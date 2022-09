In seiner ersten Rede vor der UN-Generalversammlung in New York brandmarkt Bundeskanzler Olaf Scholz Russlands Angriff auf die Ukraine als Imperialismus und Desaster für die globale Friedensordnung. Die internationale Staatengemeinschaft fordert er zur Ächtung des russischen Angriffskriegs auf. Zudem sichert er der Ukraine Deutschlands Unterstützung im Kampf gegen Russland zu und gibt Russland alleinige Schuld an den ausgebliebenen ukrainischen Getreideexporten. Wer den Hunger ächten wolle, der müsse Russlands Krieg gegen die Ukraine ächten, so Scholz.

+++ 01:15 Erwartete Putin-Rede ist offenbar verschoben +++

Eine für Dienstagabend erwartete Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist offenbar verschoben worden. Russische Staatsmedien hatten den Appell angekündigt, dann aber nur ältere Reden Putins ausgestrahlt. Beobachter waren davon ausgegangen, dass sich der Präsident zu den angekündigten Scheinreferenden in Gebieten der Ostukraine äußern würde. Eine offizielle Ankündigung gab es aber nicht – und folglich auch keine Erklärung für die Verzögerung. Kreml-nahe Journalisten deuteten am Abend an, Putin werde die Rede nun Mittwochfrüh halten. "Geht schlafen", schrieb Margarita Simonyan, eine Redakteurin des russischen Staatssenders RT, gegen 22:30 Uhr bei Telegram.

+++ 00:33 Union will Bundestag über Lieferung schwerer Waffen abstimmen lassen +++

Die Union will die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. In dem Antrag mit dem Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Ukraine jetzt entschlossen mit schweren Waffen unterstützen" heißt es: "Als wirtschaftlich stärkste europäische Nation muss Deutschland jetzt Führungsverantwortung übernehmen und schwere Waffensysteme - auch aus Beständen der Bundeswehr - an die Ukraine liefern und die notwendige Ausbildung durchführen." Vor allem jene Kampf- und Schützenpanzer aus Beständen der Industrie, die schnell verfügbar seien, müssten beschleunigt an die Ukraine geliefert werden. Laut der Tagesordnung des Bundestags ist noch unklar, ob über den Antrag nach der Debatte am Donnerstag direkt abgestimmt oder er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden soll.

Mehr dazu hier.

+++ 00:14 Selenskyj zeigt sich unbeeindruckt von angekündigten Scheinreferenden +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert mit demonstrativer Gelassenheit auf die Ankündigung von Scheinreferenden zum Anschluss besetzter Gebiete seines Landes an Russland. "Unsere Position ändert sich nicht durch Lärm oder irgendwelche Ankündigungen", betont er in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir verteidigen die Ukraine, wir befreien unser Land, und wir zeigen vor allem keinerlei Schwäche." Ausdrücklich dankt Selenskyj für die einhellige Verurteilung der russischen Pläne durch viele Länder und Organisationen. "Wir haben die volle Unterstützung unsere Partner", sagt er. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch wolle er die Position der Ukraine klar und deutlich zum Ausdruck bringen, kündigte er an. Er wird per Video nach New York zugeschaltet.

+++ 23:32 OSZE: Beitrittsreferenden hätten "keine rechtliche Wirkung" +++

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verurteilt Pläne für Abstimmungen über einen Beitritt von ostukrainischen Regionen zu Russland. Diese "Referenden" in besetzten Gebieten würden dem Kriegsvölkerrecht zuwiderlaufen und wären illegal, heißt es. "Die Resultate hätten deshalb keine rechtliche Wirkung", betonten der OSZE-Vorsitzende und polnische Außenminister Zbigniew Rau, die OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid und andere führende Vertreter der Organisation in einer gemeinsamen Stellungnahme. Auch die EU wird keine Referenden in besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland anerkennen, macht der Außenbeauftragte Josep Borrell deutlich. Die Abstimmungen könnten nicht als "freier Ausdruck des Willens der Bevölkerung" in diesen Regionen angesehen werden, so Borrell.

+++ 22:48 Duma-Abgeordneter dementiert mögliche Generalmobilmachung +++

Nach Angaben aus dem Parlament ist eine Generalmobilmachung in Russland derzeit kein Thema. "Eine allgemeine Mobilmachung wird es nicht geben", sagt der Leiter des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Andrej Kartapalow, im Interview mit der "Parlamentskaja Gaseta". Die jüngsten Gesetzesverschärfungen, die Beobachtern zufolge auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuteten, dienten laut Kartapalow dazu, langfristig die Verteidigungsfähigkeit Russlands zu sichern.

+++ 22:08 Rückgang der ukrainischen Weizenernte 2023 erwartet +++

Die ukrainische Weizenernte könnte einem Minister zufolge im Jahr 2023 auf 16-18 Millionen Tonnen von 19 Millionen Tonnen in diesem Jahr sinken. Der Grund sei der erwartete Rückgang der Aussaatfläche für Winterweizen, erklärt der stellvertretende Landwirtschaftsminister Taras Wysozkyj. Landwirte säten laut ukrainischen Landwirtschaftsbeamten wegen des höheren Preises und der stabilen Exportnachfrage lieber Ölsaaten aus. Dadurch könne die Anbaufläche für Winterweizen um 20 Prozent zurückgehen.

+++ 21:45 Macron: Mit Ukraine-Krieg ist der Imperialismus zurückgekehrt +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht im russischen Angriffskrieg ein Wiederaufleben des Imperialismus. "Das, was wir seit dem 24. Februar erleben, ist eine Rückkehr zur Zeit der Imperialismen und der Kolonien", sagte der französische Staatschef in New York vor der UN-Generalversammlung. Frankreich lehne dies ab, strebe nach Frieden und deshalb suche Macron auch weiterhin mit Russland den Dialog.

+++ 21:12 AfD-Abgeordnete brechen Russland-Reise ab +++

Nach scharfer Kritik brechen drei AfD-Landtagsabgeordnete ihre Russland-Reise ab. "Herr (Christian) Blex war nach eigenen Angaben nicht im Donbass und wird die Reise beenden", erklärt eine Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Den Angaben des Politikers zufolge reisen auch seine beiden Begleiter aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald, zurück, so die Sprecherin. Von der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Der Trip nach Russland hatte für Unverständnis bei Vertretern anderer Parteien gesorgt, auch AfD-intern gab es Kopfschütteln.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.