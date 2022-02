Der Chef des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri warnt angesichts der jüngsten Entwicklungen vor einer Aufrüstungsspirale. "Verteidigungsbereitschaft hängt nicht nur an einer unbegrenzten Aufrüstung", sagt Dan Smith der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Nato gibt schon heute sehr, sehr viel mehr Geld für Waffen und Ausrüstung aus als Russland. Dennoch sind wir in die gefährliche Lage gekommen, in der wir uns heute befinden." Die Nato solle besser an ihrer Organisation arbeiten, "als einfach nur wieder mehr Geld in Rüstung zu stecken", mahnt Smith.

+++ 01:32 UN-Sicherheitsrat soll in der Nacht erneut zusammentreten +++

Angesichts des drohenden russischen Einmarsches soll sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit der Krise beschäftigen. Diplomatenkreise teilen der dpa mit, dass das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums nach einer entsprechenden Anfrage Kiews noch in der Nacht stattfinden soll. Als Zeit wurde 3:30 Uhr MEZ genannt. Bereits in der Nacht zum Dienstag war der Sicherheitsrat in New York zusammengekommen.

+++ 00:50 EU setzt neue Russland-Sanktionen in Kraft +++

Die EU setzt in der Ukraine-Krise neue Sanktionen gegen Russland in Kraft. Zu den Betroffenen zählen unter anderem der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow sowie Vize-Ministerpräsident Dmitri Grigorenko, wie aus dem in der Nacht veröffentlichten Amtsblatt der Europäischen Union hervorgeht.

+++ 00:17 Selenskyj: Habe versucht, Putin telefonisch zu erreichen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat laut eigenen Angaben vergeblich bei seinem russischen Kollegen Wladimir Putin angerufen. "Ich habe heute die Initiative für ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation ergriffen. Das Ergebnis: Schweigen", sagt Selenskyj in einer in der Nacht veröffentlichten Ansprache an die Nation. Zuvor hatte der Kreml erklärt, die Separatisten in der Ostukraine hätten Russland um "Hilfe" bei "der Zurückschlagung der Aggression" der ukrainischen Armee gebeten.

+++ 23:55 Ukraine ruft erneut UN-Sicherheitsrat an +++

Angesichts der Beistandsbitte der ukrainischen Separatisten an Russland ruft Kiew den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut an. Man habe das mächtigste UN-Gremium nach Montag nun ein zweites Mal um eine Dringlichkeitssitzung gebeten, twittert der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba. Offiziell können nur Mitglieder des 15-köpfigen Rates Treffen beantragen. Es blieb Diplomaten zufolge zunächst unklar, ob es dazu heute noch kommen wird. Demnach ist auch eine Resolution gegen die russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt in Arbeit und könnte im Falle einer Sitzung zur Abstimmung gestellt werden.

+++ 23:18 Habeck: Stehen kurz vor massivem Landkrieg in Europa +++

Im Ukraine-Konflikt steht Europa nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck kurz vor einem massiven Landkrieg. "Ich glaube, dass man, wenn man so eine Aufrüstungsspirale beginnt, schwer da wieder rauskommt", sagte er in der ARD. Im Moment fehle jede Idee, wie man nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin und nach dessen Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine wieder in ein diplomatisches Gespräch einsteigen könne. Es gehe um eine von Russland herbeigeführte, klare, aggressive Lage, die auf einen Angriffskrieg hindeute. "Das ist eine Situation in einer so konkreten Lage, wie wir sie mindestens seit den Balkankriegen nicht mehr gehabt haben, und das waren im weitesten Sinne Bürgerkriege, es war nicht, dass ein Land ein anderes drohte zu überrollen."

+++ 22:52 China verteidigt Russland nicht bei den UN +++

China hat sich vor den Vereinten Nationen erneut zurückhaltend zum Ukraine-Konflikt geäußert und seinen Partner Russland nicht verteidigt. "Chinas Position zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten war konsistent, und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten allesamt aufrecht erhalten werden", sagt der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun vor der UN-Vollversammlung. Normalerweise stimmen Russland und China bei vielen Themen vor den Vereinten Nationen gemeinsam ab und gelten als enge Partner. "Ich denke, China zieht es vor, zurückzutreten und diese Krise auszusitzen. Es unterstützte gerne die russische Kritik an der NATO, aber ich glaube nicht, dass es ein Komplize eines Krieges sein will", erklärt UN-Experte Richard Gowan vom Think Tank Crisis Group.

+++ 22:34 Kurse an der Wallstreet rutschen wegen Ukraine-Krise weiter +++

Die Angst vor einem militärischen Ukraine-Konflikt und seinen Folgen hat die US-Börsen am Mittwoch auf mehrmonatige Tiefs gedrückt. Eine frühe Erholung wurde schnell wieder beendet, im späten Handel sackte der Dow Jones Industrial mit knapp 33 085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Über die Ziellinie ging der Leitindex dann 1,38 Prozent tiefer bei 33 131,76 Punkten. Allmählich gerät die runde Marke von 33 000 Punkten ins Visier. Cyberattacken gegen die Ukraine und ein Bericht des US-Magazins «Newsweek», wonach die USA vor einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in den nächsten 48 Stunden warnen, trieben die Anleger in die Flucht. Hinzu kommt die Sorge vor rasant ansteigenden Rohstoffpreisen, die das Zeug dazu haben könnten, den schon länger hohen inflationären Gegenwind noch weiter zu verstärken.

+++ 22:12 Separatisten bitten Putin um Hilfe +++

Die Separatistenführer in der Ostukraine bitten den russischen Präsidenten Wladimir Putin um militärische Hilfe. Die Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk hätten in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, teilt Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge mit. Putin hat ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, sollte er gefragt werden. Damit könnten sich bald erstmals russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüberstehen.

+++ 22:02 US-Sanktionen treffen nicht Schröder +++

Die US-Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG betreffen nicht den Altkanzler und Kreml-Lobbyisten Gerhard Schröder. Das gibt das US-Präsidialamt bekannt. US-Präsident Joe Biden hatte kurz zuvor grünes Licht für Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG angekündigt. Das Unternehmen gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom. Laut US-Finanzministerium zielen die Strafmaßnahmen auch auf den deutschen Nord-Stream-Geschäftsführer Matthias Warnig ab.

+++ 21:55 Ukraine: Russland schafft womöglich Vorwand für Aggression +++

Ein Chemiewerk auf der von Russland annektierten Krim ist nach ukrainischen Angaben evakuiert worden. Arbeiter der Nachtschicht seien aus dem Werk gebracht worden, schreibt Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter. Das könne die Vorbereitung für einen konstruierten Vorwand durch Russland für eine Aggression sein.

+++ 21:43 Lauterbach distanziert sich von Schröder +++

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich angesichts des Konflikts um die Ukraine deutlich vom Agieren von SPD-Altkanzler und Kreml-Lobbyist Gerhard Schröder distanziert. "Es ist ganz klar, dass das, was er tut, mir nicht einfiele", sagt er in einer Gesprächsrunde der "Zeit". Es sei etwas, "wo ich im Traum nicht daran denke, dass ich mit einem Oligarchen und einem - ja, wenn man so will - Diktator, der die halbe Welt in Atem hält, dass ich mit ihm fette Geschäfte machen würde", sagte Lauterbach mit Blick auf Schröders Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Er fügte hinzu, er glaube auch nicht, dass auf Hilfe Schröders für eine mögliche Vermittlung mit Russland zurückgegriffen werde. "Die Glaubwürdigkeit, die notwendig ist, die sehe ich bei ihm im Moment nicht." Lauterbach sagte, es mache den Eindruck, als wenn Schröder in eine - wenn auch nur finanzielle - Abhängigkeit geraten wäre. Der Aufsichtsrat des staatlichen Energieunternehmens Rosneft ist von den Sanktionen bislang nicht betroffen.

+++ 21:20 Ukraine: Ausnahmezustand startet um Mitternacht +++

In der Ukraine gilt wegen der Aggression Russlands ab Mitternacht Ortszeit der Ausnahmezustand im ganzen Land. Das Parlament in Kiew bestätigte am Mittwochabend die von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene Verhängung. Der endgültige Text zu den Maßnahmen war zunächst nicht verfügbar. Möglich werden aber Ausgangssperren und Zwangsräumungen von Ortschaften. Verboten werden können auch Streiks und Demonstrationen. Zudem werden vor allem Kontrollen an den Gebietsgrenzen eingeführt. Die Regionen können die konkreten Maßnahmen selbst festlegen. Auch verstärkte Polizeipräsenz und das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos wären damit zulässig. Ausgenommen sind nur die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk, in denen bereits seit 2014 eine besondere Form des Notstands gilt.

+++ 20:58 Grüner Bütikofer: Nord Stream 2 hat ihr Ende gesehen +++

Deutschlands Rolle im Ukraine-Konflikt wird vielfach kritisiert. Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer meint im ntv-Interview, Deutschland könne vielleicht gar nicht anders, habe sich erpressbar gemacht. Europa brauche nun eine ganz neue Ost-Politik, um Putin zu begegnen, ohne Nord Stream 2. "Diese Pipeline hat jetzt ihr Ende gesehen", so Bütikofer, es gäben heute schon Gasdurchleitungskapazitäten, die von Gazprom nicht genutzt würden. "Gazprom zahlt sogar Vertragsstrafen, weil sie Pipeline-Kapazitäten, die sie gebucht haben, nicht nutzen, um bei uns die Preise in die Höhe zu treiben und uns zu erpressen."

+++ 20:44 Separatistenführer: Ukrainische Truppen sollten sich zurückziehen +++

Der Anführer der Separatisten im ostukrainischen Donszk, Denis Puschilin, wünscht sich den Abzug der ukrainischen Regierungstruppen aus der Region. Diese sollten sich freiwillig aus dem Territorium zurückziehen und ihre Waffen mitnehmen, zitiert die Agentur Tass Puschilin. Das wäre "ein optimales Szenario". Die Separatisten erheben Anspruch auf ein deutlich größeres Gebiet in der Ukraine, als sie derzeit kontrollieren.

