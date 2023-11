Auf der von Russland besetzten Krim sind laut Oleg Kriutschkow, einem von Moskau eingesetzten Verwalter, fast eine halbe Million Menschen ohne Strom. Der Bürgermeister der Hafenstadt Odessa, Henadii Trukhanov, fordert die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Die örtlichen Behörden warnen vor einer Unterbrechung der Wasserversorgung wegen der Stromausfälle, die den Betrieb der Pumpen verhinderten.

+++ 01:08 Mützenich will Schuldenbremse 2024 wegen Ukraine und Gaza aussetzen +++

Nach der angekündigten Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 sieht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auch für das kommende Jahr Gründe, eine Notlage auszurufen. Natürlich wolle er nicht sehenden Auges in eine erneute Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehen, sagt er am Abend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Aber ich will schon mit den politisch Verantwortlichen darüber reden, ob wir in normalen Zeiten leben. Und ich glaube nicht, dass wir in normalen Zeiten leben. Deswegen ist es auch kein normaler Haushalt." Auf Nachfrage, wie er die Notlage für 2024 inhaltlich begründen wolle, nennt Mützenich den Krieg in der Ukraine und die Lage in Nahost, von der unklar sei, ob sie sich zu einem Regionalkrieg entwickeln werde.

+++ 23:43 Streit über Ukraine-Hilfen: Michel trifft Orban +++

EU-Ratspräsident Michel trifft sich an diesem Montag mit dem ungarischen Regierungschef Orban, der die europäische Unterstützung für die Ukraine in Frage stellt, wie auch die Sanktionen gegen Russland. Bei dem Treffen in Budapest gehe es darum, den EU-Gipfel im Dezember vorzubereiten, erklärt Michels Sprecherin. Hintergrund ist ein Streit über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Mitgliedsländer werfen Orban vor, weitere Finanzhilfen für Kiew zu blockieren und den geplanten Beschluss zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen. Diplomaten vermuten, dass Orban damit die Freigabe von 13 Milliarden Euro für sein Land erreichen will, die die EU wegen Rechtsstaats-Problemen in Ungarn eingefroren hat.

+++ 22:24 Selenskyj zum Wintereinbruch: Sollten Soldaten jetzt besonders dankbar sein +++

Angesichts des Wintereinbruchs in der Ukraine weist Präsident Selenskyj die Bevölkerung auf die besonders schwierige Lage der Soldaten an der Front hin. "Jetzt, wo es so schwierig ist, wo die Bedingungen so schwierig sind, sollten wir alle denjenigen besonders dankbar sein, die die Verteidigung unseres Landes aufrechterhalten", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache.

+++ 21:49 Brand in russischem Motoren-Werk gemeldet +++

Russische Medien berichten über ein Feuer in einem Traktorenwerk im russischen Tscheljabinsk am Ural. Auf dem Gelände soll es demnach eine Explosion gegeben hat. Die "Moskow Times" schreibt, in dem Werk würden auch Motoren für Panzer und andere Militärfahrzeuge produziert, das Werk sei von US-amerikanischen und ukrainischen Sanktionen betroffen.

Alle früheren Entwicklungen können Sie hier lesen.