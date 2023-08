Der CDU-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen sieht Präsident Putin auch nach dem Tod Prigoschins geschwächt. "Entweder Putin oder Prigoschin - das blieb die Lage auch nach dem abgesagten Putsch", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ob die von Putin enthauptete Wagner-Gruppe sich nun erst recht zur Rebellion formiert oder sich führungslos fügt, ist eine offene Frage. Das Machtsystem Putins aber hat Risse bekommen, und das kann er nicht mehr stoppen."

+++ 01:20 Kiesewetter vermutet Mordauftrag Putins +++

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vermutet, dass der russische Präsident Putin den Tod des Wagner-Chefs beauftragt hat. "Es war eine Frage der Zeit", sagte er in der Sendung "RTL Direkt" am Abend. "Dass es jetzt so rasch ging (...) und auch noch zehn weitere Tote in Kauf genommen wurden, zeigt die Brutalität des Systems Putin", erklärt er. Die mutmaßliche Ermordung Prigoschins sei eine "Warnung" auch für Deutschland, betont Kiesewetter. "Wir müssen uns im Klaren sein, dass dieses System nicht verhandelt (...) und nur die Sprache der Stärke versteht."

+++ 00:34 Britischer Geheimdienst: Prigoschins Ende "unvermeidlich" +++

Der frühere Leiter der Russlandabteilung des britischen Auslandsgeheimdienstes (MI6) nennt den gewaltsamen Tod von Prigoschin "unvermeidlich". Christoper Steele erläutert der BBC, dass der Flugzeugabsturz wahrscheinlich von jemandem hoch oben im russischen Sicherheitsapparat organisiert oder angeordnet worden sei, "vielleicht mit Putins stillschweigender Zustimmung". Der Söldnerchef "hatte viele Feinde, nur sehr wenige Verbündete innerhalb des Regimes, und in gewisser Weise war es unvermeidlich, dass dies sein Ende sein würde", sagt der britische Ex-Geheimdienstler.

+++ 23:06 Zehn Leichen geborgen - Suchaktion abgeschlossen +++

Die Leichen aller zehn Personen an Bord des abgestürzten Flugzeugs sind am Unfallort geborgen worden. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Suchaktion sei damit abgeschlossen, meldet Interfax unter Berufung auf Rettungsdienste.

+++ 22:06 Russische Luftfahrtbehörde: Wagner-Chef Prigoschin und Kommandeur Utkin sind tot +++

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Darstellung der russischen Luftfahrtbehörde an Bord des nördlich von Moskau abgestürzten Flugzeugs. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Auch der Kommandeur Dmitri Utkin habe sich an Bord befunden, heißt es. Er ist einer der Mitbegründer der Wagner-Gruppe und Neonazi. Bislang war von offizieller Seite nur bekannt gegegeben worden, dass beide sich auf der Passagierliste des Fluges befinden. Die Luftfahrtbehörde veröffentlicht zudem die Namen der weiteren Toten: Sergey Propustin, Evgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Chekalov, Nikolay Matuseev, Aleksei Levshin, Rustam Karimov und Kristina Raspopova.

+++ 21:36 Wagner-Söldnern nahestehender Kanal meldet nun selbst Tod von Chef Prigoschin +++

Der den Wagner-Söldnern nahestehende Kanal "Grey Zone", der kürzlich noch schrieb, man solle Informationen zum möglichen Tod von Söldner-Chef Prigoschin abwarten (siehe Eintrag 20.59 Uhr), spricht nun selbst von dessen Tod. In einem neuen Beitrag heißt es: "Der Leiter der Wagner-Gruppe, ein Held Russlands, ein wahrer Patriot seines Vaterlandes - Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin - wurde durch die Handlungen von Verrätern an Russland getötet." Wagner-Unterstützer werfen Russland vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Zuvor hatte bereits der Leiter der von Russland teilweise besetzten ukrainischen Region Saporischschja, Wladimir Rogow, auf Telegram behauptet, Führer der Wagner-Söldner hätten ihm den Tod von Prigoschin bestätigt (siehe Eintrag 20.36 Uhr).

+++ 21:16 Das Weiße Haus reagiert auf möglichen Tod von Söldner-Chef Prigoschin bei Flugzeugabsturz +++

Der mögliche Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz wäre nach Ansicht der US-Regierung keine Überraschung. "Wir haben gesehen, was (über den Absturz) berichtet wurde. Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung", erklärt die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson. US-Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Weißen Hauses nach dem Flugzeugabsturz in Russland über die Lage auf dem Laufenden gehalten.

