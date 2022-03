Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert auch angesichts der Überlastung von Großstädten dafür, mehr Ukraine-Geflüchtete in die Provinz zu bringen. "Ich bin davon überzeugt, dass eine Betreuung von Geflüchteten im Nahbereich des ländlichen Raumes eher möglich ist als in der Anonymität der Städte", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sollten deshalb möglichst viele Menschen möglichst schnell in die ländlichen Räume bringen. Außerdem müssen wir die Länder unterstützen, die am stärksten belastet sind. Vor allem Berlin ist weit über alle Grenzen gekommen."

+++ 01:36 Sloweniens Botschafter kehrt nach Kiew zurück +++

Wenige Tage nach seinem Überraschungsbesuch in Kiew kündigt Sloweniens Regierungschef Janez Jansa die Rückkehr der Diplomaten seines Landes in die ukrainische Metropole an. Die Ukraine brauche direkte diplomatische Unterstützung, begründet Jansa am Sonntag die Entscheidung auf Twitter. "Wir arbeiten daran, dass auch die EU dasselbe tut." Sloweniens Botschafter und weiteres Botschaftspersonal, die Kiew wie viele andere Diplomaten mit Kriegsausbruch verlassen hatten, werden nach einem Bericht des slowenischen Fernsehens noch in dieser Woche zurückkehren. "Sie sind Freiwillige", betonte Jansa.

+++ 01:05 Kinobetreiber sammeln Spenden mit Klitschko-Film +++

Mit einer Spendenaktion wollen Kinos in Deutschland den Menschen in der Ukraine helfen. Rund 480 Filmtheater hatten sich angemeldet, um den Film "Klitschko" über die beiden gleichnamigen Brüder zu zeigen. Die Ticketeinnahmen der bundesweiten Aktion am Sonntagabend sollen gespendet werden. "Die Hilfsbereitschaft der Kinos, konkret etwas zu tun, ist enorm", sagt der Geschäftsführer der Cineplex-Gruppe, Kim Ludolf Koch, vorab. Wladimir Klitschko und sein Bruder Vitali, der Bürgermeister von Kiew ist, sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Der Film von 2011 erzähle von ihrer Kindheit in der Ukraine, von den ersten Erfolgen als Amateure, vom Umzug nach Deutschland bis hin zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports.

+++ 00:42 Umkämpftes Mariupol: Ukraine lehnt Ultimatum zur Kapitulation ab +++

Die ukrainische Führung lehnt hat ein vom russischen Militär gestelltes Ultimatum an die Verteidiger von Mariupol zur Kapitulation kategorisch ab "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagt Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda". Dies sei der russischen Seite bereits übermittelt worden. Sie forderte vielmehr vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die umkämpfte Hafenstadt am Asowschen Meer.

+++ 00:26 Ukraine und Russland nehmen Montagfrüh Verhandlungen wieder auf +++

Unterhändler der Ukraine und Russlands wollen weiterverhandeln. Schon am Montagmorgen wollten die beiden Teams per Videoschalte die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Agentur Unian. "Zuletzt haben Arbeitsgruppen beider Seiten intensiv gearbeitet." Die bisher letzten Friedensgespräche auf höherer Ebene waren am vergangenen Montag geführt worden. Nach Meinung Podoljaks könnten die Verhandlungen mit Moskau über ein Ende des Kriegs noch "mehrere Wochen" dauern. Allerdings gebe es inzwischen Anzeichen, dass Moskaus Position zuletzt "angemessener" und realistischer geworden sei.

+++ 23:49 In Kiew werden Explosionen gemeldet +++

Am späten Abend haben mehrere Explosionen die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil im Westen der Metropole beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden. "Rettungsmannschaften und Sanitäter sind bereits vor Ort", teilt Klitschko auf Telegram mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Angriff mindestens ein Mensch getötet. "Wir warten auf genauere Informationen."

+++ 23:40 Österreich legt wegen hoher Energiepreise Milliardenhilfspaket auf +++

Österreich will Haushalte und Firmen bei den hohen Energiekosten mit weiteren gut zwei Milliarden Euro entlasten. Unter anderem sollen Pendler, Landwirte und Handwerksbetriebe mit Freibeträgen, Abzügen bei der Steuer oder Rückerstattungen entlastet werden, wie Finanzminister Magnus Brunner und Umweltministerin Leonore Gewessler bekannt geben. Auch soll der öffentliche Verkehr billiger werden. Zudem werden Energieabgaben auf Erdgas und Strom gesenkt. Die meisten Bestimmungen sollen zunächst bis 30. Juni 2023 gelten.

+++ 23:31 Odessa registriert vermehrt russische Drohnen +++

Die südukrainische Hafenstadt Odessa registriert den zunehmenden Einsatz russischer Drohnen über dem Stadtgebiet und in der Umgebung. "Es ist aber alles ruhig, es gab keine Angriffe", zitiert die "Ukrajinska Prawda" den Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maxim Martschenko. Die Luftabwehr habe die Drohnen des Gegners unter Feuer genommen. "Der Abschuss einiger dieser Drohnen wurde bereits bestätigt", sagte Martschenko. Odessa ist vom Kriegsgeschehen bisher weitgehend verschont geblieben.

+++ 23:00 Russische Journalistin nach TV-Protest: "Russen stehen nicht hinter Putins Krieg" +++

Marina Owssjannikowa, die russische TV-Journalistin, die während der Nachrichten im Staatsfernsehen mit einem Plakat gegen Russlands Krieg in der Ukraine protestiert hat, glaub dass Wladimir Putin bei seinen Angriff auf die Ukraine nicht die Rückendeckung der russischen Bevölkerung hat. Mit ihrer Aktion habe sie der Welt zeigen wollen, "dass Russen gegen den Krieg sind", sagt sie bei einer Videoschalte mit dem US-Sender ABC. Zugleich habe sie ihren Landsleuten deutlich machen wollen, dass sie angesichts der Propaganda "kritisch denken und die Informationen, die ihnen präsentiert werden, kritisch analysieren müssen". Die Menschen in Russland seien wirklich gegen den Krieg, so Owssjannikowa. "Es ist Putins Krieg, nicht der Krieg des russischen Volkes."

+++ 22:26 Ukraine: Mehr als 7000 Menschen aus umkämpften Gebieten herausgeholt +++

Aus von Russland belagerten Gebieten sind nach ukrainischen Angaben im Laufe des Tages 7295 Menschen herausgebracht worden. Vier von sieben humanitären Korridoren hätten funktioniert, sagt die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk in einer Videobotschaft. Rund 4000 Menschen wurden demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nach Saporischschja gebracht. Weitere Evakuierungen habe es in der Region Kiew gegeben.

+++ 22:08 Polizei warnt vor "Fake-Video" von angeblichem Verbrechen durch Ukrainer +++

Die Polizei warnt vor der Verbreitung eines "Fake-Videos" im Netz, in dem es um ein angebliches Verbrechen durch Ukrainer in Nordrhein-Westfalen geht. "Über das Internet wird derzeit ein Video verbreitet, in dem von einem Überfall auf einen 16-jährigen Jugendlichen im Bereich Euskirchen berichtet wird. Angeblich sei dieser von einer Gruppe Ukrainer zu Tode geprügelt worden", teilt die Bonner Polizei auf Twitter mit. Weiter heißt es: "Die Experten gehen derzeit davon aus, dass es sich um ein absichtliches 'Fake-Video' handelt, das Hass schüren soll. Wir bitten, dieses Video nicht weiter zu verbreiten (...)."

+++ 21:56 Russland stellt Ultimatum: Ukrainische Truppen sollen Mariupol unbewaffnet verlassen +++

Russland fordert ukrainische Truppen in Mariupol auf, die Waffen niederzulegen und die besonders schwer von Kämpfen betroffene Hafenstadt am Vormittag zu verlassen. Dazu solle zwischen 10 und 12 Uhr Moskauer Zeit (8 bis 10 Uhr MEZ) ein Korridor eingerichtet werden, teilt Generalmajor Michail Misinzew der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit. Demzufolge schlägt Russland der Ukraine einen Plan vor, wonach alle bewaffneten Einheiten der Ukraine die Stadt "ohne Waffen und Munition auf der mit der Ukraine vereinbarten Route verlassen sollten". Russland besteht demnach auf eine "förmliche schriftliche Antwort" seitens der Ukraine zu den Vorschlägen bis Montagmorgen um 5 Uhr Moskauer Zeit (3 Uhr MEZ). Von ukrainischer Seite gibt es bislang keine Reaktion auf die Pläne.

