US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagt ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz zu. Das Weiße Haus teilt in Washington mit, Harris werde in der kommenden Woche nach München reisen, um an der Tagung teilzunehmen. Sie werde dort auch eine Rede halten. Harris hatte bereits im vergangenen Jahr die US-Delegation beim wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit angeführt. Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof statt.

+++ 00:36 Kiesewetter wirft Scholz Führungsversagen vor +++

Bislang fehlende Lieferzusagen für eine internationale Panzerallianz führt der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter auf Versäumnisse der Bundesregierung zurück. "Das Problem der Leopard-Allianz ist, dass Deutschland keinerlei Absprachen mit den Allianz-Partnern vornahm und somit keine Führungs- und Koordinierungsrolle im Vorfeld stattfand", sagt Kiesewetter der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Das Problem ist vor allem ein deutsches, denn die Schwierigkeiten bestehen insbesondere darin, Partner für das Bataillon mit Leopard 2A6 zu finden", sagt der CDU-Politiker. Es sei "rätselhaft", warum sich Bundeskanzler Olaf Scholz "ohne interne Absprache und ohne Rückkopplung mit der Bundeswehr" auf die Lieferung von Kampfpanzern des vergleichsweise modernen Typs Leopard 2A6 festgelegt habe.

+++ 23:23 Ukraine bietet der Türkei Hilfe an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bietet der Türkei Hilfe seines Landes bei der Bewältigung der Folgen des schweren Erdbebens. In seiner täglichen Videoansprache sagt Selenskyj am Abend, dass die Ukraine bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten helfen wolle. Er spricht von "traurigen Nachrichten" aus der Türkei und Syrien. Gleichzeitig spricht Selenskyj dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan angesichts der vielen Todesopfer sein Beileid aus. Dies gelte auch "für die Menschen in der syrischen Gesellschaft".

+++ 22:01 Ukrainisches Parlament stuft Söldner-Gruppe Wagner als Terrororganisation ein +++

Das ukrainisches Parlament stuft die Söldner-Gruppe Wagner nun offiziell als internationale Terrororganisation ein und ruft die Regierung ebenfalls dazu auf. Die USA haben die Söldner bereits Ende Januar als "signifikante transnationale Organisation" gelistet und Sanktionen gegen das Netzwerk verhängt. "Wagner-Mitarbeiter sind in kriminelle Aktivitäten verwickelt, darunter Massenexekutionen, Vergewaltigung, Kindesentführung und Körperverletzung", teilte das US-Finanzministerium mit.

+++ 21:32 Selenskyj stellt neue "Führungskräfte mit militärischer Erfahrung" an der Front ein +++

Die ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Bachmut im Osten des Landes setzen ihren Widerstand gegen die ständigen russischen Angriffe fort. "Wir stellen uns ihnen entgegen", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Zuvor sei bei einer Sitzung der Stawka, des Oberkommandos der Ukraine, über die Versuche der Besatzer gesprochen worden, die Stadt zu umzingeln und die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. "Und ich bin jedem Soldaten dankbar, der sich mit seiner Entschlossenheit für den Widerstand einsetzt." Selenskyj berichtete zudem über Neubesetzungen an den Fronten der Ukraine. "In einer Reihe von Regionen, insbesondere in den Grenz- und Frontgebieten, stellen wir Führungskräfte mit militärischer Erfahrung ein", sagt Selenskyj. Und zwar seien dies Leute, "die sich am wirksamsten gegen die aktuellen Bedrohungen zur Wehr setzen können". Generell sollten militärische Erfahrung aus dem bisherigen Kriegsverlauf mit der Führungsarbeit in der lokalen und zentralen Verwaltung verbunden werden.

+++ 21:03 Ukraine trifft elf temporäre Militärbasen und zwei Flugabwehrstellungen bei Angriffen +++

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs bei Angriffen innerhalb eines Tages elf temporäre Militärbasen und zwei Flugabwehrstellungen getroffen. Russische Streitkräfte haben demnach im gleichen Zeitraum fünf Raketen abgeschossen und zwölf Luftschläge verübt. Zudem haben die Truppen des Kremls 36 Attacken mit Mehrfachraketenwerfern verübt, insbesondere im Raum Cherson. Dabei nahmen sie zivile Ziele ins Visier und verletzten Menschen.

+++ 20:39 Australien bildet ukrainische Soldaten in Großbritannien aus +++

Australische Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew mit dem Militärtraining ukrainischer Soldaten in Großbritannien begonnen. 70 australische Soldaten nehmen demnach an der von Großbritannien geführten, multinationalen Mission "Operation Interflex" teil, die bereits 10.000 ukrainische Kämpfer trainiert habe. Bei der Ausbildung stehen Infanteriekampftechniken im Mittelpunkt.

+++ 20:11 Gouverneur meldet Drohnen-Explosion über russischer Stadt Kaluga +++

Eine Drohne sei in der Luft über der Stadt Kaluga, 160 kilometer südwestlich von Moskau, explodiert, sagt Gourverneur Vladislav Shapsha. Er macht keine Angaben zu der Herkunft der Drohne. Örtliche Medien berichten, sie sei auf ein Militärgebäude zugeflogen. Es gibt nach Shapshas Angaben keine Toten, Verletzten oder Schäden. Die Ukraine hat sich zu der Explosion bislang nicht geäußert.

+++ 19:44 Russland prüft ukrainischen Einsatz von Chemiewaffen +++

Das staatliche russische Investigativ-Komitee prüft nach eigenen Angaben Berichte über einen Einsatz von Chemiewaffen durch die ukrainischen Streitkräfte. Das Komitee beruft sich auf Angaben der Volksrepublik Donezk, eine der international nicht anerkannten Regierungen in der von Russland besetzten Ost-Ukraine. Demnach seien Chemiewaffen per Drohne in der Nähe der Städte Soledar und Bachmut eingesetzt worden. "Als Folge davon weisen Angehörige der russischen Streitkräfte Gesundheitsprobleme und charakteristische Vergiftungs-Symptome auf", heißt es. Belege wurden nicht präsentiert, Einzelheiten zu den Symptomen oder dem mutmaßlichen Giftstoff wurden nicht genannt. Eine Stellungnahme des ukrainischen Verteidigungsministeriums liegt bislang nicht vor.

