Zahlungen an Palästinensische Autonomiebehörde auf Eis +++

Israel friert vorübergehend millionenschwere Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland ein. "Aufgrund der Unterstützung der Behörde der Hamas-Massaker" habe er Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gebeten, kurzfristig im Kabinett die Fortsetzung der Zahlungen zu prüfen, teilt der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich X Twitter, mit. "Bis eine Entscheidung getroffen wird - stoppen wir die Zahlungen", schreibt er. In seinem Post verweist er auf Aussagen von Vertretern der Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Darin wird der Terror-Überfall als Teil des "bewaffneten Widerstandes" gegen die israelische Besatzung bezeichnet. Israel sammelt im Auftrag der Palästinenserbehörde Steuern und Zölle ein.

+++ 23:09 USA: "Unterstützen eine Waffenruhe derzeit nicht" +++

Die USA wollen sich den Rufen nach einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas bewusst nicht anschließen. "Wir glauben nicht, dass eine Waffenruhe im Moment die richtige Antwort ist", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. "Wir unterstützen eine Waffenruhe derzeit nicht", so Kirby. Stattdessen sollte über "Pausen" nachgedacht werden, um Hilfe für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen zu bringen. Kirby zeigt sich überzeugt, dass es "in den kommenden Tagen" gelingen könne, "täglich hundert Lastwagen" mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu bringen.

+++ 22:14 Unicef: Wasseranlagen in Gaza wegen Treibstoffmangels außer Betrieb +++

Akuter Treibstoffmangel im Gazastreifen wirkt sich nach UN-Angaben bereits auf die Wasserversorgung der Bevölkerung aus. "Nur eine Entsalzungsanlage arbeitet mit lediglich einer Kapazität von fünf Prozent, während alle sechs Wasseraufbereitungsanlagen im Gazastreifen aufgrund von Treibstoff- oder Strommangels derzeit außer Betrieb sind", sagt die Direktorin des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Catherine Russell, bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Sie flehe den Sicherheitsrat an, unverzüglich eine Resolution zu verabschieden, die die Parteien an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen erinnere, so Russell weiter. Dazu gehöre auch ein Waffenstillstand und unbehinderter Zugang für humanitäre Hilfe. Bislang waren alle Versuche des mächtigsten UN-Gremiums, eine Resolution mit humanitärem Fokus zu verabschieden, gescheitert.

+++ 21:48 Insider: Hisbollah versucht Verluste im Kampf mit Israel einzudämmen +++

Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz versucht Insidern zufolge, ihre vergleichsweise hohen Verluste bei den jüngsten Kämpfen mit Israel an der Grenze zum Libanon einzudämmen. Es seien "Vorkehrungen getroffen worden, um die Zahl der Märtyrer zu verringern", sagt eine von insgesamt drei mit der Sichtweise der Miliz vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die vom Iran unterstützte Gruppe hat erklärt, mit Luftabwehrraketen eine israelische Drohne abgeschossen zu haben. Diese werden für die meisten ihrer getöteten Kämpfer verantwortlich gemacht.

